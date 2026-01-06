ETV Bharat / state

आगरा धर्मांतरण केस; कनाडा में बैठे फंडिंग मास्टरमाइंड की प्रॉपर्टी को ध्वस्त करने के लिए कोर्ट को भेजा लेटर

आगरा: आगरा पुलिस ने सगी बहनों के बहु​चर्चित धर्मांतरण मामले में अब धर्मांतरण गिरोह मामले में कनाडा में बैठे फंडिंग मास्टरमाइंड सैयद दाऊद अहमद पर शिकंजा कस रही है. पुलिस ने सगी बहनों के धर्मांतरण मामले में सैयद दाऊद अहमद को आरोपी बनाकर उसके भोपाल (मध्य प्रदेश) के घर पर दबिश दी. इस मामले में एडीसीपी आदित्य ने बताया कि अब उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की के लिए कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया गया है.

ये था पूरा मामला: गौरतलब हो, आगरा के सदर बाजार क्षेत्र की सगी बहनें 24 मार्च 2025 को गायब हुईं थी. परिजन की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की. तभी पता चला कि सगी बहनें कोलकाता के मुस्लिम बाहुल्य तपसिया में हैं. दोनों का धर्मांतरण हुआ है. इस पर आगरा पुलिस ने धर्मांतरण गैंग के खिलाफ एक साथ 6 राज्यों में जुलाई 2025 में कार्रवाई करके कोलकाता से सगी बहनों को सुरक्षित आगरा लेकर आईं. पुलिस ने गोवा की धर्मांतरण गैंग की हेड गर्ल एसबी कृष्णा उर्फ आयशा को दिल्ली के मुस्तफाबाद में दबिश देकर धर्मांतरण गैंग के सगरना अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्र पाल सिंह समेत 14 आरोपियों को जेल भेजा. ये अभी तक जेल में ही हैं. आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं.

कुर्की के लिए कोर्ट में प्रक्रिया शुरू: एडीसीपी क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड दिल्ली निवासी अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्र पाल सिंह है. जो लंबे समय से इस काम में लगा था. उसके संपर्क में भोपाल के रायसेन रोड, लाला लाजपत राय काॅलोनी निवासी सैयद दाऊद अहमद था. जो कि कनाडा में है. पुलिस को उसके सोशल मीडिया एकाउंट पर कई पोस्ट मिली हैं. जिनमें देश विरोधी बातें हैं.