अलर्ट: साइबर ठगों का नया पैंतरा, कस्टमर केयर कर्मी बन लगाया चूना, रिव्यू पोस्ट से कमाई के लालच में भी फंसा रहे

आगरा में सामने आए दो मामले, पुलिस दोनों ही मामलों की जांच में जुटी; आरोपियों की तलाश की जा रही.

agra cyber fraudsters pretended customer care workers lured greed of earning money from review posts.
साइबर ठगों का नया पैंतरा. (etv bharat archive.)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 7:55 AM IST

Updated : November 1, 2025 at 8:11 AM IST

आगरा: साइबर क्रिमिनल हर दिन नए तरीके से लोगों को जाल में फंसाकर लाखों रुपये की ठगी कर रहे हैं. आगरा में शुक्रवार को साइबर ठगी के दो मामले सामने आए हैं. एक मामले में साइबर क्रिमिनल ने बैंक का कस्टमर केयर अधिकारी बनकर आठ लाख रुपए की ठगी अंजाम दी. वहीं, ऑनलाइन रिव्यू पोस्ट से कमाई का लालच देकर आठ लाख रुपये ठगी का दूसरा मामला भी सामने आया है. साइबर क्राइम थाना प्रभारी निरीक्षक रीता यादव के मुताबिक दोनों ही शिकायतों का मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है. बैंक खातों को फ्रीज कराया गया है.



1. दो बैंक खातों से 8.33 लाख रुपए निकाले: हरिपर्वत थाना क्षेत्र के संजय प्लेस में एचआईजी फ्लैट्स निवासी अनिल कुमार शर्मा ने साइबर थाना पुलिस से साइबरी ठगी की शिकायत की है. इसमें बताया है कि उनके दो बैंक खातों से 8.33 लाख रुपये निकाले गए है. उनके मोबाइल नंबर पर 26 अक्तूबर को एक अनजान मोबाइल नंबर से कॉल आई. कॉल करने वाले ने खुद को बैंक कस्टमर केयर कर्मी बताया. उसने मोबाइल पर एपीके फाइल भेजी. उसने उसे डाउनलोड कराया. जब फाइल डाउनलोड हुई तो उनका मोबाइल हैक हो गया. इसके बाद उनके दोनों बैंक खातों से आठ लाख रुपये से अधिक निकाले गए. शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

2. युवती ने दिया कमाई का लालच: दूसरी साइबर ठगी की घटना कचहरी घाट (छत्ता) निवासी हितेंद्र जैन के साथ हुई है. हितेंद्र जैन ने पुलिस को बताया कि एक युवती ने मोबाइल पर कॉल की. युवती ने गूगल पर रिव्यू पोस्ट करने के एवज में पैसा कमाने का झांसा दिया. कहा कि इसमें मोटी कमाई होगी. इस पर यह काम शुरू किया. शुरूआत में एक दिन में 150 रुपये से 1000 रुपये तक की कमाई कराई. कमाई की रकम भी उनके बैंक खाते में आई. इसके बाद सोशल मीडिया ग्रुप से जोड़ दिया. इसके बाद नए-नए टास्क दिए गए. निवेश करके मोटी कमाई करने का झांसा देकर शुरू में कमाई भी कराई. हर बार एक नया बहाना बनाकर रकम ली गई. करीब आठ लाख रुपये की साइबर ठगी हुई है. शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

ज्यादा मुनाफे के झांसे में न आएं
इस बारे में एडीसीपी आदित्य सिंह ने अपील की है कि निवेश कराने पर मुनाफे की बात करने वालों के झांसे में न आएं. मोबाइल पर आने वाली एपीके फाइल डाउनलोड न करें. अगर कोई टास्क और पार्ट टाइम जॉब की बात करता है तो सतर्क हो जाएं. किसी के भी झांसे में न आएं. अगर किसी तरह से साइबर ठगी हो जाएं तो घबराएं नहीं तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें.



Last Updated : November 1, 2025 at 8:11 AM IST

