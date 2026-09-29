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आगरा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के घर प्रदर्शन मामला: 6 कांग्रेसी जेल भेजे गए, यूथ कांग्रेस ने FIR पर उठाए सवाल

आगरा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के घर प्रदर्शन मामले में कोर्ट ने 6 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया है.

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उदय भानु चिब, बोले- "फर्जी मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं राहुल के सिपाही" (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 6:40 PM IST

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आगरा: आगरा की विजय नगर कॉलोनी स्थित मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पैतृक आवास पर प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है. हरीपर्वत थाना पुलिस ने मंगलवार को छह आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहाँ से अदालत ने उन्हें तीन अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

गिरफ्तार नेताओं में कांग्रेस प्रदेश महासचिव अनिल यादव और मथुरा जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर समेत अन्य कार्यकर्ता शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि बिना पूर्व सूचना के रिहायशी कॉलोनी में घुसकर हंगामा किया गया था.

यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब (Video Credit: ETV Bharat)

कालिख पोतने और नारेबाजी का आरोप: सोमवार को प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्य गेट और दीवार पर स्प्रे से नारे लिखे और कालिख पोती थी. पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए पहले दो और फिर चार अन्य कार्यकर्ताओं को पकड़ा. इस बीच यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने आगरा पहुँचकर प्रेस वार्ता की और दर्ज एफआईआर पर गंभीर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि पुलिस ने एफआईआर में झूठी बातें लिखकर कार्यकर्ताओं पर गलत धाराएं लगाई हैं.

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आगरा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के घर हंगामे पर एक्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)

एफआईआर में फर्जी दावों का आरोप: उदय भानु चिब ने एफआईआर में लिखे उस दावे को गलत बताया जिसमें प्रदर्शन के दौरान ज्ञानेश कुमार के पिता का बीपी बढ़ने की बात कही गई है. उन्होंने कहा कि खुद डॉ. सुबोध कुमार गुप्ता ने मीडिया को दिए बयान में कहा था कि घटना के समय वे घर पर मौजूद ही नहीं थे. इसके अलावा एफआईआर में आगजनी की बात भी लिखी गई है, जबकि इसका कोई वीडियो या सबूत मौजूद नहीं है. उन्होंने साफ किया कि फर्जी मुकदमों और पुलिस की इस कार्रवाई से राहुल गांधी के सिपाही डरने वाले नहीं हैं.

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कोर्ट ने 6 कांग्रेसियों को भेजा जेल. (Photo Credit: ETV Bharat)

मतदाता सूची में गड़बड़ी का लगाया आरोप: यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने एसआईआर और मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर केंद्र सरकार और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को आड़े हाथों लिया. उन्होंने मांग की कि जिन वैध मतदाताओं के नाम सूची से काटे गए हैं, उसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों के संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था को प्रभावित किया जा रहा है. फिलहाल कांग्रेस की लीगल टीम जेल भेजे गए कार्यकर्ताओं की जमानत और कानूनी लड़ाई की तैयारी में जुट गई है.

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