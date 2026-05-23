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डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में 6 नए कोर्स; रोजगार के साथ जॉब ऑफर, जानें प्रवेश प्रक्रिया

AEDP कोर्स प्रभारी प्रो. शरद उपाध्याय ने बताया कि विवि में इस नए सत्र में 6 नए कोर्स की प्रक्रिया शुरू की है.

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में 6 नए कोर्स.
डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में 6 नए कोर्स. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 11:40 AM IST

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आगरा: डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय का पूरा जोर युवाओं के हाथ में ​डिग्री देने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर है. अप्रेंटिसशिप एंबेडेड डिग्री प्रोग्राम (AEDP) के तहत विश्वविद्यालय प्रशासन अब छात्रों को रोजगारपरक शिक्षा दे रहा है.

बीते साल विश्वविद्यालय प्रशासन ने व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम के 6 कोर्स शुरू किए थी, जिनकी युवाओं में अच्छी डिमांड है. डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय ने इस साल भी नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 में छात्रों को रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. इसके चलते 6 नए व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू किए हैं. इनकी प्रवेश प्रक्रिया शुरु हो चुकी है.

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय ने बीते दिनों नए सत्र 2026-27 में स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है. विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से विश्वविद्यालय के आवासीय संस्थानों और विभागों के साथ-साथ विश्वविद्यालय से संबद्ध 572 महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया चल रही है. इसमें विद्यार्थियों को समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है. विद्यार्थी मात्र 400 रुपए से रजिस्ट्रेशन जमा कर सकते हैं. विद्यार्थियों इस शुल्क में 50 अलग-अलग पाठ्यक्रमों और महाविद्यालयों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में 6 नए कोर्स. (Video Credit: ETV Bharat)

12 रोजगारपरक कोर्स कर रहा विश्वविद्यालय: डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. आशु रानी ने बताया कि विश्वविद्यालय की ओर से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है.

विश्वविद्यालय ने इसी दिशा में बीते सत्र 2025-26 में 6 नए रोजगारपरक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं. इनकी विद्यार्थियों में अच्छी डिमांड है, क्योंकि इन कोर्स से विद्यार्थी आधुनिक रोजगार के अनुरूप प्रशिक्षण और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. इससे छात्र आत्मनिर्भर बनेंगे.

पिछले साल छात्रों की 6 कोर्स में डिमांड को लेकर ही इस साल विश्वविद्यालय ने 6 और नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन को अप्रेंटिसशिप एंबेडेड डिग्री प्रोग्राम (AEDP) के तहत 21 रोजगारपरक कोर्स शुरू करने हैं.

यह 6 नए कोर्स चलेंगे.
यह 6 नए कोर्स चलेंगे. (Photo Credit: ETV Bharat)

12 वीं के बाद करें यह कोर्स: AEDP कोर्स के प्रभारी प्रो. शरद उपाध्याय ने बताया कि जो रोजगारपरक कोर्स शुरू किए जा रहे हैं. इन कोर्स का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई के दौरान ही व्यावहारिक अनुभव और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है.

इसमें हर कोर्स का पाठ्यक्रम आधुनिक उद्योगों और बाजार की मांग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. सभी 6 नए कोर्स तीन वर्षीय हैं. इनमें प्रवेश 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा में आए अंक के आधार पर मेरिट बनेगी. मेरिट के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा.

एक साल मिलेगा प्रतिमाह 12400 रुपए मानदेय: AEDP कोर्स के प्रभारी प्रो. शरद उपाध्याय ने बताया कि विवि की ओर से इस साल नए सत्र में 6 नए कोर्स की प्रक्रिया शुरू की है. यह कोर्स बीएससी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी एनीमेशन एंड वीएफएक्स, बीएससी गेम आर्ट एंड डिजाइन, बीएससी मीडिया एंड कम्युनिकेशन, बीबीए इवेंट मैनेजमेंट और बीएससी डिजिटल मार्केटिंग एंड एडवरटाइजमेंट हैं.

यह सभी पाठ्यक्रम तीन वर्षीय हैं. इनमें छह सेमेस्टर हैं. इन सभी 6 कोर्स में 4 सेमेस्टर में छात्रों को नियमित शैक्षणिक अध्ययन कराया जाएगा. इस कोर्स के 5वें और 6वें सेमेस्टर में कोर्स से जुड़ी विभिन्न कंपनियों और संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाएगा. तीसरे साल यानी 5वें और 6वें सेमेस्टर में छात्रों को कंपनी विशेष में प्रशिक्षण के दौरान प्रतिमाह 12400 रुपए मानदेय दिया जाएगा. इससे पढ़ाई संग छात्रों की कमाई भी होगी.

UGC से लागू की AEDP: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने देश के उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) में स्नातक की पढ़ाई कराने वाले छात्रा को अप्रेंटिसशिप एंबेडेड डिग्री प्रोग्राम (AEDP) के तहत तहत रोजगारपरक शिक्षा से जोडें.

इसमें छात्र पढ़ाई के साथ-साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करें, ताकि पढ़ाई के बाद रोजगार पाएं. इसके बाद ही देश के तमाम विश्वविद्यालयों में अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (AEDP) लागू किया गया है. इससे रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा के साथ ही उद्योगों की आवश्यकताओं के हिसाब से पढ़ाई की जा रही है.

यूजीसी ने 21 कोर्स चलाने के दिए निर्देश.
यूजीसी ने 21 कोर्स चलाने के दिए निर्देश. (Photo Credit: ETV Bharat)

कॉलेज या संस्थान में कोर्सों का संचालन: UGC ने अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम को लेकर मापदंड तय किए हैं. इसमें उन्हीं संस्थान में AEDP कार्यक्रम लागू किया जा सकता है. इसके लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) की विश्वविद्यालय श्रेणी में रैंकिंग हो. इसके साथ ही राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) से वैध ग्रेड या स्कोर हो. यूजीसी के निर्दिष्ट मानदंडों का अनुपालन करके NAAC की वैध बुनियादी प्रत्यायन होना बेहद जरूरी है.

रजिस्ट्रेशन और आवेदन में सावधानी: डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. आशु रानी बताती हैं कि समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के दौरान विद्यार्थियों को कुछ बातों का ध्यान और सावधानी बरतनी चाहिए. इसमें रजिस्ट्रेशन और आवेदन स्वयं भरें.

आवेदन में मात्राएं या स्पेलिंग समेत अन्य त्रुटियों की संभावना बेहद कम रहेगी. प्रवेश, परीक्षा, अंक पत्र और डिग्री में भविष्य में होने वाली गलतियां नहीं होंगी. इसके साथ ही विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन और आवेदन में हाल का स्पष्ट फोटोग्राफ अपलोड करें.

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