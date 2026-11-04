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आगरा पुलिस लाइन के सरकारी क्वार्टर में सिपाही ने दी जान, मौत की ऐसी वजह आई सामने

बीमारी से पीड़ित सिपाही ने दी जान. ( Photo Credit : ETV Bharat )

आगरा : मलपुरा थाना क्षेत्र स्थित धनौनी के अजीजपुर निवासी एक सिपाही ने मंगलवार देर शाम जान दे दी. सिपाही गुर्दे की बीमारी से पीड़ित थे. जिसकी वजह से एक साल से छुट्टी लेकर घर पर ही उपचार करा रहे थे. उसकी पोस्टिंग प्रतापगढ़ जिले में थी. प्रथमदृष्ट्या पुलिस इसे आत्महत्या का केस मानकर ही तफ्तीश कर रही है.





मलपुरा प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार ने बताया कि धनौली-सिरौली रोड स्थित गांव अजीजपुर निवासी इंद्रजीत सिंह (35) पुत्र गोपाल सिंह यूपी पुलिस में सिपाही थे. इंद्रजीत सिंह की तैनाती प्रतापगढ़ में थी. परिजनों ने बताया कि इंद्रजीत सिंह गुर्दे की बीमारी से ग्रसित थे. जिसकी वजह से करीब एक साल से छुट्टी लेकर घर पर रहकर उपचार करा रहे थे.