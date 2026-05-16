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साइबर फ्रॉड मास्टरमाइंड ने किए कई खुलासे; अब तक 100 भारतीयों को चीनी कंपनियों को बेचा

DCP साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि पूछताछ में जेल गए अभियुक्त नागेश ने कई खुलासे किए हैं.

साइबर फ्रॉड मास्टरमाइंड.
साइबर फ्रॉड मास्टरमाइंड. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 9:12 AM IST

2 Min Read
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आगरा: साइबर पुलिस की गिरफ्त में आए फ्रॉड गैंग के मास्टरमाइंड ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. आरोपी ने कबूला कि 5 साल में 100 युवाओं को विदेश भेजा है. इन युवाओं कंबोडिया में चीनी कंपनियों को बेचा गया. चीनी कंपनियां इनसे भारत में साइबर क्राइम कराती हैं.

DCP साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि चंडीगढ़ से गिरफ्तार साइबर ठगी गैंग के मास्टरमाइंड मर्चेंट नेवी का पूर्व कैप्टन नागेश कुमार उर्फ कैप्टन चौहान को जेल भेज दिया है. आरोपी से पूछताछ में कई अहम जानकारी मिली हैं. इनके आधार पर पुलिस टीमें छानबीन कर रही हैं.

पूछताछ में आरोपी ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं. मास्टरमाइंड नागेश कुमार उर्फ कैप्टन चौहान ने बीते 5 साल में करीब 100 युवकों को विदेश भेजे हैं. जो वहां पर साइबर अपराधी बनकर डिजिटल अरेस्ट करने लगे हैं.

कंबोडिया में ऑलीशान ऑफिस में चीनी कंपनियां यहां से भेजे गए युवाओं को बंधक बनाकर साइबर क्राइम कराती हैं. इस साइबर स्लेवरी में चंडीगढ़ से नागेश कुमार को पकड़ा गया था.

टूरिस्ट वीजा पर भेजा था विदेश: DCP साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि पूछताछ में जेल गए अभियुक्त नागेश ने खुलासा किया कि इंटरमीडिएट के बाद मुंबई में मर्चेंट नेवी का कोर्स किया. 2014 में उसे नौकरी मिल गई.

नौकरी के दौरान बैंकॉक, वियतनाम, कंबोडिया समेत अन्य देशों की यात्रा की. इस दौरान पहचान मर्चेंट नेवी में काम करने वाले आतिफ खान से हुई. वह भारतीय युवाओं को विदेश में नौकरी के लिए एजेंट से संपर्क कराता था.

2017 में नौकरी छोड़कर चंडीगढ़ में प्लेसमेंट एजेंसी खोली. अच्छा काम चल निकला. भारत से युवाओं को टूरिस्ट वीजा पर ले जाता था. विदेश में चाइनीज एजेंट को सौंपने पर 50 हजार रुपए की कमाई होती थी.

2021 में आतिफ से कमीशन तय करके बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को विदेश भेजना शुरू कर दिया. वह लोग बैंकॉक, वियतनाम और कंबोडिया में साइबर क्राइम का हब बने चीनी कंपनियों के आलीशान ऑफिसों में बैठकर साइबर ठगी करते हैं.

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