मौसम में बदलाव से ग्रीष्मकालीन फसलों पर खतरा; मक्का अरहर मूंग पर कीटों और रोगों का प्रकोप, ये टिप्स बचाएंगे फसल
आगरा के जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने ईटीवी भारत से साझा की विस्तृत जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 1, 2026 at 3:00 PM IST
आगरा : तेज लू और भीषण गर्मी के बाद अचानक मौसम में आए बदलाव से ग्रीष्मकालीन फसलों में रोगों के साथ कीटों से नुकसान का खतरा बढ़ गया है. अभी किसानों की खेतों में मक्का, अरहर, मूंग और उड़द की फसल खड़ी है. मौसम में आए बदलाव से इन फसलों पर कीटों और रोगों का खतरा बढ़ गया है. जिसमें तना भेदक, फॉल आर्मी वर्म और पीला चितकबरा जैसे रोग का अधिक खतरा है. ईटीवी भारत ने आगरा के जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार से बातचीत की. जिसमें मक्का, अरहर तथा मूंग, उड़द जैसी ग्रीष्मकालीन फसलों में कीट एवं रोगों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की.
बीते दिनों की बात करें तो उत्तर भारत लू और भीषण गर्मी की चपेट में था. हाल के दिनों में जिस तरह से मौसम में एकदम बदलाव आया है. तेज आंधी, तूफान के साथ बूंदाबांदी और बारिश से मौसम एकदम बदल गया है. जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है, मगर मौसम का ये बदलाव किसानों की खेतों में खड़ी ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए आफत बन सकता है. मौसम के बदलाव से जहां कीटों की संख्या बढ़ेगी और इस मौसम में कई रोग भी फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे. जिससे खेती की लागत तो बढ़ेगी और पैदावार भी घटेगी.
मक्का की फसल पर तना भेदक कीट का खतरा : जिला कृषि रक्षा अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि फिलवक्त के मौसम से मक्का की फसल में तना भेदक कीटों से नुकसान हो सकता है. ऐसे में मक्का की फसल में 10 प्रतिशत मृत गोभ (डेड हार्ट) दिखाई देने पर नियंत्रण आवश्यक है. इसके लिए डाइमेथोएट 30 ईसी की 660 मिली मात्रा 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें. इसमें वैकल्पिक रूप से लैम्ब्डा साइहेलोथ्रिन 5.25 प्रतिशत और थियामेथोक्साम 12.6 प्रतिशत जेडसी की 1.5 लीटर मात्रा 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव किया जा सकता है.
फॉल आर्मी वर्म का निदान जरूरी : जिला कृषि रक्षा अधिकारी के अनुसार मक्का की फसल में फॉल आर्मी वर्म का भी खतरा है. इसके नियंत्रण के लिए 20-25 पक्षी आश्रय (बर्ड पर्चर) के साथ ही 3-4 प्रकाश प्रपंच लगाने के साथ 35-40 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर स्थापित करें. साथ ही रासायनिक नियंत्रण के लिए क्लोरान्ट्रानिलिप्रोल 18.5 प्रतिशत एससी की 75 मिली या ब्ररोफ्लानिलाइड 20 प्रतिशत एससी की 125 मिली मात्रा 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें.
अरहर पर फली मक्खी का धावा : ग्रीष्मकालीन अरहर की फसल में फल मक्खी का अधिक खतरा रहता है. यदि अरहर की फसल में 5 प्रतिशत फलियां प्रभावित दिखाई दें तो डाइमेथोएट 30 ईसी की 1 लीटर मात्रा या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एसएल की 200 मिली मात्रा अथवा एसीटामिप्रिड 20 डब्ल्यूपी की 150 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है. साथ ही सूंडी भी अरहर की फसल में नुकसान करती हैं. सूंडी अपने जीवनकाल में 30-40 फलियों को नुकसान पहुंचा सकती है. इसके नियंत्रण के लिए खेत की मेड़ों पर गेंदा को ट्रैप क्रॉप के रूप में लगाएं तथा फूल एवं फलियां बनने के समय 5 गंधपाश (फेरोमोन ट्रैप) प्रति हेक्टेयर लगाएं. जब प्रति 10 पौधों पर 2 छोटी अथवा 1 बड़ी सूंडी दिखाई दे तो एथियान 50 प्रतिशत ईसी की 1.2 लीटर मात्रा या फ्लूबेंडियामाइड 39.35 प्रतिशत एससी की 100 मिली मात्रा 500-600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें.
मूंग एवं उड़द फसल के रोग : मूंग और उड़द की फसल में स्कॉर्सपोरा पत्ती धब्बा रोग प्रभावित करता है. फसल में रोग के लक्षण दिखाई देने पर मेटिराम 70 प्रतिशत डब्ल्यूजी की 1.25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर या टेबुकोनाजोल 25.9 प्रतिशत ईसी की 750 मिली मात्रा 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें. इससे रोग का प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है.
मूंग और उड़द की फसल पर पीला चितकबरा रोग : मूंग और उड़द की फसल में पीला चितकबरा रोग की अधिक संभावना है. ऐसे में इस रोग से प्रभावित पौधों को नष्ट कर देना चाहिए. यह रोग सफेद मक्खी से फैलता है. इसलिए प्रति हेक्टेयर 6–8 स्टिकी ट्रैप लगाने की सलाह दी गई है. सफेद मक्खी के रासायनिक नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 ईसी की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर,एजाडिरैक्टिन 0.15% ईसी की 2.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर,500–600 लीटर पानी में घोलकर 10–15 दिन के अंतराल पर 2–3 छिड़काव करना चाहिए.
राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली (NPSS): भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है. एनपीएसएस पोर्टल के माध्यम से GIS आधारित कीट एवं रोग संबंधी जानकारी एकत्र कर विशेषज्ञों द्वारा सुझाव एवं सिफारिशें प्रदान की जाएंगी. एनपीएसएस एकीकृत कमांड सेंटर फसलों में कीट एवं रोगों के संक्रमण की भविष्यवाणी, नियंत्रण एवं प्रबंधन में सहायता करेगा.
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