आगरा में जिप लाइन हादसे के बाद चौपाटी बंद, 5 सदस्यीय कमेटी ने की जांच पड़ताल, जानिए पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत की क्या है वजह
आगरा विकास प्राधिकरण की पांच सदस्यीय जांच टीम ने चौपाटी के कर्मचारी से पूछताछ की. मामले में दो को जेल भेजा जा चुका है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 9:43 PM IST
आगरा : ताजगंज थाना क्षेत्र स्थित आगरा चौपाटी को बंद कर दिया गया है. आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) ने हादसे की जांच के लिए कमेटी बनाई है. मंगलवार को जांच कमेटी मौके पर पहुंची और पड़ताल की. वहीं चूड़ी कारोबारी पीड़ित पंकज अग्रवाल की तहरीर पर ताजगंज पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर जिप लाइन इंचार्ज और जिप लाइन संचालक को जेल भेज दिया है.
एडीए की पांच सदस्यीय जांच टीम मंगलवार शाम जिप लाइन हादसे की जांच करने के लिए आगरा चौपाटी पहुंची. जांच टीम ने हादसे की जानकारी ली. हादसे को लेकर फर्म के कर्मचारी और अधिकारियों से पूछताछ की. कमेटी जांच करके अपनी रिपोर्ट बनाकर एडीए उपाध्यक्ष को देगी. इसलिए, अभी जांच के बारे में कुछ भी शेयर नहीं किया गया है.
वायरल वीडियो बनेगा डिजिटल साक्ष्य : डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि पंकज अग्रवाल की तहरीर पर डिफेंस कॉलोनी निवासी चौपाटी के इंचार्ज संतोष कुमार दुबे, जिप लाइन संचालक अभिषेक निवासी गाजीपुर (दिल्ली) व ईओडी कंपनी के मालिक के खिलाफ गैरइरादतन हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है.
ताजगंज थाना पुलिस ने सोमवार को ही आरोपित संतोष कुमार दुबे और अभिषेक को कोर्ट में पेश किया. जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया. पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह घटना जिप लाइन संचालक की लापरवाही से हुआ. कुणाल अग्रवाल के हुक का लॉक ठीक से नहीं लगा था. जिससे जिप लाइन का लॉक खुल गया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को पुलिस डिजिटल साक्ष्य के रूप में शामिल करेगी.
सिर और माथे की चोट से मौत : डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि कुणाल की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सिर पर चोट लगना आई है. 45 फीट की ऊंचाई से गिरने की वजह से सिर की हड्डी टूट गई थी. सिर में उल्टी तरफ अंदरूनी चोट आई थी. माथे पर भी चोट थी. घटना के वायरल वीडियो से साफ है कि कुणाल का जमीन से पहले सिर ही टकराया था.
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