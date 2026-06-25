ETV Bharat / state

आगरा में बड़ा खुलासा: सरकारी जिला अस्पताल सहित 100 से अधिक हॉस्पिटल्स के पास नहीं है फायर NOC, दो साल से लटका काम

यूपीसीएलडीएफ को पहले ही हुआ भुगतान: उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि मेरे यहां पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले ही कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड को पूरा भुगतान किया जा चुका है. इसके बाद यूपीसीएलडीएफ के आला अधिकारी बीते अप्रैल महीने में निरीक्षण के लिए अस्पताल आए थे. उस प्रशासनिक निरीक्षण के बाद ही संबंधित ठेकेदार द्वारा रोके गए काम को दोबारा शुरू कराया गया है. अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि जैसे ही यह अधूरा काम पूरा हो जाएगा, वैसे ही दमकल विभाग को एनओसी के लिए ऑनलाइन आवेदन भेज दिया जाएगा.

हादसे की स्थिति में बचना होगा मुश्किल: फायर सेफ्टी से जुड़े उपकरणों का काम अधूरा रहने की वजह से ही सरकारी जिला अस्पताल की फायर एनओसी का मामला तकनीकी रूप से अटका हुआ है. स्थानीय जानकारों का मानना है कि यदि अस्पताल परिसर में कोई अप्रिय अग्निकांड होता है तो मरीजों और तीमारदारों की जान बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा. उल्लेखनीय है कि आगरा के इस मुख्य सरकारी अस्पताल में हर दिन इलाज के लिए हजारों की संख्या में गंभीर मरीज और उनके परिजन आते हैं. जिला अस्पताल की प्रमुख अधीक्षक डॉ. सुनीता राठौर ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि परिसर में फायर सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट लगाने का काम अभी तक अधूरा है.

जिला अस्पताल का काम दो साल से अधूरा: गंभीर बात यह है कि इस डिफाल्टर सूची में आगरा का मुख्य सरकारी जिला अस्पताल भी प्रमुखता से शामिल है. जिला अस्पताल परिसर में पिछले करीब दो साल बीत जाने के बाद भी फायर सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट लगाने का जरूरी काम पूरा नहीं हो सका है. प्रशासनिक लापरवाही का आलम यह है कि संबंधित कार्यदायी फर्म को इस काम के लिए पूरा भुगतान भी पहले ही किया जा चुका है. इस गंभीर लापरवाही के कारण अस्पताल में हर दिन आने वाले हजारों गरीब मरीजों और उनके तीमारदारों की जान सीधे तौर पर खतरे में पड़ी हुई है.

जिले में वर्तमान में 100 से अधिक ऐसे बड़े अस्पताल धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं जिनके पास वैध फायर एनओसी NOC तक नहीं है.

आगरा: दिल्ली के एक होटल और राजधानी लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है. इस समय राज्य भर में कोचिंग, होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटल्स के साथ ही अन्य सभी व्यावसायिक संस्थानों की सघन फायर सेफ्टी ऑडिट की जा रही है. सुरक्षा जांच के इस अभियान के बीच ताजनगरी आगरा से सबसे चौंकाने वाली और डराने वाली खबर सामने आई है.

आईएमए की अस्पताल संचालकों से अपील: इस संबंध में ठेकेदार फर्म से भी वार्ता की गई है और उन्हें जल्द से जल्द अधूरा काम पूरा करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं. इस संवेदनशील मुद्दे पर IMA के स्थानीय अध्यक्ष डॉ. पंकज नगायच ने बताया कि आगरा में आईएमए से जुड़े अधिकांश बड़े हॉस्पिटल प्रबंधन के पास वैध फायर एनओसी मौजूद है. जिन अस्पतालों के पास एनओसी नहीं है, उन्होंने इसके लिए अग्निशमन विभाग में बकायदा आवेदन कर रखा है. विभाग द्वारा भौतिक निरीक्षण किए जाने के बाद इन चिकित्सा संस्थानों को भी जल्द ही एनओसी जारी कर दी जाएगी.

लखनऊ और दिल्ली अग्निकांड के बाद भी नहीं जागे आगरा के 100 अस्पताल. (Photo Credit: ETV Bharat)

अग्निशमन के 17 मानक पूरे करना जरूरी: आईएमए अध्यक्ष ने सभी छोटे-बड़े हॉस्पिटल्स संचालकों से विशेष अपील की है कि वे किसी भी कीमत पर अग्निशमन मानकों से कोई समझौता नहीं करें. यह पुख्ता इंतजाम अस्पताल के भवन, वहां काम करने वाले स्टाफ और भर्ती मरीजों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं. मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, आगरा जिले में कुल 1307 चिकित्सीय इकाइयां पंजीकृत होकर संचालित हो रही हैं. इन पंजीकृत इकाइयों में मुख्य रूप से 537 हॉस्पिटल, 513 क्लीनिक, 149 पैथोलॉजी लैब और 108 रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटर शामिल हैं.

