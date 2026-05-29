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आगरा में 100 करोड़ का GST घोटाला: बोगस फर्म बनाकर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, कई राज्यों में फैला नेटवर्क

राजस्व को लगाई बड़ी चपत: इन बोगस और फर्जी बिलों के जरिए गिरोह ने सरकार को करोड़ों रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट और जीएसटी (GST) राजस्व का नुकसान पहुंचाया है. इस घोटाले की शुरुआत तब हुई जब राज्य कर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दिसंबर 2025 में 1.74 करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष राजस्व हानि को लेकर 'एसके फर्म' के विरूद्ध लोहामंडी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. इस एफआईआर के आधार पर पुलिस और साइबर सेल की टीम ने गहराई से छानबीन शुरू की थी. पुलिस ने महीनों तक तकनीकी छानबीन की, डिजिटल सबूत जुटाए और बैंक खातों की गहन जांच की.

आगरा: उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की लोहामंडी थाना पुलिस और साइबर सेल ने इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के नाम पर चल रहे खेल को उजागर किया है. स्थानीय पुलिस, साइबर सेल और काउंटर इंटेलिजेंस की संयुक्त टीम ने मिलकर एक अंतरराज्यीय गिरोह को दबोचने में सफलता हासिल की है. पुलिस टीम ने इस मामले में तीन मुख्य जालसाजों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने रिमांड पर कड़ी पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले राज उगले हैं.

तीन शातिर जालसाज गिरफ्तार: इस जांच प्रक्रिया के पूरा होने के बाद शुक्रवार देर शाम मुकदमे की विवेचना के दौरान पुलिस ने अमन डंग, सौरभ सिंह और रामऔतार शर्मा को हिरासत में ले लिया. एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि विवेचना में यह बात सामने आई है कि सौरभ सिंह की इस बोगस फर्म में अमन डंग मुख्य अकाउंटेंट का कार्य संभालता था. इसके साथ ही गिरोह के तीसरे सदस्य रामऔतार शर्मा की ओर से फर्जी फर्मों को एक्टिवेट करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों और सिमकार्ड की व्यवस्था की जाती थी. पूछताछ में अकाउंटेंट अमन डंग ने कबूला कि गिरोह अब तक कुल 95 से 100 करोड़ रुपये के फर्जी बिल तैयार करके विभिन्न राज्यों में वित्तीय ठगी को अंजाम दे चुका है.

बिना माल सप्लाई के बनता था बिल: एसीपी गौरव सिंह ने बताया कि दबोचे गए तीनों मास्टरमाइंड से पूछताछ और छानबीन में सिर्फ कागजों पर करोड़ों रुपये का कारोबार दिखाए जाने के पुख्ता विधिक सबूत मिले हैं. यह शातिर गिरोह बिना किसी वास्तविक माल की भौतिक आपूर्ति किए केवल कागजों पर फर्जी इनवॉइस और ई-वे बिल तैयार करके मोटी रकम कमा रहा था. इस फर्जीवाड़े में दस्तावेजों के हेरफेर के आधार पर देश की विभिन्न व्यावसायिक फर्मों को अवैध रूप से करोड़ों रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट का सीधा लाभ दिलाया जाता था. छानबीन में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी फर्जी पहचान पत्रों, पैन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट और अन्य कूटरचित दस्तावेजों के सहारे बोगस फर्में तैयार करते थे.

दूसरे राज्यों के व्यापारियों से सांठगांठ: बाद में इन कागजी और बोगस फर्मों को दूसरे राज्यों के बड़े कारोबारियों को ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता था ताकि देशव्यापी टैक्स चोरी के इस बड़े नेटवर्क को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके. एसीपी गौरव सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किया गया 68 वर्षीय राम अवतार शर्मा इस गिरोह का सबसे अहम और शातिर सदस्य है जो फर्जी फर्मों की स्थापना करने के साथ ही कानूनी दस्तावेजों में हेरफेर करने का माहिर खिलाड़ी है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में संदिग्ध व्यावसायिक दस्तावेज, मोबाइल फोन, लैपटॉप और विभिन्न बैंकों से संबंधित चेकबुक व पासबुक बरामद की है.

मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी पुलिस: बरामद किए गए इन सभी डिजिटल उपकरणों और बैंक रिकॉर्ड्स की फोरेंसिक जांच वर्तमान में जारी है. अब तक की गई पूछताछ के आधार पर इस ठगी सिंडिकेट के तार दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित देश के कई अन्य राज्यों तक फैले होने की पुष्टि हुई है. आगरा पुलिस और साइबर सेल की टीमें इस पूरे रैकेट के मुख्य मास्टरमाइंड और अवैध लाभ उठाने वाले व्यापारियों की पहचान करने में जुटी हुई हैं. आरोपियों से मिली जानकारी और डिजिटल साक्ष्यों की कड़ियों को जोड़कर जल्द ही इस नेटवर्क से जुड़े अन्य बड़े चेहरों के खिलाफ भी कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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