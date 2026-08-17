आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस पलटी, एक यात्री की मौत, 20 घायल
पुलिस के अनुसार बस चालक को नींद की झपकी आने के चलते हुई दुर्घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 2:38 PM IST
आगरा : फतेहाबाद थाना क्षेत्र में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर रविवार रात करीब 2 बजे एक डबल डेकर बस पलट गई. हादसे में एक मुसाफिर की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि 20 से अधिक यात्री घायल हो गए. सूचना पर यूपीडा और पुलिस टीम मौके पर पहुंची. टीम ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा. बस कानपुर से गुड़गांव जा रहे थी.
फतेहाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि रविवार रात आगरा-लखनऊ हाईवे पर डबल डेकर बस पलटने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलटी थी. बस कानपुर से गुड़गांव 40 से अधिक यात्रियों को लेकर जा रही थी. हादसा बस ड्राइवर को नींद की झपकी आने से हुआ. बस बेकाबू होकर पुलिया के डिवाइडर से टकराकर पलटी थी.
हादसे में एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई थी. हादसे में 20 से अधिक सवारियांं घायल हुई हैं. जिसमें दो घायलों की हालत गंभीर है. घायल मुसाफिरों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं हादसे के एक्सप्रेस-वे पर करीब एक किलोमीटर लंबा जाम लग गया था. क्रेन की मदद से बस को रास्ते से हटाने के बाद यातायात चालू करा दिया गया है.
फतेहाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि हादसे में कानपुर नगर के जगदीशपुर निवासी राहुल यादव (30) पुत्र जयनारायण की मौके पर ही मौत हो गई. कानपुर देहात के थाना नरवल निवासी श्यामनल (40) पुत्र कल्लू सिंह का बांया पैर कटकर अलग हो गया था. बस परिचालक भोले सिंह, बस यात्री अनुराग द्विवेदी निवासी पनकी कानपुर, अजय सिंह निवासी औरैया, विवेक सिंह निवासी कानपुर देहात, अरविंद और आदित्य निवासी कानपुर, प्रशांत निवासी कानपुर, दीपक निवासी कानपुर, गुलफशां निवासी रावतपुर कानपुर, नंदन निवासी फतेहाबाद आगरा, सरवन निवासी पनकी कानपुर, नेहा निवासी बड़ा शाहपुर गुरुग्राम, बबलू निवासी बर्रा कानपुर, देवेश निवासी कामादेव कानपुर और राहुल निवासी घंटाघर कानपुर, आदित्य प्रजापित निवासी सुरेंद्रनगर थाना रावतपुर, कानपुर घायल हैं. कई यात्रियों के मामूली चोटें हैं. जिन्हें सामुदायिक केंद्र पर प्राथमिक इलाज के बाद दूसरे वाहनों से गुड़गांव रवाना कर दिया गया है.
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