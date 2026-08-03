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डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह; 64 मेधावियों को मिलेंगे मेडल, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी अध्यक्षता

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह. ( Photo Credit : ETV Bharat )