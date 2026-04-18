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आगरा में तालाब सफाई के लिए धरने पर बैठे बुजुर्ग की मौत; परिवार में कोहराम, ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ा

आगरा : अछनेरा थाना क्षेत्र के गांव नगला लालदास में कुशवाह बस्ती के पास तालाब की गंदगी को लेकर धरने पर बैठे बुजुर्ग की शुक्रवार को मौत हो गई. बुजुर्ग की धरना स्थल पर तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बुजुर्ग का सात दिनों से अस्पताल में उपचार चल रहा था. अब बुजुर्ग की मौत से ग्रामीणों में आक्रोश है. बुजुर्ग के परिवार में दो दिन बाद शादी है. इस बारे में आगरा डीएम ने एसडीएम किरावली से रिपोर्ट मांगी है.





बता दें, बीती 31 जनवरी से नगला लालदास के ग्रामीण तालाब की सफाई और स्थायी समाधान की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं. धरने पर 75 वर्षीय मिठ्ठनलाल भी बैठे थे. मिठ्ठनलाल के बेटे महेश ने बताया कि 10 अप्रैल को तबीयत बिगड़ने पर पिताजी को आगरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां शुक्रवार सुबह उनकी मौत हो गई. चिकित्सकों ने बताया है कि मिठ्ठनलाल को ब्रेन हेमरेज हुआ था.

धरने का संचालन कर रहे बिल्लू सिकरवार ने बताया कि बुजुर्ग मिठ्ठनलाल की मौत पर ग्रामीणों में आक्रोश है. अधिकारियों की लापरवाही की वजह से बुजुर्ग की जान गई है. धरने को लेकर दो माह से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन प्रशासन सुध नहीं ले रहा है. इस बारे में कई बार शिकायतें की गईं. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक तालाब की सफाई और समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जाता, तब तक धरना जारी रहेगा. किरावली तहसीलदार दीपांकर ने बताया कि तालाब को लेकर शिकायत आई थी. तालाब का सीमांकन कराया जा चुका है. अब यह मामला ब्लॉक अछनेरा का है. वहीं अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है. इस बारे में एसडीएम किरावली से रिपोर्ट मांगी गई है.



