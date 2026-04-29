आगरा DPS कांड; नाबालिग छात्र के खिलाफ FIR पर दरोगा समेत तीन पुलिसकर्मी निलंबित
DCP सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि सिकंदरा थाना प्रभारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस कमिश्नर को लिखा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 9:05 AM IST
आगरा: शास्त्रीपुरम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) में 10वीं के नाबालिग छात्र से मारपीट मामले में मुकदमा लिखने पर सिकंदरा थाना पुलिस की फजीहत हो गई. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (JJ Act) में आरोपी नाबालिग के खिलाफ मुकदमा लिख लिया. जबकि, पुलिस को पहले किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष मामला प्रस्तुत करना था.
पुलिसकर्मी JJ Act से अनजान रहे या लापरवाही बरती. इस पर DCP सिटी सैयद अली अब्बास ने मंगलवार रात सिकंदरा थाना के बाल कल्याण अधिकारी एसआई और दो मुंशी को निलंबित कर दिया है. साथ ही मामले में सिकंदरा थाना प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने और कार्रवाई के लिए पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है.
DCP सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि JJ Act में 7 साल से कम सजा वाले अपराध में नाबालिग के खिलाफ सीधे मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है. इसमें नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होता है. किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर ही पुलिस अग्रिम कार्रवाई करती है. यह सभी थाना प्रभारी निरीक्षक और पुलिसकर्मियों को आदेश भी है.
इसके बावजूद सिकंदरा पुलिस JJ Act भूल गई. सोमवार रात ढाई बजे सिकंदरा थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप त्रिपाठी ने घटना की जीडी एंट्री करने के लिए मुंशी से कहा. मुंशी ने तहरीर के आधार पर सीधे मुकदमा दर्ज कर लिया. मुकदमे में लापरवाही बरतने वाले नाइट इंचार्ज और बाल कल्याण अधिकारी एसआई मानपाल, आरक्षी मुंशी सनी धामा और कमल चंदेल को निलंबित कर दिया गया है.
सिकंदरा थाना प्रभारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस कमिश्नर को लिखा है. इसके साथ ही सिकंदरा थाना में नाबालिग के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा खारिज करने के आदेश दिए गए हैं. इस मामले में पुलिस अब किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर करेगी.
क्या था पूरा मामला: बीते शनिवार को शास्त्रीपुरम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) में 10वीं के दो छात्रों में विवाद हो गया था. इसमें एक छात्र ने दूसरे छात्र के मुंह पर जमकर पंच मारा. इससे छात्र लहूलुहान हो गया. स्कूल प्रबंधन ने घायल छात्र के पिता को कॉल करके बुलाया था.
जयपुर हाउस निवासी सोशल मीडिया इंफन्फ्लुएंसर और मोबाइल कारोबारी पीयूष मल्होत्रा ने सिकंदरा पुलिस को बताया कि मेरा बेटा DPS शास्त्रीपुरम में 10वीं का छात्र है. शनिवार सुबह 7:30 बजे स्कूल से मेरे मोबाइल पर कॉल आई कि बेटे को हल्की चोट लगी है. उसे घर ले जाएं. जब मैं स्कूल पहुंचा तो बेटे मुंह से खून निकल रहा था. बेटा दर्द से बोल नहीं पा रहा था.
पीयूष मल्होत्रा ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. आरोप लगाया कि मेरा बेटा बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि, उसके मुंह में रूई ठूंस दी थी. स्कूल में उसे प्राथमिक उपचार तक नहीं दिया था. बच्चे को तत्काल अस्पताल लेकर गया, जहां पर डॉक्टर्स ने बेटे की जांच कराई तो पता चला कि बेटे के तीन दांत टूट गए हैं. उसके जबड़े में भी फैक्चर है. इसके चलते डॉक्टर्स ने उसकी सर्जरी की है.
कानून का पालन कैसे भूली पुलिस: स्कूल में दो बच्चों की लड़ाई में पुलिस कानून का पालन करने में कैसे चूक गई? यह बड़ा सवाल खड़ा है. DCP सिटी के आदेश के बावजूद सिकंदरा थाना पुलिस बड़ी गलती कर बैठी.
माना जा रहा है कि सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो चलने और पुलिस पर कार्रवाई के लिए दबाव पड़ने के चलते अफरातफरी में यह गलती हो गई. इस मामले में गलत तरीके से एफआईआर दर्ज होने से अधिकारी नाराज हैं.
जबकि, घटना के बाद DPS प्रबंधन ने स्पष्ट रूप से इसे दो छात्रों के बीच के झगड़े का बयान जारी किया था. इसे हमला नहीं माना था.
दिल्ली पब्लिक स्कूल के निदेशक सुनील अग्रवाल ने बताया कि मामला दोनों बच्चों में झगड़े का था. अब मामला किशोर न्याय बोर्ड में और पुलिस के पास है. पुलिस और किशोर न्याय बोर्ड को ही इसमें कोई निर्णय लेना है. इस मामले में यदि स्कूल प्रबंधन को बुलाया जाएगा तो दोनों के सामने हम अपना पक्ष रखेंगे.
आज होगी सुनवाई: सिकंदरा थाना पुलिस ने छात्र के साथ मारपीट के मामले में आरोपित छात्र को सिकंदरा पुलिस ने किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया था. किशोर न्याय बोर्ड ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा है.
आज इस मामले में सुनवाई है. जबकि, किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर पुलिस ने छात्र को परिजनों के सुपुर्द कर दिया. इस बारे में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अब यह मामला हाईकोर्ट से ही तय हो सकता है. हाईकोर्ट के आदेश पर ही या तो फाइनल रिपोर्ट लगेगी या फिर इसे एक्सपंज किया जाएगा.
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