आगरा में सिपाही ने किशोरी से की अश्लील हरकत की, पुलिस कमिश्नर के आदेश पर 13 दिन बाद हुई FIR
अछनेरा थाना क्षेत्र में पीआरवी पर तैनात सिपाही पर लटकी कार्रवाई की तलवार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 7:50 AM IST
आगरा : अछनेरा थाना क्षेत्र में पीआरवी पर तैनात एक सिपाही ने करतूत से खाकी को शर्मसार होना पड़ा है. आरोप है कि सिपाही ने एक किशोरी को उसके घर में घुसकर बुरी नीयत से पकड़ लिया, अश्लील हरकतें कीं. आरोपी सिपाही के खिलाफ अछनेरा थाने में किशोरी और परिजनों ने तहरीर दी तो उन्हें टरका दिया गया. 13 दिनों तक टाल मटोल के बाद परिजन आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार से मिले. पुलिस कमिश्नर के आदेश पर आरोपी सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.
घटना 31 जुलाई की है. अछनेरा थाना क्षेत्र के एक गांव में चौकी के पास ही आरोपी सिपाही किराए पर रहता है, जो पीआरवी पर तैनात है. किशोरी और परिजनों का आरोप है कि 31 जुलाई को आरोपी सिपाही घर में घुस आया. बेटी को बदनीयत से दबोच लिया. उसके साथ अश्लील हरकतें कीं. जिससे बेटी बुरी तरह घबरा गई. जब परिजन घर आए तो उसने सिपाही की करतूत बताई.
इसके बाद परिजन अछनेरा थाना पर पहुंचे और आरोपी सिपाही के खिलाफ शिकायत दी. जिस पर परिवार को थाना से टाल दिया गया. आरोपी सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन ने 13 दिन तक चक्कर काटते रहे. अछनेरा थाने पर सुनवाई नहीं हुई तो परिजनों ने पुलिस आयुक्त दीपक कुमार से मिलकर आरोपी सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई. जिस पर पुलिस आयुक्त ने तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखने के निर्देश दिए हैं.
डीसीपी पश्चिमी आदित्य सिंह ने बताया कि अछनेरा थाना पुलिस ने किशोरी के परिजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. इसमें साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. मामले में पूछताछ की जा रही है. किशोरी के परिजनों का कहना है कि सिपाही से कोई पुरानी रंजिश नहीं है. सिपाही ने ऐसी हरकत की थी. इसलिए शिकायत की गई है. आरोपी वर्दी वाला है. इसकी भी जांच कराई जा रही है.
यह भी पढ़ें : गोरखपुर में छेड़खानी को लेकर विवाद; चाय की दुकान पर युवक के सीने पर तानी पिस्तौल, ग्रामीणों ने पकड़ा
यह भी पढ़ें : हाथरस में किशोरी से छेड़छाड़ के तीन आरोपी गिरफ्तार; बीच सड़क की थी अभद्रता