50 बेड से कम वाले अस्पतालों को छूट: आगरा के इन चिकित्सा संस्थानों में से 100 से अधिक ऐसे बड़े अस्पताल चिह्नित किए गए हैं जिनके पास सुरक्षा की फायर एनओसी उपलब्ध नहीं है. दमकल विभाग से सुरक्षा की यह एनओसी प्राप्त करने के लिए कुल 17 कड़े मानकों को अनिवार्य रूप से पूरा करना होता है. इन सभी मानकों की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सीय संस्थानों का पंजीकरण या उनका नवीनीकरण किया जाता है. आगरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) सिर्फ 50 या उससे अधिक बेड वाले हॉस्पिटल्स के लिए ही कानूनी रूप से जरूरी है.

धनौली के आर मधुराज अस्पताल हादसे से भी नहीं लिया सबक. (Photo Credit: ETV Bharat)

धनौली अस्पताल अग्निकांड के बाद सीलिंग: प्रशासनिक नियमों के अनुसार 50 से कम बेड की क्षमता वाले अस्पतालों के लिए इस विस्तृत फायर एनओसी की कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं होती है. हालांकि, इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग की टीमें ऐसे कम बेड वाले हॉस्पिटल्स में आग से बचाव के बुनियादी इंतजामों की जांच जरूर करती हैं. इन बुनियादी इंतजामों के तहत अस्पतालों में रेत से भरी बाल्टियां और चालू हालत में अग्निशमन सिलेंडर (फायर एक्सटिंग्विशर) होना बेहद जरूरी है. सीएमओ का दावा है कि यदि बड़े अस्पतालों की बात करें तो जिले के लगभग सभी स्थापित चिकित्सा केंद्रों के पास अपनी फायर एनओसी मौजूद है.

मामला ठंडे बस्ते में जाने से बढ़ी लापरवाही: इससे पहले अक्टूबर 2022 में आगरा के धनौली के पास आर मधुराज अस्पताल में एक बहुत बड़ा और दर्दनाक अग्निकांड हुआ था. उस भीषण हादसे में अस्पताल के संचालक सहित कुल तीन लोगों की झुलसने और दम घुटने के कारण असमय मौत हो गई थी. उस बड़े हादसे के बाद जागे प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिले के 4 बड़े हॉस्पिटल्स को सील किया था और 19 को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे. इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने 45 अन्य डिफाल्टर हॉस्पिटल्स के लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी थी.

बिना फायर एनओसी के हो रहा संचालन. (Photo Credit: ETV Bharat)

10 बेड वाले अस्पतालों पर भी लागू होंगे नियम: इस कार्रवाई के कुछ समय बीत जाने के बाद यह संवेदनशील मामला दोबारा पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चला गया. अब लखनऊ के हालिया भीषण अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश सरकार फिर से हरकत में आई है और 50 से कम बेड वाले छोटे हॉस्पिटल्स के लिए नए कड़े नियम और दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, ये नए सुरक्षा निर्देश अब 10 बेड या उससे अधिक क्षमता वाले सभी छोटे क्लीनिकों और अस्पतालों पर भी पूरी तरह से लागू किए जा सकते हैं. इन नए नियमों का कड़ाई से पालन कराने की मुख्य संयुक्त जिम्मेदारी स्थानीय स्वास्थ्य विभाग और अग्निशमन विभाग की तय की जाएगी. हालांकि, गुरुवार सुबह तक स्थानीय स्वास्थ्य और अग्निशमन विभाग को शासन स्तर से इस संबंध में कोई लिखित दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं.

हॉस्पिटल्स में ये होना जरूरी:

हॉस्पिटल्स में निकासी द्वार सही होना चाहिए.

हॉस्पिटल्स में व्हीलचेयर स्ट्रेचर सुगमता से आ जा सकें.

शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए वार्षिक इलेक्ट्रिकल ऑडिट जरूर कराएं.

हॉस्पिटल में स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर अलार्म, अग्निशामक यंत्र, फायर हाइड्रेट जरूर हों.

हॉस्पिटल के एंट्री गेट पर फायर कमांड सेंटर बनाया जाए.

फायर सेफ्टी कमेटी-ट्रेंड फायर सेफ्टी ऑफिसर हो. समय समय पर स्टाफ ट्रेनिंग के साथ मॉक ड्रिल की जाए.

आग बुझाने के लिए भूमिगत और छत पर फायर वॉटर टैंक की सुविधा.

यह भी पढ़ें- मुहर्रम का इतिहास: भारत में कैसे शुरू हुई ताज़ियादारी? इराक-ईरान में क्यों नहीं रखे जाते कागज़ के ताज़िए, जानें तैमूर लंग का कनेक्शन