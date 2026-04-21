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बच्चा नहीं होने पर पत्नी का घोंटा गला, अब सारी जिंदगी बितानी होगी सलाखों के पीछे

आगरा: बच्चा नहीं होने पर पति ने पत्नी की गला घोंट कर हत्या कर दी थी. अब 18 महीने बाद इस हत्याकांड पर फैसला सुनाते हुए दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. आगरा के अपर जिला जज ज्योत्सना सिंह ने पति को दोषी माना है. जबकि, सबूतों के अभाव में सास और ससुर को बरी कर दिया. एडीजीसी एसपी भारद्वाज ने बताया कि गवाह और अहम साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानकर सजा सुनाई है.

एडीजीसी एसपी भारद्वाज ने बताया कि वादी संजू कुमार ने जैतपुर थाना में मुकदमा दर्ज करा बताया था. जिसमें उन्होंने बताया था कि बेटी प्रिया की शादी साल 2022 में आरोपी सुनील कुमार निवासी लभेरापुरा थाना जैतपुर से की थी. शादी के दो साल बाद भी बच्चा नहीं होने पर पति सुनील बेटी प्रिया को आए दिन प्रताड़ित करने लगा. आरोपी पति के साथ ही ससुराल वाले भी बेटी के साथ मारपीट करते थे. 04 अक्तूबर 2024 को पति और अन्य ससुरालीजनों ने प्रिया की गला घोंटकर हत्या कर दी थी. जिस पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी.



उम्र कैद के साथ 20 हजार का जुर्माना

एसपी भारद्वाज ने बताया कि जैतपुर थाना पुलिस ने प्रिया की हत्या में पति सुनील कुमार, सास रामकुंवर और ससुर अशोक कुमार के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र 26 जून 2025 दाखिल किया था. इसके बाद से ही कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. अपर जिला जज ज्योत्सना सिंह ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर पति सुनील कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं सास और ससुर को बरी कर दिया.



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