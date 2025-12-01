ETV Bharat / state

आगरा में SIR पर हंगामा; मुख्य चुनाव आयुक्त पर FIR दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचे कांग्रेसी, बोले- काम के दबाव में जान दे रहे BLO

आगरा/बलिया : यूपी समेत कई राज्यों में एसआईआर (Special Intensive Revision) का काम चल रहा है. कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों ने एनडीए सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इसी कड़ी में सोमवार को आगरा में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया. मुख्य चुनाव आयुक्त पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी. बीएलओ की मौतों का मुद्दा भी उठाया.

महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से हरिपर्वत थाने पर प्रदर्शन किया गया. एसआईआर में लगे बीएलओ की आत्महत्या और तबीयत बिगड़ने से मौत को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार को घेर रही है. सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एसआईआर में लगे बीएलओ की मौत पर दो-दो लाख रुपये की मदद का ऐलान किया है.

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कांग्रेसियों ने दी तहरीर. (Video Credit; ETV Bharat)

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी : कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है. उनके खिलाफ तहरीर दी. मुकदमा दर्ज कराने की मांग की. इस बारे में हरिपर्वत थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार शर्मा ने बताया कि कांग्रेस नेता की तहरीर पर जांच की जा रही है.

आगरा महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित सिंह सोमवार दोपहर करीब दो बजे पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ हरिपर्वत थाने पर पहुंचे. यहां कांग्रेसियों ने नारेबाजी की. मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी की. पुलिस ने उन्हें शांत कराया. महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अमित सिंह ने हरिपर्वत थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार शर्मा के तहरीर दी.

कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि चुनाव आयुक्त ने एसआईआर में कम समय दिया, इसके दबाव में आए दिन देश में बीएलओ की जान जा रही है.



'जल्दी में लिया गया SIR का फैसला, दबाव में हैं बीएलओ' : आगरा महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अमित सिंह ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी पर पर्दा डालने के लिए कई राज्यों में एसआईआर लागू किया. यह जल्दबाजी में किया जा रहा है. इसको लेकर चुनाव आयुक्त ने सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई. बीएलओ की ट्रेनिंग भी नहीं कराई गई. समय भी कम दिया. इससे बीएलओ पर तमाम प्रेशर है.

महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने कहा कि देश में अब तक 30 से 35 बीएलओ की मौत हो चुकी है. इनमें से कई ने सुसाइड किया. ऐसे में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ धारा 302 में पुलिस को मुकदमा दर्ज करना चाहिए. मैंने जो हरिपर्वत थाना पुलिस को तहरीर दी है, उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है.