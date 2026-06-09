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आगरा जिला अस्पताल की इंटीग्रेटेड सेंट्रल लैब पर ताला, एक साल पहले डिप्टी सीएम ने किया था लोकार्पण

आगरा जिला अस्पताल की प्रमुख अधीक्षक डॉ. सुनीता राठौर का कहना है कि सेंट्रल लैब में तमाम खामियां मिलीं तो कार्यदायी संस्था को नोटिस दिया है. अभी तक सेंट्रल लैब में जो खामियां थी. वो ठीक नहीं हुई हैं. इसलिए, जब खामियां और अनियमितताएं दुरुस्त हो जाएंगी. वैसे ही इसका संचालन शुरू कर दिया जाएगा.

आगरा : आगरा जिला अस्पताल में 80 लाख रुपये की लागत से तैयार इंटीग्रेटेड सेंट्रल लैब लोकापर्ण के बाद से ही बंद है. लैब का लोकार्पण डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया था. फिलवक्त लैब पर ताला लगा है और यहां आने वाले मरीज विभिन्न जांचों के लिए निजी लैब का रुख कर रहे हैं.

बता दें, आगरा जिला अस्पताल की नई ओपीडी इमारत की तीसरी मंजिल पर सेंट्रल लैब है. लैब का निर्माण कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ (यूपीसीएलडीएफ) लिमिटेड ने किया है. जिसका लोकापर्ण डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने 24 सितंबर 2025 में कर दिया था. हालांकि जिला अस्पताल की प्रमुख अधीक्षिका डॉ. सुनीता राठौर के निरीक्षण में तमाम खामियां मिलीं. इसके चलते कार्यदायी संस्था को नोटिस दिया गया, लेकिन अभी तक खामियां दूर नहीं हो सकी हैं.





डॉ. सुनीता राठौर का कहना है कि इंटीग्रेटेड सेंट्रल लैब में कई खामियां मिली थीं. इन्हें दूर किए बगैर सेंट्रल लैब शुरू नहीं की जा सकती है. अभी कई मशीनें भी नहीं लग पाई हैं. सेंट्रल लैब के निरीक्षण में जो कमियां मिली थी, उनकी जानकारी कार्यदायी संस्था को दी गई है. कमियां दुरुस्त होते ही लैब शुरू हो जाएगी.





डॉ. सुनीता राठौर के मुताबिक अभी तक आगरा जिला अस्पताल की पैथोलॉजी में 90 तरह की जांचें हो रही हैं. सेंट्रल लैब शुरू होने से हिस्ट्रोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमेस्ट्री के साथ ही मॉलुकुलर टेस्ट यानी पीसीआर भी यहीं होने लगेंगे. जिससे मरीजों को बाहर निजी लैब जांच कराने के लिए नहीं जाना होगा. इसके अलावा सीएचसी से संबंधित मरीजों के नमूने भी जिला अस्पताल की सेंट्रल लैब में जांच के लिए आएंगे. जिससे ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को भी सुविधा मिलेगी.

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