आगरा में SIR पर हंगामा; मुख्य चुनाव आयुक्त पर FIR दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचे कांग्रेसी, बोले- काम के दबाव में जान दे रहे BLO
महानगर कांग्रेस कमेटी ने हरिपर्वत थाने में दी तहरीर, कहा- विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) जल्दबाजी में लिया गया फैसला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 1, 2025 at 4:20 PM IST
आगरा/बलिया : यूपी समेत कई राज्यों में एसआईआर (Special Intensive Revision) का काम चल रहा है. कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों ने एनडीए सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इसी कड़ी में सोमवार को आगरा में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया. मुख्य चुनाव आयुक्त पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी. बीएलओ की मौतों का मुद्दा भी उठाया.
महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से हरिपर्वत थाने पर प्रदर्शन किया गया. एसआईआर में लगे बीएलओ की आत्महत्या और तबीयत बिगड़ने से मौत को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार को घेर रही है. सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एसआईआर में लगे बीएलओ की मौत पर दो-दो लाख रुपये की मदद का ऐलान किया है.
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी : कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है. उनके खिलाफ तहरीर दी. मुकदमा दर्ज कराने की मांग की. इस बारे में हरिपर्वत थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार शर्मा ने बताया कि कांग्रेस नेता की तहरीर पर जांच की जा रही है.
आगरा महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित सिंह सोमवार दोपहर करीब दो बजे पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ हरिपर्वत थाने पर पहुंचे. यहां कांग्रेसियों ने नारेबाजी की. मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी की. पुलिस ने उन्हें शांत कराया. महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अमित सिंह ने हरिपर्वत थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार शर्मा के तहरीर दी.
कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि चुनाव आयुक्त ने एसआईआर में कम समय दिया, इसके दबाव में आए दिन देश में बीएलओ की जान जा रही है.
'जल्दी में लिया गया SIR का फैसला, दबाव में हैं बीएलओ' : आगरा महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अमित सिंह ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी पर पर्दा डालने के लिए कई राज्यों में एसआईआर लागू किया. यह जल्दबाजी में किया जा रहा है. इसको लेकर चुनाव आयुक्त ने सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई. बीएलओ की ट्रेनिंग भी नहीं कराई गई. समय भी कम दिया. इससे बीएलओ पर तमाम प्रेशर है.
महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने कहा कि देश में अब तक 30 से 35 बीएलओ की मौत हो चुकी है. इनमें से कई ने सुसाइड किया. ऐसे में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ धारा 302 में पुलिस को मुकदमा दर्ज करना चाहिए. मैंने जो हरिपर्वत थाना पुलिस को तहरीर दी है, उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है.
बीएलओ की मौत का आंकड़ा भी दिया : कांग्रेस पदाधिकारियों ने तहरीर के साथ बीएलओ की मौत का आंकड़ा भी पेश किया. इसके अनुसार मध्य प्रदेश में 9, उत्तर प्रदेश में 7, गुजरात में 4, राजस्थान में 3, तमिलनाडु में 3 और केरल में 3 बीएलओ की मौत सुसाइड से या बीमारी से एसआईआर ड्यूटी के दौरान हो चुकी है.
बलिया में 28 बीएलओ पर मुकदमा : बलिया जिले के बैरिया तहसील इलाके के 28 बीएलओ पर SIR के कार्य में लापरवाही बरतने पर मुकदमा दर्ज कराया गया है. इन सभी बीएलओ ने केवल 25 प्रतिशत ही काम किया था. बार-बार निर्देश देने के बावजूद वे अपने जिम्मेदारियों में सुधार नहीं पा रहे थे. इससे बैरिया उप जिलाधिकारी आलोक कुमार सिंह के तहरीर पर 28 BLO पर बैरिया थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है. एसडीएम ने इसकी पुष्टि की है.
बलिया जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने मुख्य विकास अधिकारी सहित अन्य टीमों को निगरानी के निर्देश दिए हैं. रविवार तक जिले के सातों विधानसभा इलाकों को मिलाकर अब कल 76% SIR के काम पूरे हो चुके हैं.
यह भी पढ़ें : SIR ड्यूटी में तैनात BLO सरकारी टीचर ने खाया जहर, लखनऊ में इलाज के दौरान मौत, DM ने बैठाई जांच
यह भी पढ़ें : बरेली में हार्ट अटैक से BLO की मौत; SIR में लगी थी ड्यूटी, परिजन बोले- काम के बोझ से परेशान थे, परिवार में 2 छोटे बच्चे
यह भी पढ़ें : बिजनौर में महिला BLO की कार्डियक अरेस्ट से मौत; पति बोला- डायबिटीज की मरीज थीं, बीमार होने पर भी कर रहीं थीं SIR ड्यूटी
यह भी पढ़ें : मैं सिर्फ 2 घंटे सो पाता हूं...मेरे विद्यालय के बच्चों को खूब प्यार देना'; SIR ड्यूटी में तैनात मुरादाबाद के BLO ने भी दी जान