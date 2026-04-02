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इजरायल-ईरान युद्ध का साइड इफेक्ट: यूपी घर बनाना हुआ 42% महंगा; सरिया, सीमेंट, मार्बल और ईंटों की कीमतें बढ़ीं

मिडिल ईस्ट में तनाव और युद्ध की वजह से आगरा में भवन निर्माण सामग्री जैसे लोहा, सीमेंट, सरिया के दाम 42% तक बढ़ गए हैं.

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एल्यूमीनियम उत्पादों की कीमत में भी 25 प्रतिशत तक इजाफा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 10:45 PM IST

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Updated : April 2, 2026 at 10:52 PM IST

7 Min Read
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आगरा: रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद अब मिडिल ईस्ट यानी अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर हर भारतीय की जेब पर दिखने लगा है. युद्ध की वजह से बाजार में भारी उथल-पुथल मची हुई है. लोहा, सीमेंट, सरिया, मार्बल, टाइल्स और सेनेटरी आइटम तक की कीमतों में 15 से 42 प्रतिशत तक का उछाल आया है. इस महंगाई ने लोगों के घर बनाने के सपनों को झटका दिया है.

निर्माण लागत में बढ़ोतरी: भवन निर्माण में उपयोग होने वाले लगभग सभी आइटम्स की कीमतें बढ़ चुकी हैं. कारोबारियों का मानना है कि आने वाले समय में हालात और खराब हो सकते हैं. रोटी, कपड़ा और मकान हर आम आदमी की बुनियादी जरूरत होती है. लेकिन मौजूदा वैश्विक हालात ने मकान बनाना मुश्किल कर दिया है.

आम आदमी के लिए घर बनवाना मुश्किल हुआ. (Video Credit: ETV Bharat)

वैश्विक युद्ध का सीधा असर भारत पर: रूस-यूक्रेन युद्ध के साथ ही अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच तनाव का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है. इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब पर साफ दिखाई दे रहा है. जो लोग घर बनाने की योजना बना रहे थे, उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. निर्माण सामग्री की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं.

निर्माण सामग्री हुई महंगी: मकान की मजबूती के लिए लोहा, सरिया, सीमेंट, ईंट, एल्यूमीनियम और पीवीसी जैसी सामग्री जरूरी होती है. पिछले एक महीने में इन सभी की कीमतों में तेजी आई है. इससे लोगों का बजट बिगड़ गया है. अब आम आदमी के लिए घर बनवाना मुश्किल होता जा रहा है.

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तेजी से बढ़ रहे निर्माण सामग्री के दाम. (Photo Credit: ETV Bharat)

लोहे और सरिया की कीमतों में उछाल: लोहा व्यापार एसोसिएशन के महामंत्री दिनेश मित्तल के अनुसार वैश्विक तनाव से सबसे ज्यादा असर लोहे के कारोबार पर पड़ा है. एक महीने में लोहे के दाम करीब 10 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गए हैं. अफवाहों ने भी कीमतों को और बढ़ाने का काम किया है. प्रति टन कीमतों में करीब 2000 रुपये तक का अतिरिक्त दबाव देखा जा रहा है.

बाजार में मंदी और बढ़ती लागत: लोहा और सरिया कंपनियां लगातार दाम बढ़ा रही हैं. जबकि उपभोक्ता मांग में कमी देखी जा रही है. इसके बावजूद मटेरियल की लागत बढ़ रही है. इसका असर खुदरा बाजार में मंदी के रूप में दिख रहा है.

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महंगाई के कारण लोगों का घर बनाने का सपना अधर में. (Photo Credit: ETV Bharat)

सीमेंट के दाम में भी बढ़ोतरी: सीमेंट कारोबारी संतोष अग्रवाल के अनुसार एक महीने में सीमेंट के एक कट्टे पर औसतन 60 रुपये तक की वृद्धि हुई है. आने वाले समय में कीमतें और बढ़ सकती हैं. इससे निर्माण कार्य और महंगा हो जाएगा. आम लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है.

ट्रांसपोर्ट लागत से बढ़ी कीमतें: आगरा में चंबल सैंड, डस्ट और ईंटों की कीमतों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण ढुलाई खर्च है. ट्रांसपोर्टर्स ने भाड़ा बढ़ा दिया है. डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से स्थिति और खराब हो सकती है. इससे निर्माण लागत में और इजाफा होगा.

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लोहा और सरिया कंपनियां लगातार दाम बढ़ा रही हैं (Photo Credit: ETV Bharat)

मार्बल और पत्थर भी हुए महंगे: मार्बल कारोबारी योगेश गर्ग के अनुसार मार्बल की कीमतों में भले ही ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है. लेकिन ढुलाई महंगी होने से प्रति फुट 5 से 8 रुपये तक की वृद्धि हुई है. पत्थर और मार्बल की ढुलाई 2200 रुपये से बढ़कर 3000 रुपये तक पहुंच गई है. इसका असर ग्राहकों पर पड़ रहा है.

सेनेटरी और टाइल्स सेक्टर पर असर: ऐसे ही सेनेटरी आइटम की बात करें तो एक माह में 5 से 10 फीसदी की वृद्धि हुई है. इसकी वजह गुजरात के मोरबी में गैस की किल्लत के कारण सिरेमिक फैक्ट्रियों का बंद होना है. ये फैक्ट्रियां कब चालू होंगी, इसकी कोई स्पष्ट संभावना नहीं है. इससे स्टॉक का माल मनमाने दामों पर बाजार में बेचा जा रहा है.

