डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय दाखिला प्रक्रिया शुरू, पहले करें समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण, इन बातों का रखें ध्यान
विद्यार्थी 400 रुपये के पंजीकरण शुल्क जमा कर 50 अलग-अलग पाठ्यक्रमों और महाविद्यालयों के लिए आवेदन कर सकेंगे
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 8:38 PM IST
आगरा: डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय ने सोमवार से सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी. समर्थ पोर्टल के माध्यम जरिए छात्र और छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा. डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. आशु रानी ने प्रवेश प्रक्रिया की औपचारिक घोषणा की. बताया कि विश्वविद्यालय के आवासीय संस्थानों एवं विभागों के साथ-साथ विश्वविद्यालय से संबद्ध 572 महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा. विद्यार्थी मात्र 400 रुपये के पंजीकरण शुल्क जमा करके 50 अलग-अलग पाठ्यक्रमों और महाविद्यालयों के लिए आवेदन कर सकेंगे. इसके साथ ही विद्यार्थी अपने पंजीकरण के दौरान विश्वविद्यालय परिसर एवं संबद्ध महाविद्यालयों का चयन भी कर सकेंगे.
डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. आशु रानी ने बतयाा कि सभी महाविद्यालयों एवं आवासीय संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों का विस्तृत विवरण समर्थ पोर्टल पर उपलब्ध है. विद्यार्थियों को आवेदन से पूर्व अपनी अपार आईडी पूर्ण करें. सभी पाठ्यक्रमों की न्यूनतम पात्रता भी पोर्टल पर स्पष्ट रूप से अंकित है. जिससे आवेदन प्रक्रिया में आसान और पारदर्शी रहेगी. विद्यार्थियों को पंजीकरण प्रक्रिया समझाने एवं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए विश्वविद्यालय की ओर से एक आधिकारिक वीडियो लिंक भी जारी किया गया है. इसके अतिरिक्त किसी भी समस्या के समाधान हेतु हेल्पलाइन ई-मेल आईडी samarthdbrau@gmail.com जारी की है. जिस पर विद्यार्थी अपनी समस्या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं.
विदेश से आगरा आ रहे विद्यार्थी : डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. आशु रानी ने बताया कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है. रोजगारपरक छह नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, जिससे विद्यार्थियों को आधुनिक रोजगार के अनुरूप प्रशिक्षण एवं शिक्षा प्राप्त हो सकेगी. पिछले वर्ष भी विश्वविद्यालय ने छह नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए थे. भारत के बाहर से भी विभिन्न देशों के विद्यार्थी प्रवेश के लिए आवेदन कर रहे हैं. अब तक नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका तथा विभिन्न अफ्रीकी देशों से लगभग 50 आवेदन पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों के लिए प्राप्त हो चुके हैं. शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए रूस और यूक्रेन जैसे देशों से विद्यार्थी लगातार विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आ रहे हैं.
अभ्यर्थियों से अपील, स्वंय भरें आवेदन : डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. आशु रानी ने बताया कि विदेशी विद्यार्थियों के आवास की बेहतर व्यवस्था विश्वविद्यालय की ओर से की जाती है. उत्तर प्रदेश के बाहर के विद्यार्थियों की पात्रता संबंधी समस्याओं का समाधान भी कर दिया गया है. जिससे अब सामान्य कटऑफ के आधार पर प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे. सभी अभ्यर्थियों से अपील है कि विद्यार्थी आवेदन स्वयं भरने का प्रयास करें. जिससे आवेदन में मात्राएं, स्पेलिंग अथवा अन्य त्रुटियों की संभावना कम से कम रहे. प्रवेश, परीक्षा, अंकपत्र और डिग्री में भविष्य में होने वाली गलतियों से भी बचा जा सके. विद्यार्थियों से वर्तमान समय का स्पष्ट फोटोग्राफ अपलोड करें. ताकि प्रवेश के बाद किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो. इस अवसर पर कुलसचिव अजय कुमार मिश्रा, डीन अकादमिक प्रो. मनु प्रताप सिंह, परीक्षा नियंत्रक डॉ. ओमप्रकाश, जनसंपर्क अधिकारी पूजा सक्सेना, सहायक जनसंपर्क अधिकारी संदीप शर्मा और तरुण श्रीवास्तव मौजूद रहे.
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