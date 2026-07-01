आगरा की ये यूनिवर्सिटी हुई 100 साल की, कौन थे पहले कुलपति?
गौरवशाली 100वां स्थापना दिवस समारोह आज आयोजित होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 10:14 AM IST
आगरा: उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक एवं प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा का बुधवार को गौरवशाली 100वां स्थापना दिवस समारोह होगा. सन 1927 में स्थापित विश्वविद्यालय ने एक शताब्दी की अपनी ज्ञान-यात्रा में शिक्षा, अनुसंधान, संस्कृति, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं. यह अवसर केवल विश्वविद्यालय परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज के लिए गौरव, प्रेरणा एवं आत्मगौरव का उत्सव है. शताब्दी स्थापना दिवस समारोह में विश्वविद्यालय की 100 वर्षों की गौरवगाथा का स्मरण करके सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियाँ, मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान, विश्वविद्यालय की उपलब्धियों का विशेष प्रस्तुतीकरण तथा शताब्दी वर्ष की आगामी गतिविधियों की औपचारिक घोषणा की जाएगी. इसके साथ ही शताब्दी समारोह में लगने वाली भव्य प्रदर्शनी की तैयारियों पर कुलपति प्रो. आशुरानी ने मंगलवार देर शाम चर्चा की.
कुलपति प्रो. आशु रानी ने बताया कि प्रदर्शनी की तैयारियों की समीक्षा की गई है. डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है. जो एक प्रदर्शनी नहीं. बल्कि विश्वविद्यालय की गौरवशाली विरासत, शैक्षणिक उत्कृष्टता, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को जन-जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होगी.
प्रदर्शनी में विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर वर्तमान तक की विकास यात्रा, छात्र हित में किए गए नवाचार, शोध एवं अकादमिक उपलब्धियां, सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम तथा समाज और राष्ट्र के प्रति विश्वविद्यालय के योगदान को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया जाएगा. विशेष रूप से विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालकर संस्थान न केवल प्रदेश बल्कि देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार रहा है. डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय से समय-समय पर अनेक विश्वविद्यालय अस्तित्व में आए. जिससे यह उच्च शिक्षा की एक सशक्त जननी के रूप में स्थापित हुआ.
आकर्षक स्टॉल एवं गैलरियां स्थापित की जाएंगी: कुलपति प्रो. आशु रानी ने बताया कि स्वामी विवेकानंद खंदारी परिसर स्थित दीक्षांत पार्क में आयोजित प्रदर्शनी आम जनमानस के लिए खुली रहेगी. प्रदर्शनी में विश्वविद्यालय की विविध उपलब्धियों, ऐतिहासिक दस्तावेजों, सांस्कृतिक विरासत, शोध गतिविधियों, नवाचारों एवं सामाजिक सहभागिता से संबंधित आकर्षक स्टॉल एवं गैलरियां स्थापित की जाएंगी.
कौन थे पहले कुलपति: बता दें कि आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना 1 जुलाई 1927 में हुई थी. इस विश्विद्यालय के आज 100 साल पूरे हो गए हैं. जानकारी के मुताबिक तत्कालीन गवर्नर एवं कुलाधिपति विलियम सिन्क्लेयर मॉरिस ने सेंट जोंस कॉलेज के प्राचार्य ए डब्ल्यू डेविस को आगरा विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया था.
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