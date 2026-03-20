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पुलिस हिरासत में मौत; 10 साल बाद मिला इंसाफ, कोर्ट ने दारोगा को सुनाई 10 साल की सजा

आगरा : सिकंदरा थाने में हिरासत के दौरान मौत के मामले में अपर जिला जज-17 नितिन कुमार ठाकुर की कोर्ट ने 10 साल फैसला सुनाया है. कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या, मारपीट के आरोपी दारोगा अनुज सिरोही और पड़ोसी अंशुल प्रताप सिंह को दोषी करार देते हुए अनुज सिरोही को 10 साल और अंशुल प्रताप सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई है. दोनों पर 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है. आरोपी विवेक कुमार सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है. कोर्ट ने 82 पेज के आदेश की एक प्रति उत्तर प्रदेश के गृह सचिव और पुलिस कमिश्नर आगरा को भेजने के आदेश दिए हैं. इसमें तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार पांडे एवं सीओ चमन सिंह चावड़ा के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है.

"कोर्ट ने अपने फैसले में कड़ी टिप्पणी की है. जिसमें लिखा है कि यातना आत्मा में एक ऐसा घाव है, जो इतना दर्दनाक होता कि कभी-कभी आप लगभग छू ही लेते हैं, लेकिन यह इतना अमूर्त भी है कि कोई रास्ता नहीं है इसे ठीक करने के लिए. टॉर्चर आपके सीने में बर्फ की तरफ ठंडी, दर्द भरी पीड़ा है और पत्थर की तरह भारी. नींद की तरह लकवाग्रस्त और रसातल की तरह अंधेरा. टॉर्चर, निराशा, डर, गुस्सा और नफरत है. यह जान से मारने की इच्छा है."

मामला 22 नवंबर 2018 का है. सिकंदरा थाना क्षेत्र के गैलाना मार्ग, नरेंद्र एनक्लेव निवासी रेनू गुप्ता के बेटे राजू गुप्ता (30) की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी. जिसमें काॅलोनी के अंशुल प्रताप सिंह के घर से जेवर चोरी होने पर राजू गुप्ता पर शक जताया गया था. इसके चलते ही बिना किसी मुकदमे के पुलिस ने राजू गुप्ता को पकड़ा और उसे सिकंदरा थाना में रखा. इस दौरान पुलिसकर्मियों ने रेनू गुप्ता को भी अवैध रूप से हिरासत में रख कर राजू गुप्ता की बेरहमी से पिटाई की गई. अगले दिन राजू की मौत हो गई थी. जिस पर खूब हंगामा हुआ था. मामला मानवाधिकार आयोग के पास पहुंचा तो राजू गुप्ता की हिरासत में मौत के बाबत सिकंदरा थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था.

दरअसल बेरहमी से पिटाई के बाद राजू गुप्ता की हालत बिगड़ने पर पुलिस टीम उसे एसएन मेडिकल कॉलेज ले गई थी. जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था. जिसके बाद पोस्टमार्टम के दौरान शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए. इसके बाद राजू गुप्ता की मां रेनू गुप्ता की तहरीर पर 23 नवंबर को हत्या और मारपीट की धारा में मुकदमा लिखा गया. मुकदमे में अंशुल प्रताप सिंह, विवेक कुमार और अज्ञात पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया था. हालांकि मुकदमे की वादी राजू गुप्ता की मां इंसाफ मिलने तक जीवित नहीं रह पाईं.