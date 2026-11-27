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आगरा मेट्रो के खिलाफ छात्र और शिक्षकों का प्रदर्शन; एमजी रोड पर लगा जाम, जानिये पूरा मामला

आगरा में प्रदर्शन ( Etv Bharat )

आगरा : एमजी रोड पर आगरा कॉलेज के छात्र और शिक्षकों ने आगरा मेट्रो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की. इस दौरान छात्र और शिक्षकों ने मेट्रो प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाये. छात्र और शिक्षकों ने आगरा काॅलेज के ऐतिहासिक खेल मैदान और काॅलेज की भूमि पर कथित रूप से अनधिकृत कब्जा कर पार्किंग निर्माण किये जाने का आरोप लगाया. इस दौरान स्टॉफ क्लब, आगरा कॉलेज शिक्षक और कर्मचारी भी शामिल हुए. सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए.

आगरा में प्रदर्शन (Video credit: ETV Bharat)



बता दें कि आगरा कॉलेज के शिक्षक, कर्मचारियों के साथ छात्र-छात्राओं ने शुक्रवार दोपहर पैदल मार्च निकाला. आगरा कॉलेज से एमजी रोड पर नारेबाजी करके छात्र, छात्राएं, शिक्षक और कर्मचारी निकले, जो पैदल मार्च करके मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे. जहां पर आगरा कॉलेज के खेल मैदान पर मेट्रो के चल रहे निर्माण कार्य पर सवाल उठाए. छात्रों और शिक्षकों ने आरोप लगाया कि मेट्रो प्रशासन कॉलेज की भूमि पर अनधिकृत रूप से पार्किंग निर्माण कर रहा है. इसके साथ ही कॉलेज की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है.