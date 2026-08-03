डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह; 64 मेधावियों को मिलेंगे मेडल, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी अध्यक्षता
दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी. मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के चेयरमैन डॉ. पंकज अरोड़ा हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 8:07 AM IST
आगरा : डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय का 92 वां दीक्षांत समारोह सोमवार को हर्षोल्लास से मनाया जाएगा. समारोह की सारी तैयारियां कर ली गई हैं. समारोह के दौरान 64 मेधावियों को 88 मेडल प्रदान किए जाएंगे. दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी और मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के चेयरमैन डॉ. पंकज अरोड़ा होंगे. समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी मौजूद रहेंगे.
बता दें, डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है. साथ ही डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय का 92 वां दीक्षांत समारोह सोमवार को खंदारी कैंपस से स्थिति शिवाजी मंडपम में आयोजित होगा. समारोह के दौरान राज्यपाल कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगी. जिसमें मॉडल स्कूल का जीर्णोद्धार एवं विस्तार, निधिवन, चाणक्य सदन एवं अतिथि गृह का नवीनीकरण, सेंटर फॉर लीगल एजुकेशन (शताब्दी भवन), कणाद हाईटेक इंस्टूमेंटेशन सेंटर, बाबा भीमराव आंबेडकर प्रतिमा स्थल का नवीनीकरण, छलेसर परिसर का शताब्दी द्वार, लॉन टेनिस कोर्ट और सड़क व पार्किंग निर्माण कार्य का लोकार्पण किया जाएगा. आंबेडकर भवन और टीचर्स होम का शिलान्यास भी होगा.
कुलपति प्रोफेसर आशु रानी ने बताया कि दीक्षांत समारोह को लेकर शनिवार और रविवार को रिहर्सल किया गया. समारोह की पूरी तैयारियां हो गई हैं. दीक्षांत समारोह में परेड व अन्य औपचारिकताओं के बाद मेधावियों को पदक, डिग्री और पुरस्कार वितरण किया जाएगा. सबसे ज्यादा मेडल आरबीएस कॉलेज एमए के छात्र नरेंद्र सिंह को चार स्वर्ण पदक मिलेंगे. साथ ही 79 हजार 832 विद्यार्थियों को उपाधियां मिलेंगी. जिसमें 55686 उपाधियां स्नातक, 9150 उपाधियां स्नातकोत्तर, 14826 उपाधियां व्यावसायिक पाठ्यक्रम, 167 पीएचडी और 3 डी लिट प्रदान की जाएंगी.
यह भी पढ़ें : आगरा में डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह, यूनिवर्सिटी के स्वर्णिम इतिहास के 100 वर्ष पूरे
यह भी पढ़ें : डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 100 बेटियों को मिलेगा सर्वाइकल कैंसर का कवच