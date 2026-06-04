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डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय का शताब्दी वर्ष; इन कोर्स की घर बैठे स्टूडेंट कर सकेंगे पढ़ाई

टर फॉर डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन एजुकेशन से इसी सत्र में कई पाठ्यक्रम की पढ़ाई छात्र ऑनलाइन कर सकेंगे.

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय.
डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 11:00 AM IST

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आगरा: डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है. विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से तमाम पहल की जा रही है. सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन एजुकेशन की स्थापना हुई है. यह खंदारी परिसर में हैं.

सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन एजुकेशन से इसी सत्र में ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड में स्टूडेंट कई पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर सकेंगे. जिससे उन स्टूडेंटस को अधिक फायदा होगा, जो नौकरी या बीच में पढ़ाई छोड़कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं. ऐसे स्टूडेंटस अब देश के किसी भी कौने से ऑनलाइन डिस्टेंस पाठ्यक्रम से स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई कर सकेंगे.

सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन एजुकेशन के प्रभारी प्रो. शरद उपाध्याय ने बताया कि डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड की नई पहल की है. इससे सबसे अधिक उन युवाओं को होगा, जो नौकरी या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की वजह रेगुलर क्लास नहीं ले सकते हैं. इसलिए, विवि ने इस सत्र से ही ऑनलाइन डिस्टेंस पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है.

सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन एजुकेशन के प्रभारी प्रो. शरद उपाध्याय . (Video Credit: ETV Bharat)

शैक्षणिक सत्र 2026-27 में ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड में 9 नए पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं. इनमें तीन स्नातक और 6 परास्नातक स्तर के कोर्स हैं. प्रोफेसर शरद उपाध्याय बताते हैं कि विवि की इस पहल से उच्च शिक्षा को डिजिटल माध्यम से नई दिशा मिलने के साथ ही देश के किसी शहर से स्टूडेंट अपने घर बैठे ही पढ़ाई कर सकेंगे. यह सभी कोर्स रोजगारपरक हैं.

प्रभारी प्रो. शरद उपाध्याय ने बताया कि ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड में जो कोर्स शुरू किए जा रहे हैं. उनमें स्नातक स्तर की बात करें तो उसमें बीकॉम, बीबीए और बीसीए की शुरूआत की जा रही है. इसके साथ ही परास्नातक स्तर पर एमकॉम, एमबीए, एमसीए, एमबीए-टीटीएम, एमए सोशियोलॉजी के साथ ही एमएसडब्ल्यू कोर्स शुरू किया जा रहा है.

इन कोर्स को शुरू किए जाने की सबसे अहम वजह नौकरीपेशा युवा, गृहिणियां और ऐसे विद्यार्थिी हैं, जो किसी वजह से नियमित कक्षाएं नहीं ले सकते हैं. ऐसे सभी लोगों के इन 9 कोर्स में प्रवेश लेने पर ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल स्टडी मेटेरियल, वीडियो लेक्चर और ई-कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा.

इसके साथ ही जल्द ही इन कोर्स के शुल्क पर भी निर्णय किया जाएगा. इन कोर्स की फीस नियमित कोर्स से बहुत कम होगी. इन कोर्स में प्रवेश के लिए यूजीसी की निर्धारित योग्यता जरूरी है. यूजीसी की अनुमति मिलते ही प्रवेश प्रकिया शुरू कर दी जाएगी.

1927 में हुई थी स्थापना: आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना 1 जुलाई 1927 को हुई थी. तब भरतपुर हाउस स्थित एक किराए के मकान में विश्वविद्यालय का संचालन शुरू हुआ था. विवि के पहले कुलपति केनन ए. डब्ल्यू डेविस और पहले कुलाधिपति सर विलियम सिंक्लेयर मैरिस थे.

इसके बाद सन् 1933 में आगरा विश्वविद्यालय को अपना भवन पालीवाल पार्क बनकर तैयार हुआ. इसमें विवि नए भवन में शिफ्ट हुआ था. अंग्रेजों के जमाने के आगरा विश्वविद्यालय का नाम 1996 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने बदलकर डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कर दिया.

विवि अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, जिसमें कई इनोवेशन किए जा रहे हैं. शताब्दी साल में विश्वविद्यालय के खंदारी परिसर में सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन एजुकेशन की स्थापना होना शामिल है. इस सत्र से 9 कोर्स शुरू किए जाएंगे.

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