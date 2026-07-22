आगरा में फर्जी CSC केंद्र की आड़ में 50 करोड़ की ठगी; दुबई से जुड़े तार, दो आरोपी गिरफ्तार
आगरा पुलिस ने फर्जी सीएससी पोर्टल के जरिए 50 करोड़ रुपये से अधिक की साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 9:59 PM IST
आगरा: आगरा पुलिस और साइबर थाना पुलिस ने बुधवार को फर्जी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की आड़ में 50 करोड़ रुपये से अधिक की साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. साइबर क्रिमिनल गैंग का लिंक दुबई तक जुड़े होने का बड़ा खुलासा हुआ है.
पुलिस ने साइबर क्रिमिनल गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है. ये आरोपी फर्जी सीएससी आईडी, लिंक और APK फाइल के जरिए देशभर में लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे.
दो शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार: पुलिस को गैंग के पास से अन्य साइबर क्रिमिनल्स का भी पता चला है. जिनकी तलाश के साथ ही फॉरेंसिक जांच कराकर साइबर क्रिमिनल गैंग के अन्य सदस्यों और ठगी से जुड़े लेन-देन की विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है. डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि साइबर थाना पुलिस ने छानबीन और छापामार कार्रवाई करके सिद्धार्थनगर निवासी आयुष कुमार और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर निवासी राजा उर्फ गुल प्रेम कुमार को गिरफ्तार किया है. पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने आगरा में करीब 10 से 12 करोड़ रुपये और देशभर में 50 करोड़ रुपये से अधिक की साइबर धोखाधड़ी करने की बात कबूली है.
फर्जी सीएससी आईडी का इस्तेमाल: डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि आगरा निवासी एक व्यक्ति को दूसरे राज्य की पुलिस की ओर से नोटिस मिला था. जिसकी जांच में सामने आया कि उसकी सीएससी आईडी का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों में किया जा रहा है. जिस पर पीड़ित ने तुरंत साइबर थाना में लिखित शिकायत दी. इसके बाद साइबर थाना पुलिस ने डिजिटल साक्ष्यों और तकनीकी जांच के आधार पर सघन जांच की और इस साइबर क्रिमिनल गैंग तक पहुंचने में सफलता हासिल की.
APK फाइल से चुराते थे डेटा: साइबर क्राइम थाना पुलिस की जांच में पता चला कि साइबर क्रिमिनल फर्जी सीएससी पोर्टल, लिंक और APK फाइल तैयार करके सरकारी सेवाओं व योजनाओं से जुड़े काम का झांसा देकर लोगों से ऐप या लिंक डाउनलोड करवाते थे. जिसके जरिए लोगों की निजी जानकारी, दस्तावेज और बैंकिंग डिटेल हासिल करके साइबर ठगी को अंजाम देते थे. डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि इस साइबर क्रिमिनल गैंग का नेटवर्क हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में फैला हुआ है. साइबर थाना पुलिस की जांच में करीब एक करोड़ रुपये के संदिग्ध सीएससी वॉलेट ट्रांजैक्शन के डिजिटल साक्ष्य मिले हैं.
फरार आरोपियों की तलाश में दबिश: पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों के पास से डिजिटल उपकरण और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी बरामद किए हैं. जिनके आधार पर आगे की जांच करके पांच अन्य प्रमुख साइबर क्रिमिनल की पहचान कर ली गई है. अब पुलिस की विशेष टीम उन फरार साइबर अपराधियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है.
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