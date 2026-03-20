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आगरा में बेकाबू कार पेड़ से टकराई, पति-पत्नी, बच्ची समेत 5 की मौत; 4 घायल

चित्राहाट थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात हुआ हादसा, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

agra car crashes into tree 5 dead including family
आगरा में बेकाबू कार पेड़ से टकराई. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 7:20 AM IST

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आगरा: जिले के चित्राहाट थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात बेकाबू कार पेड़ से जा भिड़ी. इससे चीख पुकार मच गई. हादसे में राजस्थान के करौली से केला माता के दर्शन करके लौट रहे पांच श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि, चार श्रद्धालुओं की हालत गंभीर है. उन्हें तत्काल बेहतर उपचार के लिए सैफई के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है. मृतकों में दो इटावा और तीन औरेया के रहने वाले थे. इसमें एक पूर्व फौजी, उनका बेटा, बहू समेत पांच की मौत हुई है.

देर रात हुआ हादसा: जानकारी के मुताबिक हादसा गुरुवार देर रात करीब 11 बजे हुआ था. इटावा के इकदिल थाना क्षेत्र स्थित नगला बर निवासी पूर्व फौजी 70 वर्षीय कामता प्रसाद व परिवार के साथ दो गाड़ियों से राजस्थान के करौली जिला स्थित कैला देवी माता के दर्शन करके लौट रहे थे. गुरुवार देर रात आगरा-इटावा मार्ग पर चित्राहट थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई. इससे चीख पुकार मच गई. हादसे में कार सवार पांच लोगों की मौके पर ही हो गई जबकि, चार लोग घायल हो गए.

पीछे चल रही गाड़ी में सवार लोगों ने हादसे की पुलिस को सूचना दी. इस पर चित्राहट थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने हादसे में घायल सभी नौ लोगों को बाह सीएचसी पहुंचाया. जहां पर डॉक्टर्स ने पांच घायलों को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पुलिस ने मृतकों के शव कब्जे में लेकर बाह पोस्टमार्टम हाउस भेजा. इसके साथ ही चार घायलों को बेहतर उपचार के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज भेज दिया.


चार घायलों का उपचार जारी: चित्राहट थाना प्रभारी सीमा ने बताया कि हादसे में 70 वर्षीय कामता प्रसाद निवासी नगला बर इकदिल इटावा, देवेंद्र (35) पुत्र कामता प्रसाद, सीमा (32) पत्नी देवेंद्र, धेवती तीन साल की बच्ची आरध्या पुत्री नीरज, बोलेरो चालक ऋषि (20) पुत्र चरन सिंह निवासी प्रतापपुरा, अजीतमल औरैया की मौत हुई है. हादसे में रोशनी (22), अवनीश (20), आदित्य (13), रिषभ घायल हैं जिनका उपचार चल रहा है.

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