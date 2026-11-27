आगरा मेट्रो के खिलाफ छात्र और शिक्षकों का प्रदर्शन; एमजी रोड पर लगा जाम, जानिये पूरा मामला
प्राचार्य प्रो. सीके गौतम ने बताया कि कॉलेज की भूमि, खेल मैदान और संपत्ति की सुरक्षा को लेकर आक्रोश है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 8:13 PM IST
आगरा : एमजी रोड पर आगरा कॉलेज के छात्र और शिक्षकों ने आगरा मेट्रो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की. इस दौरान छात्र और शिक्षकों ने मेट्रो प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाये. छात्र और शिक्षकों ने आगरा काॅलेज के ऐतिहासिक खेल मैदान और काॅलेज की भूमि पर कथित रूप से अनधिकृत कब्जा कर पार्किंग निर्माण किये जाने का आरोप लगाया. इस दौरान स्टॉफ क्लब, आगरा कॉलेज शिक्षक और कर्मचारी भी शामिल हुए. सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए.
बता दें कि आगरा कॉलेज के शिक्षक, कर्मचारियों के साथ छात्र-छात्राओं ने शुक्रवार दोपहर पैदल मार्च निकाला. आगरा कॉलेज से एमजी रोड पर नारेबाजी करके छात्र, छात्राएं, शिक्षक और कर्मचारी निकले, जो पैदल मार्च करके मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे. जहां पर आगरा कॉलेज के खेल मैदान पर मेट्रो के चल रहे निर्माण कार्य पर सवाल उठाए. छात्रों और शिक्षकों ने आरोप लगाया कि मेट्रो प्रशासन कॉलेज की भूमि पर अनधिकृत रूप से पार्किंग निर्माण कर रहा है. इसके साथ ही कॉलेज की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है.
उन्होंने कहा कि पहले ही मेट्रो कॉरपोरेशन से दस बिंदुओं पर लिखित आश्वासन दिया, जिन्हें बिना शर्त स्वीकार करने की मांग की थी. क्योंकि, मेट्रो निर्माण कार्य के पिछले लगभग तीन वर्षों से आगरा कॉलेज खेल मैदान पर कोई खेल गतिविधि नहीं हो पा रही है. जबकि, यह मैदान ऐतिहासिक है. मेट्रो निर्माण कार्य की वजह से खेलकूद और अन्य शारीरिक गतिविधियां भी नहीं हो रही हैं.
छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के प्रदर्शन से एमजी रोड पर जाम लग गया. हरीपर्वत चौराहा तक वाहनों की लंबी कतार लग गईं. जिसकी सूचना पर पुलिस के साथ ही आगरा कॉलेज के प्राचार्य प्रो. सीके गौतम मौके पर पहुंचे. आगरा कॉलेज के प्राचार्य और मेट्रो परियोजना के परियोजना निदेशक अरविंद कुमार राय की वार्ता हुई, जो लंबी चल रही है.
आगरा प्राचार्य प्रो. सीके गौतम ने बताया कि शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्र-छात्राओं में कॉलेज की भूमि, खेल मैदान और संपत्ति की सुरक्षा को लेकर आक्रोश है. इसको लेकर मेट्रो प्रशासन के साथ वार्ता की है, जिसमें सकारात्मक निर्णय लेने और पूर्व में दिए गए लिखित आश्वासनों का पालन सुनिश्चित करने को 24 घंटे का समय दिया है. यदि यह काम नहीं हुआ तो आगे आंदोलन किया जाएगा.
स्टाफ क्लब के सचिव डॉ. आनंद प्रताप सिंह ने बताया कि कॉलेज की एक इंच अतिरिक्त भूमि भी मेट्रो प्रशासन अथवा किसी अन्य एजेंसी को नहीं लेने दी जाएगी. यह ऐतिहासिक खेल मैदान है. जिसके लिए हमारा संघर्ष जारी है.
आगरा मेट्रो के परियोजना निदेशक एके राय ने बताया कि सरकार से जो जमीन हमें दी गई थी उसी जमीन पर ही काम किया जा रहा है. एक बाउंड्री वॉल को तोड़ने को लेकर कॉलेज प्रशासन असमंजस की स्थिति में है. इसको लेकर कॉलेज प्रशासन के साथ बैठकर वार्ता की जा रही है और इसका समाधान दोनों लोग मिलकर निकाल लेंगे.
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