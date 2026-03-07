ETV Bharat / state

नीम करोली बाबा की जन्मस्थली पहुंचे आगरा मंडलायुक्त, विकास कार्यों का निरीक्षण किया

आगरा मंडल आयुक्त नगेंद्र प्रताप ने कहा, 222.47 लाख रुपये की लागत से पर्यटकों के ठहरने के लिए भवन का निर्माण किया जा रहा है.

Photo Credit: ETV Bharat
फिरोजाबाद पहुंचे आगरा मंडल आयुक्त नगेंद्र प्रताप. (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : March 7, 2026 at 5:45 PM IST

फिरोजाबाद: आगरा मंडल आयुक्त नगेंद्र प्रताप ने शुक्रवार को टूंडला तहसील के गांव अकबरपुर पहुंचकर नीम करोली बाबा की जन्मस्थली का भ्रमण किया. इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की सुविधा के लिए कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए. यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 222.47 लाख रुपये की लागत से पर्यटकों के ठहरने के लिए भवन का निर्माण किया जा रहा है.

आध्यात्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा: सूचना विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार आयुक्त ने निर्माणाधीन टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर और परिसर में बनाई जा रही सी.सी. रोड भी देखी. आयुक्त नगेंद्र प्रताप ने कार्यदाई संस्था को स्पष्ट निर्देशित किया कि निर्माण कार्य में केवल उच्च स्तरीय सामग्री का ही प्रयोग किया जाए. उन्होंने कहा कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र को आध्यात्मिक पर्यटन के मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करना है. गुणवत्ता के मानकों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी.

Photo Credit: ETV Bharat
पर्यटन को बढ़ावा देने पर ज़ोर. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रदेश की खुशहाली के लिए की प्रार्थना: निरीक्षण के बाद आयुक्त आगरा मंडल ने जिलाधिकारी रमेश रंजन के साथ नीम करोली बाबा के मंदिर में जाकर विधि-विधान से दर्शन-पूजन किया. उन्होंने बाबा की प्रतिमा के समक्ष माथा टेक कर प्रदेश की खुशहाली, सुख और समृद्धि की मंगल कामना की. इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मी नारायण यादव और अपर जिलाधिकारी विशु राजा सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे. नीब करौरी बाबा की गिनती विश्व के सबसे महान और चमत्कारी संतों में की जाती है जिन्हें भक्त हनुमान जी का अवतार मानते हैं.

विराट कोहली से लेकर विदेशी हस्तियां हैं भक्त: बाबा के भक्तों में क्रिकेटर विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स जैसी विश्व प्रसिद्ध हस्तियां शामिल हैं. बाबा का बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और उनका जन्म वर्ष 1900 में फिरोजाबाद की इसी टूंडला तहसील के अकबरपुर गांव में हुआ था. बाबा का पैतृक घर आज भी गांव में सुरक्षित मौजूद है जहां उनके खानदान के सदस्य निवास करते हैं. यहाँ बाबा का एक प्राचीन मंदिर और वह 'डाकबगलिया' भी मौजूद है जिसमें बाबा विश्राम किया करते थे.

पर्यटन विभाग करा रहा सौंदर्यीकरण: उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग इस पावन स्थान का सौंदर्यीकरण और बुनियादी सुविधाओं का विकास प्राथमिकता के आधार पर करा रहा है. शुक्रवार को हुए इस निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने पुनः दोहराया कि विकास कार्यों में उच्च गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग सुनिश्चित किया जाए ताकि भविष्य में आने वाले पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके. सरकार की मंशा इस स्थल को वैश्विक पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने की है जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे.

FIROZABAD DEVELOPMENT PROJECT
AGRA COMMISSIONER NAGENDRA PRATAP
NEEM KAROLI BABA DHAM
NAGENDRA PRATAP FIROZABAD

