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आगरा धर्मांतरण केस; चार और आरोपी दबोचे गए, एक मौलाना शामिल

आगरा: यूपी एसटीएफ और आगरा पुलिस ने देश में बहुचर्चित सगी बहनों के धर्मांतरण मामले में चार आरोपी पकड़े हैं. पुलिस के मुताबिक, ये धर्मांतरण गिरोह के लिए अलग-अलग भूमिकाएं निभाते थे. सबकी जिम्मेदारी अलग-अलग थी. इसमें एक मौलाना है, जो धर्म परिवर्तन के बाद निकाहनामे तैयार करता था. अब तक इस मामले में 18 आरोपी जेल जा चुके हैं.

बता दें कि, आगरा के सदर थाना क्षेत्र की सगी बहनें मार्च 2025 में गायब हो गईं थीं. जिस पर परिजनों की शिकायत पर सदर थाना में गुमशुदगी दर्ज हुई थी. पुलिस और परिजनों ने सगी बहनों की तलाश शुरू की. तभी मई 2025 में सगी बहनों का धर्मांतरण हो गया. दोनों कोलकाता पहुंच चुकी थीं. जिस पर पुलिस ने धर्मांतरण की छानबीन शुरू की. सगी बहनों की तलाश में आगरा पुलिस ने छह राज्यों में एक साथ दबिश दी थी. सगी बहनों को कोलकाता की मुस्लिम बस्ती से मुक्त कराकर पुलिस ने एक-एक कर गैंग के सरगना सहित 14 सदस्यों को जेल भेजा. इसमें छह से अधिक युवतियों ने गैंग के खिलाफ कोर्ट में बयान दर्ज कराए हैं. इनमें एक मेडिकल छात्रा का तो शारीरिक शोषण भी हुआ था.

आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि धर्मांतरण मामले में यूपी एसटीएफ के साथ मिलकर चार आरोपी दबोचे हैं. दबोचे गए अभियुक्तों के नाम तालमीज उर रहमान, परवेज, जतिन और हसन मोहम्मद हैं. आगरा पुलिस जब धर्मांतरण गिरोह के लिए फंडिंग जुटाने वाले भोपाल निवासी दाऊद को लेकर छानबीन कर रही थी तो चार आरोपियों के नाम प्रकाश में आए. जिनमें साउथ ईस्ट दिल्ली निवासी तालमीज उर रहमान सबसे अहम था. तालमीज उर रहमान नाैवीं पास है. जो दिल्ली में जूते का काम करता है. इसकी आड़ में दूसरे देशों के नेटवर्क के जरिए धर्मांतरण की फंडिंग और अन्य काम कर रहा था. जो दाऊद के सीधे संपर्क में था.