आगरा शहर से बाहर किए जाएंगे पशुबाड़े, नगर निगम ने 23 पशुपालकों के दिए नोटिस

आगरा : ताजनगरी में गंदगी और प्रदूषण का कारण बन रहे पशुबाड़े शहर के बाहर शिफ्ट होंगे. इसको लेकर नगर निगम प्रशासन सख्त कदम उठाने जा रहा है. पहले चरण में नगर निगम ​प्रशासन ने वार्ड संख्या 18 रामनगर क्षेत्र में संचालित 23 पशुबाड़े के संचालकों को नोटिस जारी किए हैं. जिसमें पशुपालकों को निर्धारित समय में पशुबाड़े नगर निगम की सीमा के बाहर शिफ्ट करने को कहा गया है. निर्धारित समय में पशुबाड़े शिफ्ट नहीं करने पर पशुबाड़ा संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.



नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अजय कुमार सिंह ने बताया कि ताजनगरी की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में व्यावसायिक उद्देश्य से पशुपालन किया जा रहा है. जिसकी वजह से पशु सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और गलियों में बांधने तथा खुले में टहलकर क्षेत्र में गंदगी फैलाते हैं. पशुओं का गोबर और अन्य अपशिष्ट नालियों में बहाया जा रहा है. जिससे सीवर और ड्रेनेज सिस्टम जाम होता है. ऐसे में संक्रामक बीमारियां भी फैलती हैं. जिसको लेकर नगर निगम टीम ने पशुबाड़े चिन्हित किए हैं. जिन्हें चरणबद्ध तरीके से शहर से बाहर किया जाएगा. इसके लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 के तहत कार्रवाई के लिए पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा जाएगा.





आगरा नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि शहर में संचालित अवैध और व्यावसायिक पशुबाड़ों के कारण स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित हो रही है. इन पशुओं के सार्वजनिक स्थानों पर बांधने से गंदगी फैलती है. ऐसे में सभी पशुपालकों को शहर से बाहर निर्धारित स्थानों पर अपने पशुबाड़े शिफ्ट करने होंगे. इसके आदेश जारी किए गए हैं. नगर निगम की ओर से इस बारे में पशुबाड़ा संचालकों को नोटिस भी दिए जा रहे हैं. नोटिस का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस की मदद से कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

