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आगरा CBSE 12वीं रिजल्ट: खुशी सबलोक ने 98.8% अंकों के साथ जिले में किया टॉप, परिशी दूसरे स्थान पर रहीं

दिल्ली पब्लिक स्कूल की खुशी सबलोक ने 98.8% अंक हासिल कर जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि परिशी दूसरे स्थान पर रहीं.

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आगरा में बेटियों का दबदबा, टॉप 2 स्थानों पर छात्राओं ने मारी बाजी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 7:37 PM IST

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आगरा: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने गुरुवार को 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित किए, जिससे आगरा के छात्र-छात्राओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है. परीक्षा परिणाम आने के बाद जिले के स्कूलों में जश्न का माहौल है और मिठाई बांटी जा रही है. आगरा की बात करें, तो दिल्ली पब्लिक स्कूल की छात्रा खुशी सबलोक ने 98.8 प्रतिशत अंक हासिल कर जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है. वहीं, दूसरे स्थान पर सुमित राहुल स्कूल की छात्रा परिशी रही हैं, जिन्होंने 98.4 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं.

कॉमर्स स्ट्रीम की छात्राओं का दबदबा: खास बात यह है कि जिले की ये दोनों ही टॉपर छात्राएं कॉमर्स स्ट्रीम से ताल्लुक रखती हैं. सीबीएसई 12वीं के नतीजों में इस बार आगरा की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करके एक नई मिसाल पेश की है. आगरा जिले में टॉप के पहले और दूसरे स्थान पर छात्राओं का कब्जा होना उनके कड़े परिश्रम को दर्शाता है. गुरुवार सुबह से ही छात्र-छात्राओं में रिजल्ट को लेकर काफी उत्सुकता और बेचैनी बनी हुई थी.

बीकॉम के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी है लक्ष्य: जिला टॉपर खुशी सबलोक ने अपनी सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि परिणाम उनकी उम्मीदों के मुताबिक रहा है. उन्होंने बताया कि उन्हें कॉमर्स विषय से गहरा लगाव है और अब वह दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना चाहती हैं. खुशी ने अपनी इस बड़ी उपलब्धि का श्रेय अपने परिवार और शिक्षकों के आशीर्वाद को दिया है. उनके पिता सीए (CA) हैं, जिनसे उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रही है.

स्कूलों में खुशी की लहर: जिले में दोनों छात्राओं की इस बड़ी उपलब्धि से उनके परिवार, परिचित और स्कूल प्रबंधन बेहद गदगद हैं. स्कूलों में स्टाफ और सहपाठियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है और रिजल्ट की घोषणा के तुरंत बाद उत्सव शुरू हो गया. शिक्षकों ने मेधावी विद्यार्थियों का मुंह मीठा कराया और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं. सफल विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए स्कूलों में गौरवपूर्ण माहौल बना हुआ है.

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