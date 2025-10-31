ETV Bharat / state

आगरा के बुजुर्ग दंपति को डिजिटल अरेस्ट कर 59 लाख की ठगी; CBI जांच के नाम पर धमकाकर फ्रॉड

आगरा: ताज नगरी में दयालबाग के डेयरी संचालक बुजुर्ग दंपति को डिजिटल अरेस्ट करके 59 लाख रुपए की ठगी हुई है. डेयरी संचालक की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है. साइबर क्रिमिनल युवक-युवती ने पुलिस और सीबीआई अधिकारी बनकर दंपति के बैंक खाता से दो बार में रकम ट्रांसफर की. फिलहाल साइबर क्रिमिनल के बारे में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है.

दयालबाग निवासी अशोक कुमार ने साइबर थाना पुलिस को बताया कि मैं डेयरी संचालक हूं. मेरी पत्नी माधुरी कपूर के पास 13 अक्तूबर 2025 को अनजान मोबाइल नंबर से कॉल आई. कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई पुलिस से बताया. कॉलर ने कहा कि आपके मोबाइल नंबर के खिलाफ 20-22 मुकदमे दर्ज हैं.

इससे करीब 7 करोड़ रुपए का अवैध लेन-देन हुआ है. यह मामला बेहद गंभीर है. इसकी जांच सीबीआई कर रही है. इसके बाद एक युवती का फोन आया. उसने खुद को सीबीआई इंवेस्टिगेशन विंग से बताया. युवती ने सीबीआई अधिकारी बनकर मेरी पत्नी माधुरी कपूर और मुझे धमकाया.

पीड़ित डेयरी संचालक अशोक कुमार ने बताया कि सीबीआई अधिकारी बनकर कॉल करने वाली युवती ने धमकी दी कि दोनों को जेल जाना पड़ेगा. तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा. घर पर एजेंसी की नजर है. इससे हम दोनों डर गए और घबरा गए.

युवती ने आगे कहा कि आप दोनों जांच में सहयोग करें. यदि आपका कोई दोष नहीं है, तो छोड़ दिया जाएगा. सीबीआई किसी का दबाव नहीं मानती है. इसलिए जब तक जांच चलेगी. दोनों घर से बाहर नहीं निकलेंगे. किसी को फोन नहीं करेंगे. किसी को जांच के बारे में नहीं बताएंगे.

इसके बाद उन्होंने हमारे सभी बैंक खातों की जानकारी मांगी. उन बैंक खातों में जमा रकम को आरबीआई से लिंक खातों में जमा कराने की बात कही. बताया कि जांच पूरी होने के बाद उनके खातों में पैसा वापस आ जाएगा.