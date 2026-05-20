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वॉटर पार्क में मासूम की मौत का मामला; 42 स्विमिंग पूल संचालकों को नोटिस, जानें-रजिस्ट्रेशन का पूरा खेल

आगरा : किरावली थाना क्षेत्र के मिढ़ाकुर स्थित तेवतिया वाटर पार्क में आठ वर्षीय मनित की डूबने से मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है. माता और पिता का कहना है कि बेटा मनित छोटे वाले पूल से बड़े पूल की तरफ चला गया था, लेकिन उसे किसी कर्मचारी नहीं रोका. मनित के पिता जूता कारोबारी पिता रोबिन सिंह और मां नीलम ने वाॅटर पार्क प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. इसके बावजूद अभी तक प्रशासनिक स्तर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. पढ़ें आगरा में संचालित वाटर पार्कों की स्थिति और प्रबंधन पर ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट...

जानकारी देते क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी संजय शर्मा. (Video Credit : ETV Bharat)

आगरा में 51 से अधिक वाटर पार्क संचालित हैं, लेकिन अधिकतर ने वाॅटर पार्क का रजिस्ट्रेशन नगर निगम, एडीए, जिला प्रशासन और खेल विभाग में नहीं कराया गया है. हालांकि इस सत्र में 9 स्विमिंग पूल का रजिस्ट्रेशन किया गया है. क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी संजय शर्मा और एडीए के प्रवर्तन प्रभारी सुरेंद्र बहादुर सिंह का कहना है कि वाटर पार्क और स्विमिंग पूल संचालक जरूरी सुरक्षा जरूरतें पूरा करने से बचने के चलते ही रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं. ऐसे में होने वाली दुर्घटनाओं के लिए आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा. इसके जवाब इन अधिकारियों के पास नहीं है. हालांकि एडीए के प्रवर्तन प्रभारी सुरेंद्र बहादुर सिंह का कहना है कि शहर में संचालित स्विमिंग पूल और प्राधिकरण की सीमा में संचालित वाटर पार्कों का सर्वे कराया जाएगा. अवैध स्विमिंग पूल और वाटर पार्कों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

तहरीर मिलने पर होगा मुकदमा : मिढ़ाकुर स्थित तेवतिया वाटर पार्क में आठ वर्षीय मनित की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. परिवार का कहना है कि कर्मचारियों को कोई परवाह नहीं थी. पूल का पानी गंदा था. जिससे ही पूल में नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. करीब आधे घंटे बाद मनित को बाहर निकाला गया. तब तक बहुत देर हो चुकी थी. इस बारे में डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि तहरीर मिलने पर मुकदमा लिखा जाएगा.





रजिस्ट्रेशन के नियम व जरूरी एनओसी



भू-उपयोग : वाॅटर पार्क या स्विमिंग पूल केवल उसी जमीन पर बन सकता है. जिसका लैंड-उपयोग कामर्शियल (व्यावसायिक) या मनोरंजन के लिए निर्धारित किया गया हो.



एनओसी : वाॅटर पार्क या स्विमिंग पूल के लिए खेल विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है.



लाइफगार्ड्स : वाॅटर पार्क या स्विमिंग पूल में प्रशिक्षित और प्रमाणित पुरुष व महिला लाइफगार्ड्स की तैनाती अनिवार्य है.



गहराई के नियम : वाॅटर पार्क या स्विमिंग पूल की बात करें तो बच्चों के लिए अलग पूल या हिस्से होते हैं, जिनकी गहराई तय मानकों (जैसे 40 सेमी से कम) के अनुसार ही होनी चाहिए.



प्राथमिक उपचार : वाॅटर पार्क या स्विमिंग पूल में प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मी और फर्स्ट-एड (प्राथमिक उपचार) किट की उपलब्धता आवश्यक है.



पर्यावरण मंजूरी : वाॅटर पार्क या स्विमिंग पूल के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी बेहद जरूरी है. क्योंकि वाॅटर पार्क में भारी मात्रा में पानी की खपत और रीसाइक्लिंग होती है.



जल की गुणवत्ता : वाॅटर पार्क या स्विमिंग पूल में पानी की सफाई और क्लोरीन के स्तर को बनाए रखने के लिए सख्त नियम होते हैं.



समय-सीमा : वाॅटर पार्क या स्विमिंग पूल का वाणिज्यिक रूप से संचालन किया जाता है. इसलिए समय और शुल्क स्थानीय प्रशासन की तय करता है.

