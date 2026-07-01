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आगरा की ये यूनिवर्सिटी हुई 100 साल की, कौन थे पहले कुलपति?

कुलपति प्रो. आशु रानी ने बताया कि प्रदर्शनी की तैयारियों की समीक्षा की गई है. डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है. जो एक प्रदर्शनी नहीं. बल्कि विश्वविद्यालय की गौरवशाली विरासत, शैक्षणिक उत्कृष्टता, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को जन-जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होगी.

आगरा: उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक एवं प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा का बुधवार को गौरवशाली 100वां स्थापना दिवस समारोह होगा. सन 1927 में स्थापित विश्वविद्यालय ने एक शताब्दी की अपनी ज्ञान-यात्रा में शिक्षा, अनुसंधान, संस्कृति, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं. यह अवसर केवल विश्वविद्यालय परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज के लिए गौरव, प्रेरणा एवं आत्मगौरव का उत्सव है. शताब्दी स्थापना दिवस समारोह में विश्वविद्यालय की 100 वर्षों की गौरवगाथा का स्मरण करके सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियाँ, मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान, विश्वविद्यालय की उपलब्धियों का विशेष प्रस्तुतीकरण तथा शताब्दी वर्ष की आगामी गतिविधियों की औपचारिक घोषणा की जाएगी. इसके साथ ही शताब्दी समारोह में लगने वाली भव्य प्रदर्शनी की तैयारियों पर कुलपति प्रो. आशुरानी ने मंगलवार देर शाम चर्चा की.

प्रदर्शनी में विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर वर्तमान तक की विकास यात्रा, छात्र हित में किए गए नवाचार, शोध एवं अकादमिक उपलब्धियां, सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम तथा समाज और राष्ट्र के प्रति विश्वविद्यालय के योगदान को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया जाएगा. विशेष रूप से विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालकर संस्थान न केवल प्रदेश बल्कि देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार रहा है. डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय से समय-समय पर अनेक विश्वविद्यालय अस्तित्व में आए. जिससे यह उच्च शिक्षा की एक सशक्त जननी के रूप में स्थापित हुआ.



आकर्षक स्टॉल एवं गैलरियां स्थापित की जाएंगी: कुलपति प्रो. आशु रानी ने बताया कि स्वामी विवेकानंद खंदारी परिसर स्थित दीक्षांत पार्क में आयोजित प्रदर्शनी आम जनमानस के लिए खुली रहेगी. प्रदर्शनी में विश्वविद्यालय की विविध उपलब्धियों, ऐतिहासिक दस्तावेजों, सांस्कृतिक विरासत, शोध गतिविधियों, नवाचारों एवं सामाजिक सहभागिता से संबंधित आकर्षक स्टॉल एवं गैलरियां स्थापित की जाएंगी.

आगरा की ये यूनिवर्सिटी हुई 100 साल की, गौरवशाली रहा इतिहास. (etv bharat)

प्रदर्शनी में कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी अभिलेख धरोहर संग्रहालय एवं शोध केंद्र, विजुअल आर्ट्स गैलरी, विश्वविद्यालय का 100 वर्षों का स्वर्णिम अतीत, केंद्रीय पुस्तकालय गैलरी, इन्क्यूबेशन सेंटर एवं स्टार्टअप गैलरी, हुनर गैलरी, यूनिवर्सिटी फूड एंड न्यूट्रिशन गैलरी, इतिहास एवं संस्कृति विभाग का संग्रहालय, यूनिवर्सिटी सोशल कनेक्ट, जी-20 समिट एवं विश्वविद्यालय, टेक्नोलॉजी ट्री, खेलो इंडिया कॉर्नर/गैलरी, छात्र कल्याण एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, इंटरनेशनल रिलेशन सेल, सामुदायिक रेडियो 90.4 तथा टाइम कैप्सूल सहित विभिन्न विषयक स्टॉल एवं गैलरियां स्थापित की जाएंगी.

आगरा की ये यूनिवर्सिटी हुई 100 साल की, गौरवशाली रहा इतिहास. (etv bharat)

प्रदर्शनी समिति की साथी लगातार कार्यक्रम से संबंधित बैठकें संबंधित अधिकारियों की ली जा रही हैं. जिसमें कार्य प्रगति पर है इसका संज्ञान लिया जा रहा है. आज की इस बैठक में विशेष रूप से उपस्थित रहे प्रोफेसर संजय चौधरी प्रोफेसर बी शुक्ला प्रोफेसर राजेश कुशवाहा प्रोफेसर अर्चना सिंह, पूजा सक्सेना समेत अन्य मौजूद रहे.

आगरा की ये यूनिवर्सिटी हुई 100 साल की, गौरवशाली रहा इतिहास. (etv bharat)

पर्यावरण संरक्षण, छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य संवर्धन तथा विश्वविद्यालय परिसर को स्वच्छ एवं हरित बनाए रखने की दिशा में डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण पहल की है. राजभवन के निर्देष पर “प्लास्टिक मुक्त निगरानी समिति का गठन किया गया है. कुलपति प्रो. आशुरानी ने बताया कि यह पहल ना केवल विश्वविद्यालय परिसर को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि विद्यार्थियों और समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी सशक्त माध्यम बनेगी. जिससे अब विश्वविद्यालय, प्रशासनिक भवनों, विभागों एवं छात्रावासों में प्लास्टिक बोतलें, कप, प्लेट, चम्मच, पॉलीथीन आदि सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाएगा. इसके स्थान पर मिट्टी के कुल्हड़, कागज एवं पत्तों के बर्तन, जूट अथवा कपड़े के थैले तथा कांच एवं स्टील के बर्तनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा.

कौन थे पहले कुलपति: बता दें कि आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना 1 जुलाई 1927 में हुई थी. इस विश्विद्यालय के आज 100 साल पूरे हो गए हैं. जानकारी के मुताबिक तत्कालीन गवर्नर एवं कुलाधिपति विलियम सिन्क्लेयर मॉरिस ने सेंट जोंस कॉलेज के प्राचार्य ए डब्ल्यू डेविस को आगरा विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया था.









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