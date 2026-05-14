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ऐसा भी होता है ? पर्यावरण NOC लिए बिना शुरू हो गया ग्रेटर आगरा प्रोजेक्ट ! RTI से खुलासा,मच गई खलबली

आगरा: विकास प्राधिकारण (ADA) ने जल्दबाजी में ग्रेटर आगरा परियोजना का सीएम योगी से शिलान्यास करा दिया. जबकि, इस प्रोजेक्ट के लिए अभी तक पर्यावरण की NOC नहीं मिली है. यह खुलासा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पूछे गए सवाल के जवाब में RTI से मिली है.

RTI रिपोर्ट में अनुमति का कोई पत्र नहीं होने की जानकारी मिली है. ग्रेटर आगरा परियोजना के तहत 450 हेक्टेयर में 10 आधुनिक टाउनशिप विकसित की जानी है. इधर, ग्रेटर आगरा परियोजना का 23 हेक्टेयर हिस्सा यमुना के डूब क्षेत्र में आ रहा है. इसको लेकर भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) बेहद सख्त है. इससे ग्रेटर आगरा की दो टाउनशिप में यमुना डूब क्षेत्र शामिल हैं.

हर विभाग से मांगी अनुमति: ADA उपाध्यक्ष एम. अरुन्मोली ने बताया कि ग्रेटर आगरा योजना के लिए पर्यावरण सहित सभी संबंधित विभागों की अनापत्ति प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया चल रही है. कुछ विभागों की अनापत्ति प्राप्त भी हो चुकी है. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी NOC के लिए पत्र लिखा गया है. जल्द ही सभी NOC मिल जाएंगी. इसके बाद ही इस परियोजना में कार्य आगे बढ़ेगा.

ADA ने नियम ताक पर रख दिए: पर्यावरणविद् डॉ. देवाशीष भट्टाचार्य का कहना है कि ADA ने नियमों को ताक पर रखकर इतने बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करा दिया. इसकी पर्यावरण की अनुमति तक नहीं ली गई. इतना ही नहीं, इसकी जानकारी मुख्यमंत्री तक को भी नहीं दी गई. जबकि, छोटे से भी प्लाट की जब तक NOC नहीं होती है. तब तक ADA वहां पर कार्य शुरू नहीं होने देता है. ऐसे में फिर इस प्रोजेक्ट में नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया है. यह सवाल है.

ADA की महत्वाकांक्षी ग्रेटर आगरा परियोजना एत्मादपुर के निकट रायपुर रहनकलां बन रही है. यह लगभग 450 हेक्टेयर क्षेत्रफल की है. इसमें 10 आधुनिक टाउनशिप बनेंगी. ग्रेटर आगरा परियोजना का 7 अप्रैल 2026 को शिलान्यास सीएम योगी ने किया था. यहां ग्रेटर नोएडा की तरह मॉडल टाउनशिप विकसित होगी. बाहरी इलाके में फैला नया शहरी क्लस्टर मुख्यमंत्री शहरी विस्तार योजना के तहत बन रहा है. इसमें 5142 करोड़ रुपए में 10 टाउनशिप विकसित की जाएंगी.

ग्रेटर आगरा परियोजना की सभी टाउनशिप के नाम देश की प्रमुख नदियों के नाम पर रखे गए हैं. इनमें आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र, संस्थागत और सार्वजनिक उपयोगिता स्थल, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्थल, होटल, बैंक, अग्निशमन केंद्र और पुलिस चौकियां शामिल होंगी.

6 बिंदुओं पर मांगी जानकारी: कालीबाड़ी निवासी पर्यावरणविद डॉ. देवाशीष भट्टाचार्य ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी से 11 अप्रैल 2025 को जनसूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ग्रेटर आगरा परियोजना के लिए पर्यावरण की अनुमति के बारे में 6 बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी.

इसमें पर्यावरण की अनुमति, फ्लड संबंधी जानकारी, ग्राउंड वाटर, ताज संरक्षित क्षेत्र में होने के कारण केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने से संबंधित सवाल शामिल किए गए थे. यह जानकारी जनसूचना अधिकार के तहत मांगी गई थी.