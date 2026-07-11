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आगरा पुलिस ने 5 महीने में 34 हजार IMEI ब्लॉक कराए; साइबर ठगों के 3300 SIM निष्क्रिय हुए

आगरा पुलिस ने 5 महीने में 34 हजार IMEI ब्लॉक कराए. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: पुलिस कमिश्नरेट साइबर क्राइम के खिलाफ लगातार एक्शन ले रही है. साइबर क्रिमिनल की कमर तोड़ने के लिए मोबाइल फोन के इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आईडेंटिटी (IMEI) को ब्लॉक करा रही है. बीते 5 महीने में पुलिस ने 34 हजार से अधिक मोबाइल फोन का IMEI ब्लॉक कराया है. साथ ही 3360 SIM भी निष्क्रिय कराए गए हैं.

साइबर क्रिमिनल हर दिन नए तरीके से साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं. कभी निवेश के बाद मोटे मुनाफे का झांसा देकर तो कभी ऑफर का झांसा देकर लोगों को जाल में फंसाया जाता है.

इसके साथ ही डिजिटल अरेस्ट और लॉटरी का झांसा देकर ठगी की जाती है. शिकायत पर जब तक पुलिस कार्रवाई करती है, तब तक साइबर क्रिमिनल अपनी सिम बदल देते हैं.

डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि साइबर क्रिमिनल जिस मोबाइल नंबर से साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड करके सिम बदल देते हैं. इसके बाद नई सिम खरीदकर दूसरे लोगों को ठगी के जाल में फंसाते हैं.

ऐसे में आगरा पुलिस कमिश्नरेट की साइबर सेल और साइबर क्राइम थाना की पुलिस टीमें अब साइबर क्रिमिनल के सिम से उनके मोबाइल के IMEI का डाटा जुटा रही हैं. पुलिस के साइबर एक्सपर्ट की टीमें लगातार साइबर क्रिमिनल के मोबाइल की IMEI नंबर्स का डाटा बनाकर काम कर रही हैं.

अब तक 50 हजार मोबाइल बंद कराए: डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि साइबर क्रिमिनल के मोबाइल फोन के जो IMEI नंबर्स मिलते हैं, उन्हें संबंधित कंपनियों को भेजते हैं. इससे कंपनियां साइबर ठगी में शामिल मोबाइल फोन के IMEI नंबर्स को ब्लॉक कर देती हैं.

बीते साल के अगस्त से सितंबर महीने तक आगरा पुलिस ने साइबर क्रिमिनल के 7 हजार से अधिक मोबाइल फोन के IMEI नंबर ब्लॉक कराए. दिसंबर 2025 तक आगरा पुलिस 50 हजार से अधिक मोबाइल फोन IMEI नंबर्स ब्लॉक करा चुकी है. जनवरी 2026 से मई 2026 तक आगरा पुलिस ने 34 हजार मोबाइल फोन के IMEI नंबर ब्लाक कराएं हैं.

ब्लॉक कराए IMEI नंबर