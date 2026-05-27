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आगरा डीएम ने 9 स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों का वेतन रोका, इन्हें किया सम्मानित

आगरा : जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की खराब प्रगति पर डीएम मनीष बंसल ने कड़ा रुख अपनाया है. डीएम ने स्वास्थ्य केंद्र पर डिलीवरी की प्रगति शून्य मिलने पर शहर के नौ स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों के वेतन रोक दिया है. डीएम ने कहा है कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले एमओआईसी को सम्मानित किया जाएगा. लापरवाही बरतने वालों को चार्ज से हटाया जाएगा. साथ ही लापरवाही पर कारण बताओ नोटिस भी जारी करकने के निर्देश दिए हैं.





आगरा कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार शाम को हुई जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में आगरा डीएम मनीष बंसल ने गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व और प्रसव बाद बैंक खाते खुलवाने की प्रगति की समीक्षा की. समीक्षा में यूपीएचसी छत्ता, नगला पदी, शाहगंज, वैभव नगर, नरायच, नरीपुरा, नया घेर, नगला बूढ़ी और सेवला केंद्रों का डिलीवरी प्रदर्शन शून्य मिलने पर नाराजगी जताई. साथ ही इन सभी स्वास्थ्य केंद्र के संबंधित प्रभारियों के वेतन रोकने के आदेश दिए गए. जिला अस्पताल, लेडी लायल, एसएन मेडिकल कॉलेज तथा बिचपुरी, शमशाबाद और बरौली अहीर पीएचसी (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) में निर्देशों का सही अनुपालन नहीं मिलने पर जवाब तलब किया है.

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रसव के बाद प्रसूताओं को जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) की जानकारी दी जाए. साथ ही इनके इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक के सहयोग से मौके पर ही बैंक खाते खुलवाए जाएं. इसके बाद ही प्रसूता को डिस्चार्ज किया जाए. इसमें जो भी लापरवाही बरतेगा. उसके खिलाफ आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी.







डीएम मनीष बंसल ने बैठक में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अछनेरा और बरौली अहीर ब्लॉक के अधिकारियों को सम्मानित किया. जबकि खराब प्रदर्शन पर आंवलखेड़ा, जैतपुरकला और फतेहाबाद ब्लॉक के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं. डीएम ने नगर निगम क्षेत्र में फागिंग मशीनों की संख्या बढ़ाने, अस्पतालों में साफ-सफाई, रंगाई-पुताई और बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं.







कन्या भ्रूण परीक्षण व हत्या के मामलों में डीएम ने अंकुश लगाने के लिए जिले के सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और बायोमेट्रिक मशीन लगाना अनिवार्य कर दिया है. उन्होंने जिला सलाहकार समिति की बैठक में पीसीपीएनडीटी एक्ट का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं. डीएम ने कहा कि अल्ट्रासाउंड मशीन के क्रय-विक्रय पर उसका भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए. पीसीपीएनडीटी एक्ट के नियम-13 के तहत किसी भी केंद्र से डॉक्टर का नाम हटाने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि उस मशीन पर किसी अन्य डॉक्टर की उपलब्धता है या नहीं.





