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आगरा में पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद, तकिया से मुंह दबाकर की हत्या, जानिए पूरा मामला

पत्नी की हत्या में दोषी पति पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

agra court sentences husband life imprisonment for wife murder
आगरा कोर्ट का फैसला. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 8:25 AM IST

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आगरा: आगरा में अपर जिला जज 14 ज्योत्सना सिंह ने बुधवार को 27 माह पुराने महिला हत्याकांड में आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. आरोपी पति ने तकिया से मुंह दबाकर पत्नी की हत्या की थी. आठ गवाह की गवाही, डिजिटल साक्ष्य और सबूतों के आधार पर अपर जिला जज 14 ज्योत्सना सिंह ने उम्रकैद के साथ ही पत्नी की हत्या में दोषी 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन की ओर से एडीजीसी एसपी भारद्वाज ने बताया कि वादी कृष्ण कुमार ने शमसाबाद थाना में अप्रैल 2024 में तहरीर दी थी. जिसमें आरोप लगाया था कि छोटी बहन गायत्री की शादी छह वर्ष पूर्व विष्णु सोलंकी निवासी गांव नवादा, शमसाबाद से की थी. 27 अप्रैल 2024 की रात करीब 11:30 बजे रिश्तेदारों से जानकारी मिली कि बहन गायत्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. उसकी हत्या की गई है. आशंका जताई कि गायत्री की हत्या उसके पति विष्णु सोलंकी ने तकिया से मुंह दबाकर की है.

तहरीर के आधार पर शमशाबाद थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच की. विवेचना में पुलिस ने आरोपी विष्णु सोलंकी के मोबाइल पर सबसे लंबी बात करने वाले फोन नंबर को ट्रैस किया गया. जो एक महिला का मोबाइल नंबर था. जिसकी सीडीआर और लोकेशन के आधार पर पुलिस ने घटना का खुलासा किया.

पत्नी करती थी अवैध संबंधों का विरोध
एडीजीसी एसपी भारद्वाज ने बताया कि शमशाबाद थाना पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तकिया भी बरामद किया और उसे सील किया. इसके बाद आरोपी विष्णु सोलंकी गिरफ्तार करके जेल भेजा था. पुलिस की पूछताछ में आरोपी विष्णु ने कबूला था कि पत्नी की गायत्री की हत्या अवैध संबंध की वजह से की थी. महिला मित्र से घंटों मोबाइल फोन पर बात करता था. जबकि, पत्नी विरोध करती थी. इसी को लेकर आरोपी ने घटना को अंजाम दिया.

डिजिटल साक्ष्य और गवाही रही अहम
एडीजीसी एसपी भारद्वाज ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने कई डिजिटल साक्ष्य भी जुटाए. हत्याकांड में पुलिस ने वादी, एसीपी, विवेचक, डॉक्टर समेत आठ गवाह और घटना से जुड़े साक्ष्य कोर्ट में पेश किए. जिसमें आरोपी के मोबाइल की कॉल डिटेल, सीडीआर, तकिया आदि साक्ष्य सजा दिलाने में अहम रहे. वादी कृष्ण कुमार, एसीपी गिरीश कुमार सिंह, डॉ. केबी सिंह, पुलिसकर्मी सतनेश सिंह, निरीक्षक विरेश पाल सिंह, उपनिरीक्षक अजय दांगी के अलावा मुनेश, नीरज समेत आठ गवाह पेश किए. इसमें वादी, एसीपी, विवेचक की गवाही महत्वपूर्ण रही.

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