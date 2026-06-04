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डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय का शताब्दी वर्ष; इन कोर्स की घर बैठे स्टूडेंट कर सकेंगे पढ़ाई

आगरा: डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है. विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से तमाम पहल की जा रही है. सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन एजुकेशन की स्थापना हुई है. यह खंदारी परिसर में हैं.

सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन एजुकेशन से इसी सत्र में ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड में स्टूडेंट कई पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर सकेंगे. जिससे उन स्टूडेंटस को अधिक फायदा होगा, जो नौकरी या बीच में पढ़ाई छोड़कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं. ऐसे स्टूडेंटस अब देश के किसी भी कौने से ऑनलाइन डिस्टेंस पाठ्यक्रम से स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई कर सकेंगे.

सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन एजुकेशन के प्रभारी प्रो. शरद उपाध्याय ने बताया कि डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड की नई पहल की है. इससे सबसे अधिक उन युवाओं को होगा, जो नौकरी या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की वजह रेगुलर क्लास नहीं ले सकते हैं. इसलिए, विवि ने इस सत्र से ही ऑनलाइन डिस्टेंस पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है.

सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन एजुकेशन के प्रभारी प्रो. शरद उपाध्याय . (Video Credit: ETV Bharat)

शैक्षणिक सत्र 2026-27 में ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड में 9 नए पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं. इनमें तीन स्नातक और 6 परास्नातक स्तर के कोर्स हैं. प्रोफेसर शरद उपाध्याय बताते हैं कि विवि की इस पहल से उच्च शिक्षा को डिजिटल माध्यम से नई दिशा मिलने के साथ ही देश के किसी शहर से स्टूडेंट अपने घर बैठे ही पढ़ाई कर सकेंगे. यह सभी कोर्स रोजगारपरक हैं.

प्रभारी प्रो. शरद उपाध्याय ने बताया कि ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड में जो कोर्स शुरू किए जा रहे हैं. उनमें स्नातक स्तर की बात करें तो उसमें बीकॉम, बीबीए और बीसीए की शुरूआत की जा रही है. इसके साथ ही परास्नातक स्तर पर एमकॉम, एमबीए, एमसीए, एमबीए-टीटीएम, एमए सोशियोलॉजी के साथ ही एमएसडब्ल्यू कोर्स शुरू किया जा रहा है.