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पिछले एक महीने तेजी से बढ़ी कीमतें. (Photo Credit: ETV Bharat)

उत्पादन लागत और कीमतों में बढ़ोतरी: टाइल्स बनाने वाली फैक्ट्रियों की उत्पादन लागत काफी बढ़ गई है. आने वाले दिनों में पत्थर और मार्बल की ढुलाई महंगी होने से कीमतें और बढ़ेंगी. अभी 5 रुपये तक और वृद्धि की संभावना जताई जा रही है. इसके कारण ग्राहकों की संख्या में करीब 50 प्रतिशत की कमी आई है.

महंगे निर्माण से घटती मांग: अब केवल पैसे वाले लोग ही निर्माण कार्य करा पा रहे हैं. क्रेडाई के अध्यक्ष शोभिक गोयल के अनुसार मौजूदा हालात में भवन निर्माण लागत 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ गई है. सबसे ज्यादा असर पीवीसी फिटिंग, तार और एल्यूमीनियम उत्पादों पर पड़ा है. बीते एक महीने में पीवीसी की कीमत में 42 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है.

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सभी आइटम्स की कीमतें बढ़ चुकी हैं. (Photo Credit: ETV Bharat)

एल्यूमीनियम और ऑर्डर पर असर: एल्यूमीनियम उत्पादों की कीमत में भी 25 प्रतिशत तक इजाफा हुआ है. हालात ऐसे हैं कि डीलर पुराने ऑर्डर तक रद्द कर रहे हैं. लोगों की सोच में भी बदलाव आया है और वे खर्च करने से बच रहे हैं. अफवाहों ने बाजार की स्थिति को और प्रभावित किया है.

बदलती प्राथमिकताएं और बाजार की स्थिति: अब लोग जरूरी चीजों पर ही खर्च करना चाहते हैं. “जान है तो जहान है” जैसी सोच के कारण लोग पैसा बचा रहे हैं. सरकार का सहयोग होने के बावजूद सप्लाई बाधित है. इसके साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट भी कीमतों को बढ़ा रही है.

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युद्ध के कारण आर्थिक संकट. (Photo Credit: ETV Bharat)

ग्राहकों पर सीधा असर: आवास विकास कॉलोनी सेक्टर चार निवासी विवेक बंसल ने बताया कि उन्होंने तीन महीने पहले मकान बनवाना शुरू किया था. मकान तैयार हो चुका है और अब फिनिशिंग का काम चल रहा है. दस दिन पहले खरीदी गई टाइल्स की कीमत अब प्रति पेटी 80 से 85 रुपये बढ़ गई है. सेनेटरी और बिजली फिटिंग का सामान भी महंगा हो गया है.

भवन निर्माण सामग्री की युद्ध शुरू होने से पहले और वर्तमान दरें (अनुमानित)

सामग्रीयुद्ध से पहले कीमतवर्तमान कीमतवृद्धि
सीमेंट (प्रति बोरी)340-360 रुपये400-420 रुपये60 रुपये
लोहा (प्रति किग्रा)53-53 रुपये59-61 रुपये8 रुपये
टाइल्स (बड़ी पेटी)450 रुपये530 रुपये80 रुपये
टाइल्स (छोटी पेटी)160 रुपये200 रुपये40 रुपये
चंबल सैंड (प्रति फुट)60 रुपये70 रुपये10 रुपये
यमुना सैंड (प्रति फुट)40 रुपये50 रुपये10 रुपये
डस्ट (प्रति फुट)40 रुपये48 रुपये 8 रुपये

मजबूरी में जारी निर्माण कार्य: उन्होंने बताया कि फिनिशिंग का काम करवाना मजबूरी है, इसलिए काम जारी है. ग्राहक रिंकू ने भी बताया कि उनके मकान का काम चल रहा है. ऐसे में जरूरी सामान खरीदना मजबूरी बन गया है. मौजूदा हालात में घर बनाना बेहद कठिन हो गया है.

बजट में भारी बढ़ोतरी: हर निर्माण सामग्री के दाम बढ़ चुके हैं. पहले जहां मकान बनाने का बजट 5 लाख रुपये था, अब वही बढ़कर 8 से 9 लाख रुपये तक पहुंच गया है. ऐसे में केवल वही लोग मकान बनवा पा रहे हैं जिन्होंने पहले से काम शुरू कर दिया था. नए लोग फिलहाल अपने प्लान टाल रहे हैं.

ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन पर असर: उत्तर प्रदेश मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आगरा जोन प्रेसिडेंट देवेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि वैश्विक तनाव के कारण पूरे विश्व में संकट के हालात हैं. अगर युद्ध लंबा चला तो हर व्यापार प्रभावित होगा. गैस की किल्लत से फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, जिससे माल की कमी हो गई है.

व्यापारियों से अपील और चेतावनी: ट्रांसपोर्टरों को दोनों तरफ का भाड़ा नहीं मिल रहा है. उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि आपदा को अवसर न बनाएं. कुछ लोग माल रोककर कृत्रिम कमी पैदा कर रहे हैं, जिससे कीमतें बढ़ रही हैं. ऐसी स्थिति में सरकार और जनता का सहयोग जरूरी है ताकि देश इस संकट से मिलकर बाहर निकल सके.

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Last Updated : April 2, 2026 at 10:52 PM IST

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