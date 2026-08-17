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आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस पलटी, एक यात्री की मौत, 20 घायल

आगरा : फतेहाबाद थाना क्षेत्र में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर रविवार रात करीब 2 बजे एक डबल डेकर बस पलट गई. हादसे में एक मुसाफिर की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि 20 से अधिक यात्री घायल हो गए. सूचना पर यूपीडा और पुलिस टीम मौके पर पहुंची. टीम ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा. बस कानपुर से गुड़गांव जा रहे थी.



फतेहाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि रविवार रात आगरा-लखनऊ हाईवे पर डबल डेकर बस पलटने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलटी थी. बस कानपुर से गुड़गांव 40 से अधिक यात्रियों को लेकर जा रही थी. हादसा बस ड्राइवर को नींद की झपकी आने से हुआ. बस बेकाबू होकर पुलिया के डिवाइडर से टकराकर पलटी थी.

हादसे में एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई थी. हादसे में 20 से अधिक सवारियांं घायल हुई हैं. जिसमें दो घायलों की हालत गंभीर है. घायल मुसाफिरों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं हादसे के एक्सप्रेस-वे पर करीब एक किलोमीटर लंबा जाम लग गया था. क्रेन की मदद से बस को रास्ते से हटाने के बाद यातायात चालू करा दिया गया है.