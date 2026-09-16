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Conflict in SP; अल्पसंख्यक सभा की राष्ट्रीय सचिव मोनिका नाज खान दिया इस्तीफा, वीडियो जारी करके दी आत्महत्या की धमकी

वर्ष 2021 में रोहित उर्फ नासिर के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराने के बाद से विवाद है.

राष्ट्रीय सचिव मोनिका नाज खान दिया इस्तीफा
सपा की राष्ट्रीय सचिव मोनिका नाज खान दिया इस्तीफा. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 11:14 AM IST

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आगरा : विधानसभा ​चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी में अंतरकलह की खबरें आने लगी हैं. पार्टी में अंदरखाने चल रही खींचतान में पार्टी की छवि खराब हो रही है. ताजे मामले में आगरा में सपा का झंडा लेकर चल रही और सपा अल्पसंख्यक सभा की राष्ट्रीय सचिव मोनिका नाज खान से इस्तीफा दे दिया है. इस्तीफा के बाद वीडियो जारी करके मोनिका नाज खान ने आगरा के महानगर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पर लगातार प्रताड़ित करने और तिरस्कारपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाए हैं. साथ ही सपा मुख्यालय पर आत्महत्या करने की धमकी दी है.

सपा अल्पसंख्यक सभा की राष्ट्रीय सचिव मोनिका नाज खान (Video Credit : ETV Bharat)

सपा नेत्री नाजिया खान ने हाल ही में सपा मुखिया अखिलेश यादव को राखी बांधी थी. सपा नेत्री मोनिका नाज खान ने मंगलवार रात सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मदद की गुहार लगाई है. वीडियो के जरिए सपा नेत्री ने कहा है कि यदि तीन दिन में उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचकर आत्महत्या करने को मजबूर होंगी.

सपा नेत्री का आरोप है कहा कि पिछले कई साल से उसे रोहित उर्फ नासिर मेरे चरित्र पर सवाल उठाकर परेशान कर रहा है. अब उसका साथ महानगर अध्यक्ष और उसके बेटे दे रहे हैं. इस बारे में सपा के महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास का कहना है कि पार्टी की पदाधिकारी को यदि किसी सदस्य या पदाधिकारी ने प्रताड़ित किया है जो इसकी जांच कराई जाएगी, जो दोषी होगा उसे पार्टी से तत्काल निकाला जाएगा. यह आगरा में सपा के मिशन 2027 को कमजोर करने की साजिश है.

सपा नेत्री मोनिका नाज खान का कहना है कि पार्टी के साथ जुड़े काफी समय हो गया है. वर्ष 2014 में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य रही. साथ ही श्रम विभाग में सदस्य और महानगर उपाध्यक्ष के पद पर भी रही. अब सपा अल्पसंख्यक सभा की राष्ट्रीय सचिव थी. पार्टी में सक्रिय सदस्य तौर पर लंबे समय से काम कर रही थी. अखिलेश यादव को मैं अपना बड़ा भाई मानती हूं और मुझे अपनी बहन मानते हैं. मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव को चार बार राखी भी बांध चुकी हूं. सपा मुखिया अखिलेश यादव से कई बार मुलाकात के लिए प्रयास किए, मगर मुलाकात नहीं हो पाई है.

मुकदमे के बाद बढ़ा विवाद : सपा नेत्री मोनिका नाज खान का आरोप है कि वर्ष 2021 में रोहित उर्फ नासिर के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया गया था. मुकदमा दर्ज कराए जाने के बाद से ही आरोपी लगातार परेशान और प्रताड़ित कर रहा है. अब तो हद हो गई है. आरोपी वर्तमान महानगर अध्यक्ष के बेटे के साथ मिलकर परेशान करने के साथ ही सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कर रहा है.

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