आगरा पुलिस लाइन के सरकारी क्वार्टर में सिपाही ने दी जान, मौत की ऐसी वजह आई सामने
मलपुरा थाना क्षेत्र स्थित धनौनी के अजीजपुर निवासी सिपाही की प्रतापगढ़ में पोस्टिंग थी. एक साल से छुट्टी पर थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 11:51 AM IST
आगरा : मलपुरा थाना क्षेत्र स्थित धनौनी के अजीजपुर निवासी एक सिपाही ने मंगलवार देर शाम जान दे दी. सिपाही गुर्दे की बीमारी से पीड़ित थे. जिसकी वजह से एक साल से छुट्टी लेकर घर पर ही उपचार करा रहे थे. उसकी पोस्टिंग प्रतापगढ़ जिले में थी. प्रथमदृष्ट्या पुलिस इसे आत्महत्या का केस मानकर ही तफ्तीश कर रही है.
मलपुरा प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार ने बताया कि धनौली-सिरौली रोड स्थित गांव अजीजपुर निवासी इंद्रजीत सिंह (35) पुत्र गोपाल सिंह यूपी पुलिस में सिपाही थे. इंद्रजीत सिंह की तैनाती प्रतापगढ़ में थी. परिजनों ने बताया कि इंद्रजीत सिंह गुर्दे की बीमारी से ग्रसित थे. जिसकी वजह से करीब एक साल से छुट्टी लेकर घर पर रहकर उपचार करा रहे थे.
मलपुरा प्रभारी निरीक्षक के अनुसार इंद्रजीत सिंह का कमरा मंगलवार शाम करीब 6 बजे से ही अंदर से बंद था. परिजनों ने दरवाजा खटखटाया, मगर कमरे से कोई जवाब नहीं आया. जिससे परिजनों को चिंता हुई. परिवार के लोगों की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर आ गए. ग्रामीणों ने दरवाजा तोड़ा तो इंद्रजीत सिंह का शव पंखे से लटक रहा था. प्रथमदृष्ट्या मामला आत्महत्या का लग रहा है. मौके पर फील्ड यूनिट टीम बुलाकर जांच कराई है. पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है.
पत्नी और बेटियों का रो रोकर बुरा हाल : सिपाही इंद्रजीत के आत्महत्या करने से पत्नी, बच्चे और परिजन का रो रोकर बुरा हाल है. सिपाही इंद्रजीत की 12 वर्षीय बेटी काव्या और एक वर्षीय बेटी गौरी है. सिपाही इंद्रजीत सिंह के आत्मघाती कदम से पत्नी और दोनों बेटियों का रो-रोकर बुरा हाल है.
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