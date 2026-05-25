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आगरा में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन अभियान सुस्त: 52 हजार बेटियों में से सिर्फ 184 को लगा टीका, जानिए क्या है वजह

सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिल रही वैक्सीन: बेटियों की सुरक्षा के लिए यह एचपीवी वैक्सीन सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर पूरी तरह से मुफ़्त लगाई जा रही है. आम जनता की पहुंच के लिए यह वैक्सीन आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप-जिला और जिला अस्पतालों में उपलब्ध कराई गई है. इसके साथ ही राज्यों के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध हॉस्पिटलों में भी टीकाकरण की विशेष व्यवस्था की गई है. चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) के गंभीर संक्रमण के कारण ही आगे चलकर महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की बीमारी विकसित होती है. वर्तमान में इस खतरनाक वायरस के कई अलग-अलग स्ट्रेन मौजूद हैं, जिनके लिए खुले बाजार में महंगी एचपीवी वैक्सीन मिलती है.

पीएम मोदी ने अजमेर से की थी शुरुआत: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बेटियों के भावी स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने और प्रिवेंटिव हेल्थकेयर को मजबूत करने की दिशा में 28 फरवरी 2026 को एक बड़ा कदम उठाया था. उन्होंने राजस्थान के अजमेर से 14 वर्ष की किशोरियों के लिए देशव्यापी ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) टीकाकरण कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की थी. यह महत्वाकांक्षी अभियान केंद्र सरकार के "स्वस्थ नारी" के उस विज़न को आगे बढ़ाता है, जो महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल के मूल में सुरक्षा और बराबरी सुनिश्चित करने का वादा करता है. इस राष्ट्रीय अभियान के तहत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 14 से 15 साल उम्र की लगभग 1.15 करोड़ लड़कियों को कवर किया जाना है.

आगरा में टीकाकरण की रफ्तार बेहद सुस्त: अगर ताजनगरी आगरा की बात करें तो जिले में 14 से 15 साल की किशोरियों की कुल संख्या करीब 52 हजार आंकी गई है. इन सभी चिन्हित बेटियों को स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से सर्वाइकल कैंसर की मुफ्त वैक्सीन लगाई जानी तय हुई है. मगर, बेहद चिंता की बात यह है कि इतने दिनों के अभियान के बाद भी अब तक महज 184 किशोरियों को ही वैक्सीन की पहली डोज लग सकी है. इस कछुआ रफ्तार के चलते स्थानीय स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की जमीनी तैयारियों पर बड़े सवाल खडे हो रहे हैं. आइए जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर कितना खतरनाक है और आगरा में इस महत्वपूर्ण वैक्सीनेशन की गति आखिर इतनी धीमी क्यों बनी हुई है.

इसी को लेकर केंद्र सरकार ने देश की 14 से 15 साल की किशोरियों को यह जीवन रक्षक वैक्सीन लगाने का विशेष अभियान 23 मार्च 2026 को आधिकारिक रूप से शुरू किया है.

आगरा: देश और दुनिया में महिलाओं की जान का सबसे बड़ा दुश्मन इस समय सर्वाइकल कैंसर बना हुआ है. ब्रेस्ट कैंसर के बाद महिलाओं की जान लेने वाली बीमारियों में सर्वाइकल कैंसर दूसरे पायदान पर आता है. मगर, राहत की बात यह है कि पूरे चिकित्सा विज्ञान में यह एकमात्र ऐसा कैंसर है, जिसकी प्रभावी वैक्सीन उपलब्ध है. इस वैक्सीन को समय पर लगवा कर इस जानलेवा कैंसर से महिलाओं की अनमोल जान को आसानी से बचाया जा सकता है.

खुले बाजार में बेहद महंगी है यह डोज: अगर कोई आम नागरिक बाजार से यह वैक्सीन खरीदता है, तो इसकी एक डोज की कीमत एक हजार रुपये से लेकर आठ हजार रुपये तक चुकानी पड़ती है. इसी आर्थिक बोझ को कम करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से देश भर में 14 से 15 साल तक की किशोरियों के लिए मुफ्त एचपीवी वैक्सीन का यह महा-अभियान 23 मार्च 2026 से चालू किया गया है. आगरा जिले की भौगोलिक स्थिति देखें तो यहाँ के प्रतिष्ठित एसएन मेडिकल कॉलेज और लेडी लॉयल महिला अस्पताल के साथ ही कुल 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर यह वैक्सीन नियमित रूप से लगाई जा रही है. लेकिन जागरूकता की कमी के कारण जिले की 52 हजार लक्षित बेटियों में से सिर्फ 184 को ही अब तक कवर किया जा सका है.

