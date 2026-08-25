आगरा में एमजी रोड पर दिव्यांगों का प्रदर्शन, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर भीख यात्रा
एमजी रोड पर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सैकड़ों दिव्यांगों ने हाथ में कटोरा लेकर भीख यात्रा निकाली और कलेक्ट्रेट गेट बंद कर धरना दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 3:43 PM IST
आगरा: आगरा की लाइफ लाइन एमजी रोड पर मंगलवार दोपहर जिला मुख्यालय के सामने अलग ही नजारा नजर आया. सबसे व्यस्ततम रोड एमजी रोड पर अचानक से वाहनों के पहिए थम गए.
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 11 सूत्रीय मांग को लेकर सैकड़ों दिव्यांग एमजी रोड पर ही धरना प्रदर्शन करने लगे. जिला मुख्यालय के गेट पर सैकड़ों दिव्यांगों ने हाथ में कटोरा लेकर जोरदार नारेबाजी की.
भीख यात्रा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे दिव्यांग: भारतीय दिव्यांग एकता मंच के नेतृत्व में सैकड़ों दिव्यांगों ने भीख यात्रा निकाली. दिव्यांग भीख यात्रा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला मुख्यालय के सामने धरने पर बैठ गए. आक्रोशित दिव्यांगों ने जिला मुख्यालय का मुख्य गेट पूरी तरह से बंद कर दिया. इससे जिला मुख्यालय परिसर के अंदर और बाहर जाने वाले लोगों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई.
11 सूत्रीय मांगों पर आगरा में प्रदर्शन: प्रदर्शन के कारण एमजी रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. भारतीय दिव्यांग एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह सविता ने बताया कि 11 सूत्री मांगों को लेकर आज यह भीख यात्रा निकाली गई है. उनकी मुख्य मांग पेंशन को बढ़ाकर 5000 रुपये करने, ई-रिक्शा देने और रोजगार में 5% आरक्षण देने की है. उन्होंने कहा कि यदि सरकार के जिम्मेदार अधिकारी अधिकार नहीं दिला पाते हैं तो हमें भीख दें.
पुलिस ने खुलवाया जाम, प्रदर्शन जारी: जिला मुख्यालय के मुख्य गेट पर दिव्यांगजनों के धरना प्रदर्शन से पूरी एमजी रोड पर भीषण जाम लग गया. जाम की सूचना मिलते ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए. अधिकारियों ने आक्रोशित दिव्यांगों को समझा-बुझाकर किसी तरह एमजी रोड का जाम खुलवाया. इसके बाद दिव्यांग जिला मुख्यालय के अंदर चले गए, लेकिन वहां भी कोई ठोस सुनवाई न होने पर उनका प्रदर्शन जारी रहा.
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