5 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या; 2 को मिली फांसी की सजा; आगरा में 19 महीने पहले हुई थी घटना
घटना 18 मार्च 2024 को हुई थी. मामले में गवाह और साक्ष्यों के आधार पर दोनों दोषी पाए गए.
Published : October 16, 2025 at 3:59 PM IST
आगरा: ताजनगरी आगरी की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने गुरुवार को एक रेप और हत्या के केस में फैसला सुनाया. कोर्ट ने 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने और फिर हत्या करने के 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. एक दोषी बच्ची का चाचा और दूसरा उसका दोस्त था.
घटना 18 मार्च 2024 को हुई थी. कोर्ट ने घटना के 19 महीने बाद दोनों को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है. इस मामले में गवाह और साक्ष्यों के आधार पर दोनों दोषी पाए गए. फांसी की सजा सुनकर दोनों कोर्ट में रोने लगे. न्यायालय ने कहा कि अपराध जघन्य और घृणित है.
बाह थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी 5 साल की बेटी घर के बाहर खेल रही रही थी. उसे रिश्ते का चाचा अमित और उसका साथी निखिल बहलाकर बाइक पर बैठा ले गए. दोनों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद बच्ची को यातनाएं दी और उसकी हत्या कर शव छिपा दिया था.
परिवार लापता बच्ची की तलाश में लगा था. तभी इस मामले को दूसरी दिशा देने के लिए दोनों युवकों ने 19 मार्च को एक मोबाइल नंबर से बच्ची के पिता को कॉल करके 6 लाख की फिरौती मांगी. जिस पर पीड़ित परिवार ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने छानबीन करके आरोपितों को 20 मार्च को गिरफ्तार किया.
आरोपितों से पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर शव बरामद किया. जब पुलिस और परिजन ने बच्ची का शव देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं. जिसने भी बच्ची का शव देखा, उसकी रूह कांप गई थी. दोनों ने सामूहिक दुष्कर्म और कुकर्म के बाद बच्ची की हत्या की थी.
एडीजीसी सुभाष गिरी ने बताया कि इस मामले में आरोपियों को जेल भेजने के बाद पुलिस ने मजबूत साक्ष्यों के साथ एक माह में ही चार्जशीट न्यायालय में पेश की. जिस पर न्यायालय ने तत्काल मुकदमे की सुनवाई शुरू की. इस मामले में 18 गवाहों के बयान कराए और साक्ष्यों के साथ मजबूत तर्क दिए.
इनके आधार पर न्यायालय ने जघन्य अपराध पर अपना फैसला सुनाया. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने बाह के फरेरा निवासी अमित और होलीपुरा के निखिल को फांसी की सजा सुनाई है. न्यायालय ने अपराध को जघन्य और घृणित माना है. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने जब फैसला सुनाया तो आरोपित न्यायालय में दहाड़े मारकर रोने लगे. माफी मांगने लगे. मगर, बच्ची के परिपार ने फैसले पर न्यायालय का आभार जताया.
