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100 रुपए का पाइप फटने पर जान लेने वाले पिता-पुत्र समेत 3 को उम्रकैद

आगरा: आगरा में अपर जिला जज-17 नितिन कुमार ठाकुर ने हत्या के मामले में दोषी पिता और पुत्र समेत तीन को उम्र कैद की सजा सुनाई है. मामला खंदौली थाना क्षेत्र का था. जिसमें बुलेरो गाड़ी का पहिया पानी के पाइप के ऊपर से निकलने के विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या हुई थी. जिसमें सुनवाई के दौरान गवाह, साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला जज-17 नितिन कुमार ठाकुर ने पिता-पुत्र समेत तीन को दोषी पाया. इसके साथ ही 3 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी तीनों पर लगाया है.



कब हुई थी हत्या: बता दें कि हत्या का मामला 12 जनवरी 2020 का है. आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र के गढ़ी राठौर निवासी देवकी नंदन पुलिस को सूचना दी थी कि भाई अमन कुमार और अंकित कार से सादाबाद जा रहे थे. रास्ते में गांव गढ़ी महाराजा से निकलते ही सड़क पर पानी का पाइप कार के पहिये से फट गया. जिससे दोनों रुक गए. तभी वहां पर गढ़ी महाराजा निवासी प्रवीण परमार, उसके पिता राकेश और नरहरा निवासी लवकुश समेत अन्य लोग आए. सभी ने भाई अमन कुमार और अंकित को घेर लिया. पाइप फटने पर गाली-गलौज की. आरोप है कि जब दोनों भाइयों ने विरोध किया तो आरोपी राकेश और लवकुश ने अंकित को पकड़ लिया. तब प्रवीण ने अंकित के सीने में गोली मारी. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.



चश्मदीद और वादी की गवाही रही अहम: एडीजीसी सत्यप्रकाश धाकड़ ने इस मामले में खंदौली पुलिस ने अभियुक्त राकेश, प्रवीण और लवकुश के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. जिस पर मामले की सुनवाई शुरू हुई. मामले में वादी, विवेचक और डॉक्टर समेत 10 गवाह पेश किए. वादी के अमन की गवाही एफएसएल की रिपोर्ट पर भारी रही. चश्मदीद अमन ने पूरी वारदात बताई थी. उसने बताया कि कैसे उसके सामने भाई को गोली मारी. जिस पर एडीजे-17 नितिन कुमार ठाकुर ने तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई.



न्यायाधीश ने ये टिप्पणी की: न्यायाधीश ने अपने फैसले में एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की. उन्होंने । कहा कि जब प्रत्यक्षदर्शी का बयान पूरी तरह स्पष्ट और विश्वसनीय हो, तो वैज्ञानिक साक्ष्यों की अनिश्चितता उसे कमजोर नहीं कर सकती है. अंततः विज्ञान की तकनीकी उलझनों पर एक प्रत्यक्षदर्शी की सच्चाई भारी पड़ी और अंकित के परिवार को न्याय मिला. इस बारे में वादी देवकी नंदन का कहना है कि वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर दोषियों को सजा मिलना संभव नहीं दिख रहा था. अदालत ने गवाही को आधार बनाकर फैसला सुनाया है जिससे न्याय मिला है.





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