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ऐसा भी होता है  ?  पर्यावरण NOC लिए बिना शुरू हो गया ग्रेटर आगरा प्रोजेक्ट ! RTI से खुलासा,मच गई खलबली

ADA उपाध्यक्ष एम. अरुन्मोली ने बताया कि ग्रेटर आगरा योजना के लिए सभी संबंधित विभागों की NOC की प्रक्रिया चल रही है.

आगरा विकास प्राधिकरण.
आगरा विकास प्राधिकरण. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 9:10 AM IST

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Updated : May 14, 2026 at 10:17 AM IST

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आगरा: विकास प्राधिकारण (ADA) ने जल्दबाजी में ग्रेटर आगरा परियोजना का सीएम योगी से शिलान्यास करा दिया. जबकि, इस प्रोजेक्ट के लिए अभी तक पर्यावरण की NOC नहीं मिली है. यह खुलासा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पूछे गए सवाल के जवाब में RTI से मिली है.

RTI रिपोर्ट में अनुमति का कोई पत्र नहीं होने की जानकारी मिली है. ग्रेटर आगरा परियोजना के तहत 450 हेक्टेयर में 10 आधुनिक टाउनशिप विकसित की जानी है. इधर, ग्रेटर आगरा परियोजना का 23 हेक्टेयर हिस्सा यमुना के डूब क्षेत्र में आ रहा है. इसको लेकर भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) बेहद सख्त है. इससे ग्रेटर आगरा की दो टाउनशिप में यमुना डूब क्षेत्र शामिल हैं.

हर विभाग से मांगी अनुमति: ADA उपाध्यक्ष एम. अरुन्मोली ने बताया कि ग्रेटर आगरा योजना के लिए पर्यावरण सहित सभी संबंधित विभागों की अनापत्ति प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया चल रही है. कुछ विभागों की अनापत्ति प्राप्त भी हो चुकी है. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी NOC के लिए पत्र लिखा गया है. जल्द ही सभी NOC मिल जाएंगी. इसके बाद ही इस परियोजना में कार्य आगे बढ़ेगा.

ADA ने नियम ताक पर रख दिए: पर्यावरणविद् डॉ. देवाशीष भट्टाचार्य का कहना है कि ADA ने नियमों को ताक पर रखकर इतने बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करा दिया. इसकी पर्यावरण की अनुमति तक नहीं ली गई. इतना ही नहीं, इसकी जानकारी मुख्यमंत्री तक को भी नहीं दी गई. जबकि, छोटे से भी प्लाट की जब तक NOC नहीं होती है. तब तक ADA वहां पर कार्य शुरू नहीं होने देता है. ऐसे में फिर इस प्रोजेक्ट में नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया है. यह सवाल है.

ADA की महत्वाकांक्षी ग्रेटर आगरा परियोजना एत्मादपुर के निकट रायपुर रहनकलां बन रही है. यह लगभग 450 हेक्टेयर क्षेत्रफल की है. इसमें 10 आधुनिक टाउनशिप बनेंगी. ग्रेटर आगरा परियोजना का 7 अप्रैल 2026 को शिलान्यास सीएम योगी ने किया था. यहां ग्रेटर नोएडा की तरह मॉडल टाउनशिप विकसित होगी. बाहरी इलाके में फैला नया शहरी क्लस्टर मुख्यमंत्री शहरी विस्तार योजना के तहत बन रहा है. इसमें 5142 करोड़ रुपए में 10 टाउनशिप विकसित की जाएंगी.

ग्रेटर आगरा परियोजना की सभी टाउनशिप के नाम देश की प्रमुख नदियों के नाम पर रखे गए हैं. इनमें आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र, संस्थागत और सार्वजनिक उपयोगिता स्थल, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्थल, होटल, बैंक, अग्निशमन केंद्र और पुलिस चौकियां शामिल होंगी.

