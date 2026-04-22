एक्शन में आगरा डीएम, जिला अस्पताल की अव्यवस्था देख भड़के, सीएमएस और मैनेजर को किया तलब
डीएम मनीष बंसल बुधवार सुबह साईं की तकिया स्थित जिला अस्पताल औचक पहुंचे. डीएम के औचक निरीक्षण से अस्पताल कर्मचारी और चिकित्सकों में खलबली मची.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 6:10 PM IST
आगरा: आगरा में नवागत डीएम मनीष बंसल ने एक्शन में हैं. डीएम मनीष बंसल बुधवार सुबह साईं की तकिया स्थित जिला अस्पताल औचक पहुंच गए. डीएम के औचक निरीक्षण से अस्पताल कर्मचारी और चिकित्सकों में खलबली मच गई.
डीएम मनीष बंसल ने ओपीडी, ब्लड टैस्ट लैब, इमरजेंसी वार्ड, सर्जरी वार्ड, पीडियाट्रिक, महिला, बच्चों के वार्ड, हड्डी रोग विभाग, एंटी रेबीज, डायलिसिस भवन समेत अन्य वार्ड में पहुंचे.
बता दें कि आगरा के नवागत डीएम मनीष बंसल जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे. उन्होंने ओपीडी संचालन की व्यवस्था देखी. वहां पर अफरा तफरी का माहौल मिला. बेतरतीब मरीज व तीमारदारों की लाइन देखकर तत्काल जिला अस्पताल की सीएमएस और जिला अस्पताल मैनेजर को मौके पर जवाब तलब किया.
अमरनाथ यात्रियों की वजह से अधिक भीड़ होने पर कड़ी आपत्ति जताई. ओपीडी में पर्ची सिस्टम और जरूरी व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए.
इसके साथ ही डीएम मनीष बंसल ने दवाओं की उपलब्धता, एंटी रेबीज वैक्सीन समेत अन्य जानकारी ली. दवाइयों, वैक्सीन समेत अन्य सुचारु आपूर्ति के लिए समय से डिमांड भेजने के निर्देश दिए.
मरीजों और तीमारदारों से की बात
आगरा डीएम मनीष बंसल को निरीक्षण में बिना एप्रन के डॉक्टर और वार्ड बॉय मिले. इतना ही नहीं, डॉक्टर और कर्मचारियों की कुर्सियों पर मरीज सोते मिले. बहुमंजिला अस्पताल में विभिन्न वार्ड का निरीक्षण किया. लैब का रास्ता और किस ओपीडी में कौन डॉक्टर हैं. इस बारे में कोई भी सूची नहीं मिली.
डस्टबिन की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर अस्पताल मैनेजर को कुप्रबंधन पर कड़ी फटकार लगाई.
डीएम मनीष बंसल ने जिला अस्पताल के एंट्री गेट पर किस फ्लोर पर किस कक्ष में ओपीडी, डॉक्टर का नाम, विभिन्न विभाग व वार्ड, टैस्ट लैब समेत अन्य की जानकारी विषयक बोर्ड व साइनेज लगाने हर वार्ड के बाहर डस्टबिन रखने, संपूर्ण परिसर की उच्च स्तरीय सफाई सुनिश्चित कराने, मरीज और तीमारदारों के लिए सभी तलों पर पेयजल सुविधा और वाटर कूलर की व्यवस्था कराने के कड़े निर्देश दिए.
जिला अस्पताल में पूरे जिले से मरीज व उनके तीमारदार आते हैं. तत्काल सुधार के निर्देश दिए और स्पष्ट कहा कि जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं को देखने आता रहूंगा, व्यवस्थाओं में सुधार अपेक्षित हैं. तत्काल सुधार करो, कभी भी आ सकता हूं.
आगरा डीएम मनीष बंसल ने बताया कि ओपीडी व विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों के साथ ही उनके तीमारदारों से दवाई की उपलब्धता की जानकारी ली.
मरीजों को जिला अस्पताल में बेहतर उपचार के साथ ही भर्ती मरीजों को खाना भी समय से मिले. जो भी अव्यवस्थाएं मिली हैं. उन्हें ठीक किया जाए. मैं दोबरा कभी भी निरीक्षण करने में आ सकता हूं. इस दौरान सीएमओ डॉ अरुण कुमार श्रीवास्तव, सीएमएस डॉ सुनीता राठौर, अस्पताल मैनेजर मोहित भारती समेत अन्य लोग मौजूद रहे.