जागरूकता की कमी और अभिभावकों का डर: इस सुस्त रफ्तार के पीछे मुख्य वजह स्वास्थ्य विभाग के जागरूकता कार्यक्रमों की भारी कमी और ग्रामीण क्षेत्रों में अभिभावकों का अपनी बेटियों को लेकर हिचकिचाना माना जा रहा है. इस गंभीर विषय पर आगरा के सीएमओ (CMO) डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि जिले को पहले चरण के तहत 'गार्डसिल 4' वैक्सीन की कुल 13,940 डोज प्राप्त हुई हैं. उन्होंने स्वीकार किया कि विशेषकर जिले के ग्रामीण इलाकों में अभिभावक इस स्वास्थ्य अभियान में अपेक्षित सहयोग नहीं कर रहे हैं. इसी असहयोग के चलते जिले में अभी तक केवल 184 बेटियों को ही एचपीवी वैक्सीन की डोज दी जा सकी है. गति बढ़ाने के लिए अब शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों और जिला अधिकारी से गहन मंत्रणा की गई है.

स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों के कारण रुकावट: हाल ही में CDO आगरा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और सभी कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अभिभावकों को काउंसलिंग कर तैयार करें. मगर, इसी बीच अब स्कूलों और कॉलेजों में ग्रीष्मकालीन अवकाश यानी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं. छुट्टियां होने की वजह से स्कूलों के माध्यम से चलने वाला यह वैक्सीन लगाने का काम फिलहाल के लिए रुक गया है. अब ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के बाद जब दोबारा कॉलेज खुलेंगे, तब स्वास्थ्य विभाग बड़े पैमाने पर अपना विशेष जागरूकता कार्यक्रम शुरू करेगा. इसके माध्यम से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की ज्यादा से ज्यादा किशोरियों को इस सुरक्षा चक्र से जोड़ा जाएगा.

पहचान के लिए लाना होगा आयु प्रमाण पत्र: सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि एचपीवी टीकाकरण के समय किशोरियों की वास्तविक उम्र का मिलान आधिकारिक पहचान पत्र से अनिवार्य रूप से किया जाएगा. जिन किशोरियों की उम्र कानूनी तौर पर 14 से 15 साल के बीच प्रमाणित होगी, केवल उन्हें ही यह एचपीवी वैक्सीन दी जाएगी. इस पात्रता जांच की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर कोई ढिलाई या लापरवाही नहीं बरती जा रही है. इसलिए, अभिभावकों से अपील है कि जब भी वे अपनी बेटी को लेकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं, तो पहचान पत्र साथ रखना न भूलें. इसके साथ ही वैक्सीन लगाने के लिए माता-पिता या कानूनी अभिभावक की लिखित सहमति भी कानूनन बेहद जरूरी की गई है.

जिला जज कार्यालय में भी लगेगा विशेष कैंप: अस्पताल आने वाली किशोरियों से बकायदा एक आधिकारिक सहमति पत्र भरवाने के बाद ही डॉक्टरों की देखरेख में एचपीवी वैक्सीन लगाई जा रही है. जिला प्रशासन ने बताया कि जिला जज कार्यालय की तरफ से भी वहां कार्यरत महिला कर्मचारियों और उनकी बेटियों के लिए विशेष कैंप लगाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है. स्वास्थ्य विभाग जल्द ही वहां एक समर्पित कैंप आयोजित कर सभी पात्र महिलाओं और किशोरियों का मौके पर ही टीकाकरण सुनिश्चित करेगा. एसएन मेडिकल कॉलेज की प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. सुरभि गुप्ता बताती हैं कि वैश्विक स्तर पर महिलाओं में सबसे आम कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है. लेकिन इसके ठीक बाद सर्वाइकल कैंसर महिलाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरता है.

कम उम्र में टीका लगवाना सबसे ज्यादा सुरक्षित: कैंसर विशेषज्ञ के अनुसार सर्वाइकल कैंसर को रोकने में यह एचपीवी वैक्सीन चिकित्सकीय रूप से बेहद कारगर और पूरी तरह सुरक्षित पाई गई है. इस वैक्सीन को समय पर लगवाने के बाद भविष्य में इस विशिष्ट कैंसर के होने का खतरा न के बराबर रह जाता है. इस वैक्सीन की खुराकों की बात करें तो युवती की वर्तमान उम्र के हिसाब से इसकी निर्धारित डोज तय की जाती है. जितनी कम उम्र में यह टीका लगवाया जाए, महिला के शरीर के लिए यह उतना ही अधिक प्रभावी और सुरक्षित साबित होता है. इसीलिए अब विभिन्न सामाजिक संगठनों और सरकारी प्रयासों की मदद से 14 से 15 साल की किशोरियों को बड़े पैमाने पर यह सुरक्षा कवच मुफ्त दिया जा रहा है.

सर्वाइकल कैंसर के लक्षण: एसएन मेडिकल कॉलेज की कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. सुरभि गुप्ता बताती हैं कि सर्वाइकल कैंसर के शुरुआती चरण में आमतौर पर कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं. जब कैंसर बीमारी बढ़ती है तो कई आम लक्षण दिखाई देते हैं. जो इस तरह से हैं.

महिला को असामान्य ब्लीडिंग होना.

महिलाओं की योनि से स्राव होना.

शारीरिक संबंध में दर्द होना.

पेशाब करने में जलन और दर्द होना.

बार-बार पेशाब आना.

पेशाब में खून आना.

पेल्विक और कमर दर्द.

बिना कारण अत्यधिक थकान होना.

भूख कम लगना.

बीमारी फैलने पर पैरों में सूजन और दर्द होना.

एचपीवी वैक्सीन की डोज