ETV Bharat / state

आगरा में डेंटल डॉक्टर ने गर्लफ्रेंड की शादी से पहले दी जान, मरने से पहले ये आरोप लगाया

आगरा में कमला नगर एफ ब्लाक का मामला, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

agra dental doctor suicide three days before girlfriend wedding
आगरा में डेंटल डॉक्टर ने दी जान. (agra police media cell.)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 9:27 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: आगरा में कमला नगर के एफ ब्लाक में एक दंत चिकित्सक ने गर्लफ्रेंड की शादी से तीन दिन पहले जान दे दी. परिजन बेहोशी की हालत में दंत चिकित्सक को लेकर अस्पताल पहुंचे. यहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक दंत चिकित्सक के ​परिजन का आरोप है कि गर्लफ्रेंड की 25 नवंबर को शादी है. गर्लफ्रेंड के परिजन के जेल भिजवाने और मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे रहे थे. इतना ही नहीं, महिला हेल्पलाइन 1090 पर शिकायत करके दं​त चिकित्सक को परिवार को धमकाया. जिससे अवसाद और दहशत में आए दंत चिकित्सक ने आत्मघाती कदम उठाया. दंत चिकित्सक ने सुसाइड नोट में गर्लफ्रेंड के परिजन को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है.

परिजनों ने दी यह जानकारी: कमला नगर ब्लाक एफ-852 निवासी बिजली विभाग से रिटायर अवर अभियंता महिपाल सिंह हैं. महापाल सिंह के बड़े बेटे पीयूष सिंह ने कानपुर के महाराणा प्रताप मेडिकल कालेज से बीडीएस किया और कानपुर के कल्याणपुर में इंटर्नशिप की. आयुष सिंह ने बताया कि बड़े भाई पीयूष सिंह ने शनिवार रात नौ बजे पिता के साथ खाना खाया. इसके बाद कमरे में सो गए.

शनिवार रात 12 बजे मकान के प्रथम तल पर बने भाई के कमरे में पहुंचा तो देखा कि भाई पीयूष फर्श पर पड़े थे. पास में एक डायरी थी. जिसमें आत्महत्या की वजह लिखी थी. भाई की हालत देखकर शोर मचाया तो पड़ोसी मदद को आए. भाई कमला नगर में हृदयम अस्पताल लेकर गए. जहां से एसएन इमरजेंसी रेफर किया तो चिकित्सकों ने पीयूष को मृत घोषित कर दिया. भाई का शव लेकर घर आए और पुलिस को सूचना दी. पुलिस को पीयूष के लिखे सुसाइड नोट की जानकारी हुई.

तीन साल पहले हुई थी दोस्ती: आयुष सिंह ने बताया कि बड़े भाई पीयूष सिंह छह माह पहले ही इंटर्नशिप करने घर आए. वह परेशान थे. जब पूछा तो उन्होंने बताया कि तीन साल पहले स्नैप चैट पर गाेरखपुर की युवती से दोस्ती हुई है. हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं. उनकी गर्लफ्रेंड वैश्य समाज से है. अक्सर लखनऊ में भाई और उनकी गर्लफ्रेंड मिलती थे. जब गर्लफ्रेंड के परिजन को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने भाई पीयूष को धमकाना शुरू कर दिया. लगातार युवती के परिजन धमका रहे थे. इसके साथ ही उन्होंने युवती की शादी कहीं और तय कर दी.

कल है प्रेमिका की शादी: 25 नवंबर को युवती की शादी है. महिला मित्र के परिजन पीयूष को मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी दे रहे थे.महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 पर कई बार पीयूष और परिजन की झूठी शिकायत की. इससे भाई पीयूष डर गए. भाई पीयूष के साथ हमने 17 नवंबर को थाना में महिला मित्र के पजिन के खिलाफ झूठे मुकदमे में फंसाने की आशंका जताई थी.

परिजनों ने लगाया ये आरोप: आयुष सिंह ने पुलिस को बताया कि बड़े भाई पीयूष सिंह ने अपने सुसाइड नोट में महिला मित्र के परिजन को जिम्मेदार ठहराया है. इस बारे में डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि दंत चिकित्सक का पोस्टमार्टम कराया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं है इसलिए, विसरा सुरक्षित रखा है. इसकी जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कराई जाएगी. इसके साथ ही जो सुसाइड नोट मिला है. उसकी जांच कराई जा रही है. परिजन ने देर रात तक तहरीर नहीं दी थी. तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ेंः SIR फॉर्म भरने में कौन सी गलती पहुंचा देगी जेल?, 1 साल तक कैद, जानिए

TAGGED:

AGRA NEWS
AGRA LATSET NEWS
UP DENTAL DOCTOR
आगरा न्यूज़
AGRA DENTAL DOCTOR SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

काशी तमिल संगमम 4.0: वाराणसी के मंदिरों से हुई दक्षिण-उत्तर भारत के संगीत एक्सचेंज की शुरुआत, इन संगीतकारों-कलाकारों का अहम योगदान

यूपी में घटे TB के मरीज; मौत के आंकड़ों में भी 28 फीसदी गिरावट, 92% मरीजों को मिला उपचार

बौद्ध पर्यटन में कुशीनगर का दबदबा; अब तक 20 लाख पर्यटकों ने किए महापरिनिर्वाण मंदिर के दर्शन

कानपुर में यूपीसीडा बनवा रहा ट्रांसगंगा सिटी पुल, गंगा पर बनने वाला चौथा पुल सफर बनाएगा आसान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.