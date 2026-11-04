ETV Bharat / state

41 पेड़ों के अवैध कटान में फंसे प्राचार्य, NGT तक पहुंची गूंज

अवैध कुल्हाड़ी चलना पड़ा भारी! ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: आगरा कॉलेज परिसर में निर्माण कार्य के दौरान 41 पेड़ों काटे गए. जिसकी पुष्टि होने पर सामाजिक वानिकी विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की है. जिसमें 39 विलायती बबूल, एक लिसोड़ा और एक पापड़ी का पेड़ काटने का जिक्र है. जिसको लेकर अब वन विभाग ने कॉलेज के प्राचार्य एवं प्रबंध समिति के सचिव प्रो. सीके गौतम को रेंज केस में आरोपी बनाया है. अब मामला न्यायालय में विचाराधीन है. इस मामले में आगरा डीएम मनीष बंसल ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में शपथपत्र दाखिल किया है.

एनजीटी के आदेश पर मांगी गई थी जांच रिपोर्ट (Photo Credit: ETV Bharat) क्या है मामला: शहर के फलट्टी बाजार निवासी अपूर्व शर्मा ने आईजीआरएस से आगरा कॉलेज में निर्माण कार्य के दौरान पेड़ों के अवैध कटान की शिकायत की थी. जिसकी जांच करके 24 सितंबर 2025 को वन अपराध संख्या 08/शहर/2025-26 दर्ज किया गया. शिकायतकर्ता अपूर्व शर्मा ने जिम्मेदार लोगों और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. वन विभाग ने इस संबंध में कॉलेज प्रबंधन को पत्र भी भेजा था.



आगरा कॉलेज में काटे 41 पेड़ (Photo Credit: ETV Bharat)

बिना अनुमति पेड़ कटान पर रोक: दरअसल, वन विभाग की जांच रिपोर्ट के अनुसार आगरा कॉलेज का संबंधित क्षेत्र टीटीजेड में आता है. सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई 2015 को एक आदेश जारी किया था. जिसमें टीटीजेड क्षेत्र में बिना अनुमति पेड़ों के काटने पर रोक लगा दी थी. इस बारे में पहले भी संबंधित विभागों और कॉलेज प्रबंधन को अवगत कराया था. वन विभाग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित विभाग या संस्थान के वरिष्ठ स्थानीय अधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है. डीएम ने एनजीटी में दाखिल किया शपथपत्र (Photo Credit: ETV Bharat)