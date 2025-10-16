ETV Bharat / state

5 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या; 2 को मिली फांसी की सजा; आगरा में 19 महीने पहले हुई थी घटना

आगरा: ताजनगरी आगरी की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने गुरुवार को एक रेप और हत्या के केस में फैसला सुनाया. कोर्ट ने 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने और फिर हत्या करने के 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. एक दोषी बच्ची का चाचा और दूसरा उसका दोस्त था. घटना 18 मार्च 2024 को हुई थी. कोर्ट ने घटना के 19 महीने बाद दोनों को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है. इस मामले में गवाह और साक्ष्यों के आधार पर दोनों दोषी पाए गए. फांसी की सजा सुनकर दोनों कोर्ट में रोने लगे. न्यायालय ने कहा कि अपराध जघन्य और घृणित है. बाह थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी 5 साल की बेटी घर के बाहर खेल रही रही थी. उसे रिश्ते का चाचा अमित और उसका साथी निखिल बहलाकर बाइक पर बैठा ले गए. दोनों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद बच्ची को यातनाएं दी और उसकी हत्या कर शव छिपा दिया था. परिवार लापता बच्ची की तलाश में लगा था. तभी इस मामले को दूसरी दिशा देने के लिए दोनों युवकों ने 19 मार्च को एक मोबाइल नंबर से बच्ची के पिता को कॉल करके 6 लाख की फिरौती मांगी. जिस पर पीड़ित परिवार ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने छानबीन करके आरोपितों को 20 मार्च को गिरफ्तार किया.