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फ्रॉड करके PAC में बना था कांस्टेबल; आगरा कोर्ट ने 27 साल बाद सुनाई सजा, जानें पूरा मामला

8 सितंबर 1998 को फर्जी शपथ पत्र के आधार पर नौकरी पाने के लिए धोखाधड़ी की. जांच में फर्जी शपथ पत्र निकला.

आगरा कोर्ट ने 27 साल बाद सुनाई सजा.
आगरा कोर्ट ने 27 साल बाद सुनाई सजा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 10:33 AM IST

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आगरा: विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवा नंद गुप्ता ने फर्जी शपथ पत्र से PAC में आरक्षी पद पर तैनाती पाने वाले भोजराज सिंह को दोषी ठहराया है. विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवा नंद गुप्ता ने दोषी भोजराज सिंह को 3 साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषी पर 3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि एआरआईएम कार्यवाहक प्रधान लिपिक वादी प्रदीप कुमार वर्मा ने ताजगंज थाना में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि भोजराज सिंह निवासी हाथरस जिले के सादाबाद थाना क्षेत्र में गांव सिथरापुर के रहने वाले हैं.

8 सितंबर 1998 को फर्जी शपथ पत्र के आधार पर नौकरी पाने के लिए धोखाधड़ी की. इसकी जांच में फर्जी शपथ पत्र निकला. इस पर आरोपित भोजराज सिंह को नौकरी से निकाल दिया गया.

ताजगंज थाना पुलिस ने वादी प्रदीप कुमार वर्मा की तहरीर पर आरक्षी भोजराज सिंह के विरुद्ध 01 जनवरी 1999 को मुकदमा दर्ज किया. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करके मुकदमे के दिन ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया.

इस मामले में विवेचक ने अहम साक्ष्य जुटा 31 मई 1999 को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया. अभियोजन अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि सुनवाई में आरोपी भोजराज सिंह के खिलाफ तमाम साक्ष्य और सबूत पेश किए गए.

जिसके आधार पर ही 27 साल तक चले इस मामले में विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवा नंद गुप्ता ने आरोपित भोजराज सिंह को दोषी ठहराया है. अदालत ने आरोपित भोजराज सिंह को 3 साल के कारावास की सजा और तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

यह भी पढ़ें: मेरठ में छात्रा हत्याकांड पर भारी बवाल, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, कलेक्ट्रेट पर हंगामा

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