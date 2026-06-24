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आगरा में अवैध पार्किंग का खेल, पार्षदों की मांग पर नगर निगम की सख्ती

आगरा: शहर में अवैध पार्किंग और मनमानी वसूली एक गंभीर समस्या बन गई है. पार्किंग शुल्क के नाम पर जनता से रकम तो ले ली जाती है. लेकिन नगर निगम के खाते के बजाए अपनी जेब गर्म कर ली जाती है. नगर निगम की बैठक में इस मुद्दे को पार्षदों ने उठाया था. उसके बाद अब प्रशासन अवैध पार्किंग और वसूलीबाजों पर एक्शन के मूड मे है. साथ ही जनता की सुविधा के लिए नए पार्किंग जोन बनाने की तैयारी में है.

अवैध पार्किंग पर प्रशासन की नजर: आगरा नगर निगम और जिला प्रशासन शहर में संचालित अवैध पार्किंग स्थलों की जांच कर कड़ी कार्रवाई में जुट गई है. इसके लिए बकायदा पुलिस की मदद ली जा रही है. अवैध अड्डों को खाली कराने में नगर निगम की टीम ने पुलिस विभाग से मदद मांगी है. नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने शहर में संचालित अवैध पार्किंग स्थलों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. इसी के बाद संजय प्लेस स्थित पार्किंग स्थल पर छापेमारी की गई. दीवानी चौराहा और भगवान टॉकीज क्षेत्र की पार्किंग बंद कराई हैं. दीवानी चौराहा क्षेत्र में शांति विनायक मॉल के नाम पर अवैध रूप से पार्किंग रसीदें जारी की जा रही थीं. धांधूपुरा के पार्षद डॉ. गंगाराम माथुर ने बताया कि शहर के हर क्षेत्र में अवैध पार्किंग और अतिक्रमण की भरमार है. बसई सब्जी मंडी में भी अतिक्रमण के साथ ही तमाम जगह पर अवैध पार्किंग संचालित की जा रही हैं.

आगरा में अवैध पार्किंग का खेल (Video Credit: ETV Bharat)

'शहर में जहां पर पार्किंग का संचालन किया जा रहा है. वहां पर टीम जाकर दस्तावेजों की जांच कर रही है. जहां पर वैध दस्तावेज नहीं मिलेंगे. वहां पर पार्किंग बंद कराई जाएगी. शहर में बिना अनुमति पार्किंग संचालन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. वाहन चालकों से अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी'.