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धर्मांतरण गिरोह के फंडिंग मास्टर पर कसा शिकंजा, भोपाल में आरोपी के घर की कुर्की, जानें पूरा मामला

आगरा: आगरा के सदर क्षेत्र के बहुचर्चित सगी बहनों के धर्मांतरण मामले में पुलिस ने बडी कार्रवाई की है. आगरा पुलिस की टीम ने धर्मांतरण गिरोह में शामिल फंडिंग मास्टर पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा है. जिसमें आगरा पुलिस ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फंडिंग मास्टर सैयद दाऊद के घर कुर्की की है. पुलिस ने आरोपी के घर में रखा पूरा सामान जब्त किया है. अब तक छानबीन में यह सामने आया कि धर्मांतरण गिरोह का फंडिंग मास्टर सैयद दाऊद अभी कनाडा में रह रहा है. आगरा पुलिस अब इस मामले में चार्जशीट के बाद आरोपित सैयद दाऊद के प्रत्यर्पण को गृह मंत्रालय से संपर्क करेंगी.





क्या था मामला: बता दें कि, आगरा के सदर थाना क्षेत्र की दो सगी बहनें मार्च 2025 में गायब हुई थीं. जिस पर परिजन की शिकायत पर सदर थाना में गुमशुदगी दर्ज की थी. पुलिस और परिजन ने दोनों बहनों की तलाश शुरू की. तभी मई 2025 में सगी बहनों के धर्मांतरण की जानकारी सोशल मीडिया से मिली थी. पुलिस हरकत में आई तो तब तक दोनों बहनें कोलकाता पहुंच चुकी थी. पुलिस ने धर्मांतरण की छानबीन की तो एक बडा धर्मांतरण नेटवर्क सामने आया. नेटवर्क देखकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए. सगी बहनों की तलाश में आगरा पुलिस ने जुलाई 2025 में एक साथ छह राज्यों में एक साथ दबिश दी थी. जिससे ही कोलकाता की एक घनी मुस्लिम बस्ती से सगी बहनें मुक्त कराकर एक-एक करके धर्मांतरण गैंग के सरगना सहित 14 सदस्य पकड़े. इस मामले में सभी आरोपी जेल में हैं. हाल में ही धर्मांंतरण गैंग के चंगुल में फंसी जयपुर की सीए ने कोर्ट में बयान दर्ज कराए हैं.





भोपाल के आवास की कुर्की की: डीसीपी पश्चिम आदित्य सिंह ने बताया कि धर्मांतरण गैंग में शामिल आरोपियों के मोबाइल और लैपटॉप की जांच में पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया था. छानबीन में पता चला था कि गांधी नगर, भोपाल (मध्य प्रदेश) निवासी सैयद दाऊद गिरोह को फंडिंग करता था. जिसके ही तार पाकिस्तान से जुड़े हैं. उसके जरिए ही धर्मांतरण गैंग के सरगना का पाकिस्तान से कनेक्शन हुआ था. इस मुकदमे की विवेचना साइबर क्राइम थाना प्रभारी रीता यादव कर रही हैं. विवेचक साइबर क्राइम थाना प्रभारी रीता यादव ने बताया कि आरोपित का घर गांधी नगर स्थित रिलायबल हाइटेक सिटी कॉलोनी में है. आरोपित के पिता घर पर मिले थे. उन्हें पूरी कार्रवाई की जानकारी दी. इसके बाद उनकी मौजूदगी में कुर्की की कार्रवाई की गई. डीसीपी पश्चिम आदित्य सिंह ने बताया कि पिछले दिनों आरोपित के घर कुर्की उद्घोषणा का नोटिस चस्पा किया गया था. फरारी के चलते उसके खिलाफ सदर थाना में एक मुकदमा लिखाया गया. कोर्ट से कुर्की आदेश लिए गए. आदेश के अनुपालन में पुलिस की एक टीम भोपाल गई थी. आरोपित के घर में जो भी सामान मिला, उसे जब्त कर लिया गया.



चार्जशीट के बाद लाएंगे आरोपी को: विवेचक साइबर क्राइम थाना प्रभारी रीता यादव ने बताया कि आरोपित का घर गांधी नगर स्थित रिलायबल हाइटेक सिटी कॉलोनी में है. आरोपित के पिता घर पर मिले थे. उन्हें पूरी कार्रवाई की जानकारी दी. इसके बाद उनकी मौजूदगी में कुर्की की कार्रवाई की गई. इस बारे में डीसीपी पश्चिम आदित्य सिंह ने बताया कि दाऊद पर कानूनी रूप से शिकंजा कसा जा रहा है. आरोपी यह सोच रहा है कि कनाडा में रहकर बच जाएगा तो यह उसका भ्रम है. अब इस मामले में चार्जशीट के बाद उसे भारत लाने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में गृह मंत्रालय और दूतावास की मदद ली जाएगी.





धर्मांतरण गैंग मास्टर समेत ये आरोपी गए जेल: आगरा पुलिस ने धर्मांतरण गैंग के खिलाफ बडी कार्रवाई की. पुलिस ने धर्मांतरण गैंग का पर्दाफॉश करके गैंग के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान, आयशा उर्फ एसबी कृष्णा, रहमान कुरैशी, पीयूष उर्फ मुहम्मद अली, शेखर राय उर्फ मोहम्मद हसन, ओसामा, अबू तालिब, अबू रहमान, जुनैद कुरैशी, मुस्तफा और रीत बानिक उर्फ इब्राहिम, अब्दुल्ला, अब्दुल रहीम और जुनैद को जेल भेजा है. इसके साथ ही झारखंड की एक जेल में बंद संदिग्ध आतंकी अयान जावेद से भी पुलिस ने पूछताछ की. जिसमें भी तमाम साक्ष्य और सबूत मिले हैं.





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