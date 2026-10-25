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आगरा खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव: आगरा के तीन बूथों पर कल फिर होगा मतदान, चुनाव आयोग ने जारी की पुर्नमतदान डेट

आगरा: उप्र विधान परिषद के आगरा खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव में आगरा जिले के तीन बूथ पर दोबारा सोमवार को मतदान होगा. सपा के खंड शिक्षक प्रत्याशी आकाश अग्रवाल के कथित अनियमितताओं की शिकायत की थी. जिस पर ही आगरा जिले के खेरागढ़, सैंया और फतेहाबाद के एक एक मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान की संस्तुति प्रस्ताव बनाकर रिटर्निंग अधिकारी ने प्रस्ताव निर्वाचन आयोग को भेजा था. जिस पर निर्वाचन आयोग ने पुनर्मतदान पर अंतिम निर्णय लिया और अब तीनों बूथ पर पुनर्मतदान की तिथि जारी की है.



बता दें कि आगरा खंड ​शिक्षक एमएलसी चुनाव में कथित अनियमितता की शिकायत सपा के खंड शिक्षक प्रत्याशी आकाश अग्रवाल ने मंडलायुक्त से की थी. आरोप था कि खेरागढ़ के मतदान केंद्र संख्या-20 पर भाजपा प्रत्याशी के भतीजे ने बूथ पर कब्जा करके गडबडी की है. इतना ही नहीं, भोजन के समय पीठासीन अधिकारी ने मतदान कक्ष बंद करके मतदाताओं को बाहर कर दिया था. इसके साथ ही छाता के मतदान केंद्र संख्या-40 पर स्कूल प्रबंधकों को उठाए जाने और नगर निगम इंटर कॉलेज स्थित बूथ संख्या-10 पर भी गड़बड़ी होने के आरोप लगाए.





इसके साथ ही आगरा के सैंया और फतेहाबाद के बूथ शामिल थे. जहां पर पुनर्मतदान की मांग की थी. जिस पर आगरा मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने जांच कराई. इसके बाद जिन तीन मतदेय स्थलों की संस्तति की है. उसमें खेरागढ़ तहसील परिसर, सैंया स्थित क्षेत्र पंचायत कार्यालय और फतेहाबाद स्थित क्षेत्र पंचायत कार्यालय मतदान केंद्र के एक एक बूथ शामिल हैं.



आगरा डीएम मनीष बंसल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अब आगरा जिले में आगरा खंड शिक्षक के तीन बूथ पर दोबारा मतदान किया जाएगा. भारत निर्वाचन आयोग ने पुनर्मतदान के लिए सोमवार की तिथि की घोषित है. सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान कराया जाएगा. जिन बूथ पर पुर्नमतदान होना है. उनके नाम इस तरह से हैं.