6 बिंदुओं पर मांगी जानकारी: कालीबाड़ी निवासी पर्यावरणविद डॉ. देवाशीष भट्टाचार्य ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी से 11 अप्रैल 2025 को जनसूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ग्रेटर आगरा परियोजना के लिए पर्यावरण की अनुमति के बारे में 6 बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी.

इसमें पर्यावरण की अनुमति, फ्लड संबंधी जानकारी, ग्राउंड वाटर, ताज संरक्षित क्षेत्र में होने के कारण केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने से संबंधित सवाल शामिल किए गए थे. यह जानकारी जनसूचना अधिकार के तहत मांगी गई थी.

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जनसूचना अधिकारी ने 11 मई 2026 को डॉ. देवाशीष भट्टाचार्य को जानकारी दी कि विभागीय कार्यालय में इस तरह के कोई अभिलेख नहीं है. यानी कहें तो किसी तरह की कोई अनुमति संबंधी फाइल नहीं है.

RTI में इन बिंदुओं पर मांगी जानकारी

  • स्टेट एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी में क्लीयरेंस का स्टेटस क्या है?
  • यदि एप्लीकेशन कोई प्रार्थनापत्र जमा किया गया है तो उसकी तारीख और नंबर क्या है? यदि नहीं हुआ तो निर्माण क्यों शुरू कराया गया.
  • ईआईए नोटिफिकेशन 2006 के तहत क्या यह प्रोजेक्ट कैटेगरी एक (जिसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की जरूरत होती है) या बी 2 (छूट मिली है) में क्लासीफाइड है?
  • सामान्य परिस्थितियों में टीटीजेड में ये क्षेत्र होने के कारण ईको सेंसिटिव एरिया को कैटेगरी ए में रीक्लासीफाइड किया गया है.
  • सिंचाई विभाग से किसी भी फ्लड प्लेन जोनिंग रिपोर्ट या NOC ली गई.
  • पब्लिक हियरिंग क्या हुई?
  • निर्माण और ऑपरेशन के दौरान पानी निकासी के लिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से NOC ली गई.

इको-फ्रेंडली रहेगा यमुना का डूब क्षेत्र: बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश पर सैटेलाइट के जरिए तय किए गए यमुना के डूब क्षेत्र में ग्रेटर आगरा का बड़ा हिस्सा आ रहा है. 23 हेक्टेयर की जमीन इसमें आ रही है. इसमें कोई निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकता है. यह ग्रेटर आगरा परियोजना की दो टाउनशिप का हिस्सा है. जिससे अब ADA अधिकारी लीपापोती में जुट गए हैं.

ADA उपाध्यक्ष एम अरूनमोली का कहना है कि ग्रेटर आगरा परियोजना के लेआउट में बदलाव किया जा रहा है. यह 23 हेक्टेयर जमीन डूब क्षेत्र में रही है. यमुना के डूब क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र में कोई भी कंक्रीट का निर्माण नहीं होगा, बल्कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर यहां आकर्षक वॉटर बॉडीज (जलाशय) और हरित पट्टिका (ग्रीन बेल्ट) विकसित की जाएगी.

बोर्ड बैठक में लगेगी भूखंड की दरों पर मुहर: बता दें कि ग्रेटर आगरा परियोजना में चौड़ी सड़कें, भव्य पार्क, निर्बाध बिजली-पानी, अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम जैसी सभी विश्वस्तरीय सुविधाएं रहेंगी. इस परियोजना की सीधी कनेक्टिविटी यमुना एक्सप्रेस-वे, लखनऊ एक्सप्रेस-वे और इनर रिंग रोड से है.

ADA ने पहले ग्रेटर आगरा परियोजना में आवासीय भूखंडों के लिए न्यूनतम 33000 रुपए प्रति वर्गमीटर और व्यावसायिक भूखंडों के लिए 66000 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर प्रस्तावित की है. आगामी 20 मई को ADA बोर्ड बैठक होनी है. इसमें भूखंड की दरों पर अंतिम मुहर लगेगी.

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Last Updated : May 14, 2026 at 10:17 AM IST

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