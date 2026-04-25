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आगरा DPS कांड: छात्र के पंच से साथी के टूटे 3 दांत, स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप

आगरा के DPS शास्त्रीपुरम में 10वीं के छात्र ने सहपाठी के मुंह पर पंच मारकर उसके 3 दांत तोड़ दिए. छात्र अस्पताल में भर्ती है.

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इन्फ्लुएंसर पीयूष मल्होत्रा के बेटे पर स्कूल में हमला, यथार्थ हॉस्पिटल में चल रही सर्जरी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 5:39 PM IST

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Updated : April 25, 2026 at 6:12 PM IST

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आगरा: आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के शास्त्रीपुरम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) में दसवीं के दो छात्रों के बीच विवाद हो गया. इस विवाद में एक छात्र ने दूसरे छात्र के मुंह पर जोरदार पंच मार दिया, जिससे छात्र के तीन दांत टूट गए और मुंह से काफी खून बहने लगा.

इसके बाद मामला स्कूल प्रबंधन और परिजनों तक पहुंचा, जहां घायल छात्र के पिता ने स्कूल पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है. छात्र के पिता ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई है.

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स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पीयूष मल्होत्रा ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा डीपीएस शास्त्रीपुरम में 10वीं का छात्र है और शनिवार सुबह साढ़े सात बजे स्कूल से फोन आया था. स्कूल प्रबंधन ने फोन पर केवल 'हल्की चोट' लगने की बात कहकर उन्हें बेटे को ले जाने के लिए बुलाया था. जब पिता स्कूल पहुंचे, तो देखा कि उनके बेटे के मुंह से खून निकल रहा था और वह दर्द के कारण बोल भी नहीं पा रहा था. उन्होंने आरोप लगाया कि बेटे के मुंह में रूई ठूंसी गई थी और स्कूल ने उसे प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) तक उपलब्ध नहीं कराया था.

घायल छात्र की अस्पताल में सर्जरी: बेटे ने पिता को बताया कि क्लास के ही एक सहपाठी ने उसके मुंह पर पंच मारा, जिससे उसके तीन दांत टूट गए और जबड़े में गंभीर चोट आई. पीयूष मल्होत्रा के अनुसार, उनके बेटे की हालत बिगड़ने पर उन्होंने उसे तुरंत यथार्थ हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों को सर्जरी करनी पड़ी. पीड़ित पिता ने सिकंदरा थाना पुलिस में स्कूल प्रबंधन और आरोपी छात्र के खिलाफ तहरीर दी है. उन्होंने शिकायत में लिखा कि स्कूल ने बेटे को डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय मामला दबाने की कोशिश की.

पिता ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ दी तहरीर: एसीपी हरिपर्वत अमीषा ने बताया कि स्कूल में दो छात्रों के बीच विवाद की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और स्कूल स्टाफ व वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की है. वर्तमान में पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और स्कूल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. एसीपी के अनुसार, जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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Last Updated : April 25, 2026 at 6:12 PM IST

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