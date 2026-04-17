ETV Bharat / state

बेटे की हत्या में बाप को उम्रकैद, 20 माह में कोर्ट ने सुनाया फैसला, जानिए पूरा मामला

शराब पीने से रोकने पर रिटायर्ड फौजी ने 14 वर्षीय बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

agra court sentences father life imprisonment for son murder verdict delivered in 20 months
आगरा कोर्ट का फैसला. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 10:24 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: आगरा में विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनयिम) मृदुल दुबे ने बहु​चर्चित बेटे की हत्या मामले में बाप को उम्र कैद की सजा सुनाई है. मामला 20 माह पुराना है. जब सदर थानाक क्षेत्र में शराब पीने से रोकने पर रिटायर्ड फौजी ने अपने 14 वषीय बेटा की गोली मार हत्या की थी. मामले में विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनयिम) मृदुल दुबे ने आरोपी रिटायर्ड फौजी को दोषी पाया और उम्र कैद की सजा के साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है.


बता दें कि 21 अगस्त 2024 को पुरा बांगराज थाना बासौनी निवासी मुकेश ने सदर थाना में मुकदमा दर्ज कराया था. वादी मुकेश का आरोप था कि बहन सुधा की शादी धीरज निवासी बावरपुर,फतेहाबाद के साथ की थी. धीरज हाल में निवासी उर्खरा राजपुर हैं. जो रिटायर्ड फौजी हैं. बहन सुधा और धीरज के दो बेटे 14 वर्षीय विवेक और 11 वर्षीय नितिन हैं. जीजा धीरज शराब पीने के आदी हैं. जिसके चलते नौकरी से इस्तीफा देकर आ गए. सुबह से शाम तक शराब पीते थे. 21 अगस्त 2024 की शाम बहन सुधा ने फोन करके बताया कि भांजे विवेक ने पिता धीरज को शराब पीने से रोका तो शराब पीकर गोली मार दी है. जिस पर विवेक को एसएन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टर ने विवेक को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद आरोपी पिता धीरज मौके से पिस्टल लेकर फरार हो गए हैं. पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 23 अगस्त 2024 को धीरज गिरफ्तार करके जेल भेजा. मौके से खोखा बरामद हुआ था. इस मामले में विवेचक ने नौ नवंबर 2024 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था.

यह हुई थी घटना: मृतक की मां सुधा ने पुलिस को बताया कि 21 अगस्त 24 की शाम करीब चार बजे पति धीरज शराब पीकर बेटे विवेक से गाली गलौज कर रहे थे. उसने बेटे को उनके पास से हटाकर नीचे भेज दिया. मैं भी नीचे आ गई. बेटा विवेक भैंस को चारा मिलाने लगा और मैं उसमें पानी डाल रही थी. उसी दौरान पति धीरज ने छत से पहला फायर हवा में दुनाली बंदूक से किया. फिर नीचे आकर अपनी लाइसेंसी पिस्टल से बेटे विवेक के पेट में गोली मार दी.


यमुना नदी में फेंकी थी पिस्टल, नहीं मिली: एडीजीसी प्रवीन पाराशर ने बताया कि इस मामले में कोर्ट में वादी समेत आठ गवाह पेश किए गए. इस मामले में सजा दिलाने में आरोपी की उसकी पत्नी चश्मदीद गवाह सुधा थी. पत्नी सुधा, नितिन और मामा मुकेश की गवाही अहम रही. एडीजीसी ने बताया कि वादी मुकेश, मृतक की मां सुधा, छोटा भाई नितिन, पुलिसकर्मी आनंद प्रकाश, गोताखोर बिस्सा, डॉ. नागेंद्र सिंह, एसआई मनोज कुमार, निरीक्षक प्रदीप कुमार की गवाही हुई. मौके से मिले साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही इस मामले में गोताखोर बिस्सा की कोर्ट में गवाही हुई. जिसके महत्वपूर्ण माना गया. क्योंकि, हत्यारोपी धीरज ने घटना में प्रयुक्त पिस्टल यमुना नदी में फेंक दी थी. जिसकी बरामदगी के लिए टीम गठित की गई थी. मगर, पिस्टल नहीं मिली. पुलिस और गोताखोर भी उसे नहीं खोज पाए.

ये भी पढ़ेंः भारतीय लोकतंत्र के आंगन में 'आधी आबादी' का नया भोर : नारी शक्ति वंदन अधिनियम

TAGGED:

FATHER LIFE IMPRISONMENT
AGRA SON MURDER
आगरा कोर्ट आदेश
AGRA NEWS
AGRA COURT ORDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.